Ce VTT électrique intègre la nouvelle transmission SRAM avec son fonctionnement inédit

Que ce soit dans sa nouvelle version au cadre aluminium Santa Cruz Vala AL ou à cadre carbone, ce vélo électrique tout-terrain intègre l’inédite transmission par dérailleur mécanique SRAM T-Type.

Le modèle alumunium Vala AL 70. // Source : Santa Cruz

Acteur réputé sur la scène des vélos électriques tout-terrain, Santa Cruz gonfle son catalogue en 2025. Moins d’un an après son nouveau VTTAE Vala au cadre carbone, la marque américaine décline désormais son modèle dans une version à cadre aluminium, plus abordable.

Le Santa Cruz Vala AL 70 est de type all-mountain et tout suspendu. Il comprend ainsi une fourche avant Rockshox ZEB de 160 mm de débattement, ainsi qu’un amortisseur arrière Rockshox Super Deluxe de 150 mm et une tige de selle télescopique.

Le dérailleur mécanique SRAM T-Type fait ses débuts

L’attrait principal de ce nouveau modèle est la transmission inédite SRAM 70 Eagle T-Type. Ce dérailleur mécanique reprend la même architecture que les versions électroniques, soit monté directement sur le cadre. Ce format est censé offrir des passages plus doux, et même sous forte tension. Il n’y a plus de patte de dérailleur, et donc moins de risque de casse.

La transmission mécanique SRAM 70 Eagle T-Type. // Source : Santa Cruz

Ici dotée d’une cassette 12 vitesses 10-52T, la transmission méca complète d’autres composants de la marque américaine, les freins hydrauliques SRAM DB8. Ce freinage intègre des roues Reserve aux pneus Maxxis (format mulet 29 pouces avant et 27,5 pouces arrière).

Le moteur Bosch CX. // Source : Santa Cruz

L’assistance électrique est fournie par le moteur Bosch Performance Line CX, de couple 85 Nm (voire 100 Nm avec mise à jour), et une batterie de 600 Wh.

Le Santa Cruz Vala carbone aussi

Le Santa Cruz Vala AL 70 est disponible dès cet été au prix de 6 299 euros. Une seconde version Vala AL Deore, comme son nom l’indique, opte pour une transmission et des freins Shimano Deore. Il est au tarif de 5 299 euros.

Le Vala 90 au cadre carbone. // Source : Santa Cruz

Sachez que la version Santa Cruz Vala “tout court” au cadre carbone en profite également. La firme californienne ajoute les transmissions SRAM 70 Eagle T-Type ainsi que la 90 Eagle T-Type à son portfolio. Au prix de 7 699 et 8 699 euros, ces modèles remplacent les Vala R et Vala S.