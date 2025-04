Specialized dévoile son VTT électrique le plus puissant à ce jour avec une batterie XXL

La quatrième génération du VTT électrique Specialized Turbo Levo 4 évolue en douceur, et son moteur maison passe à la vitesse supérieure avec un couple énorme et une batterie encore plus grande.

Source : Specialized

Pour beaucoup, Specialized est un redoutable acteur du vélo de route, encore troisième au Tour de France 2024 avec Remco Evenepoel, qui a surtout marqué le monde entier avec sa victoire aux JO de Paris 2024.

Mais la marque américaine a percé d’abord sur les VTT (Stumpjumper 1982), qu’elle a bien sûr fait suivre avec le VTTAE via le Turbo Levo, à partir de 2015. On se rappelle la 2ème version de 2018, tandis que la troisième date de 2021. Sa dernière et quatrième génération Turbo Levo vient d’être révélée cette semaine, avec le plein de nouveautés.

Un nouveau moteur au couple jusqu’à 111 Nm !

Le Specialized Turbo Levo 4 débarque en premier lieu avec un moteur inédit. Et comme la marque conçoit ses propres assistances, il s’agit de la nouvelle génération 3.1.

Source : Specialized

De 90 Nm, le couple bondit à 101 Nm, dépassant ainsi tous les rivaux du marché (Brose S Mag et SRAM Eagle à 90 Nm, Bosch CX,Shimano EP801 et Yamaha PW-XM à 85 Nm). Enfin, pas tous, puisque le DJI Avinox arrive avec 105 Nm, mais la version Specialized 3.1 S-Works du modèle le plus haut de gamme affiche 111 Nm !

En termes de puissance, il est légèrement en deçà du rival chinois, car entre 666 et 720 W en pic, ce qui reste davantage que le Turbo Levo 3 (565 W), ainsi que les Bosch et Shimano (600 W). Autres améliorations, le moteur 3.1 serait plus résistant, plus silencieux et gère mieux la chaleur que le précédent 2.1.

Une batterie et un chargeur hautes performances

La surenchère de Specialized Turbo Levo 4 est aussi dans la batterie de capacité 840 Wh, contre 700 Wh sur la précédente mouture. L’écran MasterMind (aussi revu) logeant dans le tube supérieur serait, selon la firme étasunienne, “le plus grand et à la meilleure résolution jamais vue” du marché.

Mais cela a-t-il une incidence sur le poids ? Oui, car on parle de plus d’un kg supplémentaire, 1,18 kg exactement sur l’étendard S-Works, soit un Turbo Levo 4 S-Works à 23,68 kg (vs 22,5 kg sur le 3). Pour limiter l’embonpoint, Specialized propose une option à 600 Wh, tout en laissant le choix de la seconde batterie de 280 Wh en format bidon sur le cadre.

Source : Specialized Source : Specialized Source : Specialized

Comme pour tous les vélos électriques de la marque, le VTTAE peut régler l’assistance par paliers de 10 %, de quoi affiner sa conduite, avec un mode “Dynamic Micro Tune” relevant à 100 % en cas de nécessité. L’application ajoute entre autres une personnalisation de l’affichage, l’enregistrement automatique de trajets, ou le verrouillage de l’assistance.

Avec ceci, le chargeur “super intelligent” du S-Works affiche un ampérage de 12 A (le triple du chargeur de 4 A des autres versions), avec une fonction d’arrêt à 80 % pour économiser la durée de vie de la batterie.

Le Specialized Turbo Levo 4 recadre le débat

Outre le nouveau moteur et son environnement, le Specialized Turbo Levo peaufine son cadre carbone. On note la disparition de la barre centrale, tandis que l’espace au-dessus de la batterie devient un petit espace de stockage “Swat”. Or pour y accéder, il faut enlever la batterie, donc à conserver pour des objets de secours type chambre à air (mais l’espace grandit avec une batterie 600 Wh).

Source : Specialized Source : Specialized Source : Specialized

Autres points inédits, le cadre existe en 6 tailles, réduisant le reach (distance pédalier-direction) et non la hauteur d’enjambement ou de tube de direction. En marge, le cycliste peut régler trois éléments en fonction de sa conduite : deux flip chip (amortisseur et haubans) et l’angle du tube de direction.

Le cadre repose sur une double suspension Fox Float – amortisseur arrière 150 mm de débattement et la fourche 160 mm – ainsi que sur des roues de 29 pouces avant et 27,5 pouces arrière. Ensuite, la gamme du VTT électrique s’étend sur quatre versions.

Specialized Turbo Levo 4 S-Works 2026 // Source : Specialized Specialized Turbo Levo 4 Pro // Source : Specialized Specialized Turbo Levo 4 Expert // Source : Specialized Specialized Turbo Levo 4 Comp // Source : Specialized

Les changements résident sur la référence des suspensions, des freins ou de la transmission SRAM, des roues, du cockpit ou encore de la tige de selle. Quant au prix, il faut s’accrocher, car débutant à 8 000 euros et culminant à 14 499 euros sur le porte-drapeau S-Works.