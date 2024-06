On a roulé avec le nouveau vélo électrique pliant d’Eovolt : dans le mille, mais attention au prix

Un an après son officialisation aux ProDays et à l’EuroBike 2023, et après de multiples optimisations, le vélo électrique pliant Afternoon Pro va enfin prendre son envol. Nous avons pu l’essayer en avant-première aux ProDays 2024, pour un résultat vraiment convaincant. On vous raconte.

Le 10 juillet 2023, Frandroid se fendait d’un article sur de tout nouveaux vélos électriques Eovolt. Deux modèles aux changements radicaux, qui visaient à corriger les erreurs de la génération précédente. L’Eovolt Afternoon (2023), par exemple, avait récolté la note de 7/10 dans nos colonnes, avec quelques petits défauts notables : un poids trop important, un capteur de couple perfectible et un système de pliage à optimiser.

Un an après leur présentation, les Eovolt Afternoon Pro et Morning Pro sont sur le point de prendre leur envol. Ou tout du moins un envol différé, puisque seul l’Afternoon Pro sera dans un premier temps lancé. « Nous avons une première série de 200 modèles, dont 50 pour l’export. Puis 1000 nouvelles unités arriveront en magasin à partir du 15 septembre », nous confie Antoine Thomas, formateur auprès des magasins, revendeurs et techniciens, à l’occasion des ProDays 2024.

De nombreuses améliorations

D’un côté, le Morning Pro se destine aux utilisateurs adeptes de l’intermodalité. « C’est le plus compact et léger de la gamme. L’idée, c’est de le mettre dans son coffre de voiture, arriver aux abords d’une grande ville, laisser sa voiture et prendre son vélo pour les derniers kilomètres à parcourir », s’imagine notre interlocuteur.

L’Afternoon Pro, lui, repose sur le même principe. Mais à une différence près : « Il est destiné aux gens qui ont moins besoin de plier leur vélo, et qui parcourent la totalité de leur trajet avec, grâce à un meilleur confort et des diamètres de roue plus gros. La batterie de 370 Wh est aussi plus généreuse : le vélo a donc plus d’autonomie », assure l’intéressé, jusqu’à 70 km en théorie.

Intéressons-nous plus précisément à l’Afternoon Pro, celui que nous avons pris en main. Faut-il déjà savoir que ce vélo « est le résultat de plusieurs années de travail, avec un grand nombre de retours d’utilisateurs », nous explique-t-on. Cette version est en quelque sorte un aboutissement après plusieurs générations perfectibles.

« On a eu plein de retours ces dernières années, sur les freins, le branchement de la batterie, ou encore la chaîne qui pouvait vous salir quand on plie le vélo », ajoute Antoine Thomas. En résulte un vélo électrique munit d’une courroie toujours bienvenue, et d’un moteur Bafang Dual Speed d’un couple de 45 Nm. Ce système Dual Speed fonctionne de la manière suivante : à 22 km/h, un changement de vitesse s’opère de manière automatique.

Une attitude électrique convaincante

Et dans les faits, c’est réussi. Déjà, l’Afternoon Pro fait preuve d’une très bonne réactivité grâce à un capteur de couple que nous jugeons de bonne qualité. C’est un vélo dynamique, dont l’assistance bien dosée et progressive apporte une certaine maîtrise au guidon de l’engin. Bref, c’est agréable à conduire.

Ensuite, le passage de vitesse à partir de 22 km/h n’est pas brutal outre mesure. On le sent très légèrement sous la pédale, et forcément au niveau des jambes puisque le braquet augmente. Au total, le vélo propose cinq modes d’assistance : dans une ville plate, le niveau 5 sera probablement celui le plus utilisé.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Les niveaux 2 et 3, eux, ont tendance à nous faire trop mouliner entre 18 et 22 km/h : on aurait aimé, sur cette fourchette d’allure, plus de braquet. J’ai donc eu tendance à naturellement utiliser le mode 5, qui nous propulse plus rapidement à 22 km/h. Par extension, nous profitons plus rapidement d’un plus gros braquet.

Ce n’est que du petit détail, qui n’est pas rédhibitoire en soi. Surtout que selon la typologie de terrain – dénivelé positif ou négatif -, le vélo pourrait se révéler à bien des égards. À noter également l’excellente efficacité des freins à disque hydrauliques Shimano MT200, largement suffisants sur ce type de vélo pliant.

Un système de pliage en deux étapes

Un élément esthétique nous a particulièrement marqués en découvrant le vélo : le guidon courbé, qui ressemble à s’y méprendre à celui du Cowboy Classic. C’est tout bonnement flagrant, mais toujours aussi agréable pour nos mirettes. En outre, un support SP Connect est directement intégré sur le cintre pour y venir y fixer son smartphone.

Les garde-boue très branlants n’inspirent pas énormément confiance. Mais la marque a tenu à nous rassurer et à nous expliquer le pourquoi du comment : « C’est du plastique injecté et recyclé. Le principe, c’est qu’il revient toujours à sa forme initiale, qu’importe les chocs et les températures qu’il subit ».

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le système de pliage a également été retravaillé, avec un système de tirette orange – elle est de couleur noire sur notre modèle essayé – plutôt bien pensé, selon notre essai. Le pliage total se fait en deux étapes, agrémenté d’un système magnétique qui permet de maintenir les deux roues bien fixes. Une autre tirette permet en outre de plier le guidon.

« L’ajout d’une béquille centrale facilite tout le processus », nous assure Antoine Thomas. « Aussi, on a revu le système d’antivol de la batterie [qui fait office de tube de selle, ndlr]. Auparavant, régler la hauteur de selle vous imposait d’utiliser une clé pour débloquer la batterie. Ce sont désormais deux systèmes indépendants ».

Un prix qui peut faire tiquer

Lorsque l’utilisateur réinsère la tige de selle, un petit système de barillet permet à la tige de selle de s’introduire de manière rectiligne. Cela offre un confort supplémentaire dans l’expérience utilisateur, puisque la selle, dans ce cas, est systématiquement placée dans l’axe du cadre.

D’un poids de 22 kg, l’Eovolt Afternoon Pro n’est pas un poids plume non plus. Il s’adapte par contre aussi bien à des utilisateurs de 145 à 195 cm, pour un support de charge total de 130 kg. Son prix de vente atteint les 2999 euros. Cela peut paraître vraiment onéreux au premier abord, mais la cible d’Eovolt est une cible bien précise.

Une cible à toucher et à convaincre

« Il faut vraiment vouloir un pliant pour acheter ce vélo électrique. Il y a cet aspect pratique qu’il n’y a pas ailleurs ». Sur les quelques centaines de mètres que nous avons parcourus, cet Eovolt Afternoon Pro nous a en tout cas laissé un très bon souvenir. On a déjà qu’une hâte : le tester en grandeur nature dans son terrain de jeu favori, la ville.