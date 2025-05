1000 € en moins mais un moteur toujours aussi puissant : les 2 nouveaux VTT électriques de Specialized frappent fort

Deux « nouveaux » VTT électriques s’invitent au catalogue de Specialized : les Turbo Levo 4 Alloy et Turbo Levo 4 Comp Alloy, tous deux des versions aluminium des Turbo Levo 4 carbone introduits en avril dernier. Leur force ? Un prix en baisse, mais des composants toujours haut de gamme.

Specialized étend sa gamme de VTT électriques avec le lancement du Turbo Levo 4 Alloy, une version en aluminium du modèle Turbo Levo 4 en carbone présenté en avril 2025. Cette déclinaison en alliage d’aluminium permet de réduire le prix d’entrée de la gamme, tout en conservant la même base moteur ultra puissante.

Le Turbo Levo 4 Alloy est proposé en deux versions : le Turbo Levo 4 Alloy, positionné en entrée de gamme, et le Turbo Levo 4 Comp Alloy, plus haut de gamme. La principale différence entre les deux modèles concerne les composants et les finitions esthétiques, note le site spécialisé Vojo Mag.

Format mullet

Le modèle de base, le Turbo Levo 4 Alloy, est équipé d’une fourche Marzocchi Bomber Z1 de 160 mm de débattement et d’un amortisseur arrière Marzocchi Bomber Inline de 150 mm. La transmission repose sur un groupe SRAM Eagle 70 à 12 vitesses. Le système de freinage est assuré par des freins à disque hydrauliques SRAM DB8 Stealth à 4 pistons.

Les roues sont montées en 29 pouces à l’avant et 27,5 pouces à l’arrière. Un format mullet qui facilite notamment le franchissement d’obstacles grâce à une roue avant plus grande. Trois coloris sont disponibles : Gloss Metallic Obsidian, Satin Cypress Metallic et Gloss Deep Orange.

Le Turbo Levo 4 Comp Alloy se distingue par des composants plus haut de gamme. La fourche est une FOX 36 Rhythm GRIP de 160 mm de débattement, combinée à un amortisseur arrière FOX FLOAT X Genie Performance de 150 mm. Le groupe de transmission est un SRAM Eagle 90 T-Type à 12 vitesses. Les freins sont des SRAM Maven Bronze, également à 4 pistons.

Les roues conservent le format mullet, avec des jantes en aluminium et des moyeux identiques à ceux de la version d’entrée de gamme. Trois coloris sont proposés : Satin Dusky Pink, Gloss Deep Lake Metallic et Satin Gunmetal.

Une même motorisation très puissante

Les deux modèles partagent la même motorisation : un moteur Specialized 3.1 développant 666 watts de puissance et un couple maximal de 101 Nm. Le tout est combiné avec une batterie intégrée de 840 Wh. L’autonomie maximale annoncée atteint 5,3 heures, variable selon les conditions d’utilisation, selon la page produit.

Prix des nouveaux venus :

Turbo Levo 4 Alloy : 5999 € (26,1 kg)

Turbo Levo 4 Comp Alloy : 6999 € (24,4 kg)