« Une puissance solaire » : c’est historique, le nucléaire n’est plus le roi en Europe

Alors que l’été débute à peine, le solaire bat déjà des records historiques. En juin, il est devenu la première source d’électricité dans l’Union européenne. C’est historique, car il passe devant le nucléaire et l’éolien.

Source : Unsplash

Selon la Commission européenne, le solaire (via les panneaux photovoltaïques) est actuellement la source d’électricité connaissant la croissance la plus rapide au sein de l’Union européenne. L’objectif affiché est ambitieux : 700 gigawatts (GW) de puissance installée d’ici seulement 2030 si en 2024, le territoire en était encore à 338 GW. Conséquence directe : les nouvelles installations solaires se multiplient.

Grâce à ces importants ajouts de capacités et aux conditions estivales particulièrement favorables, le solaire s’est hissé, pour la première fois de l’histoire, en tête des sources d’électricité en UE. Selon le groupe de réflexion Ember, qui a publié le rapport, au moins 13 pays européens, dont la France, ont d’ailleurs établi de nouveaux records nationaux de production solaire en juin 2025.

En voie de devenir une puissance solaire ?

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

« L’Europe est en passe de devenir une puissance solaire », affirme Chris Rosslowe, analyste énergétique chez Ember. Au mois de juin, le solaire représentait ainsi 22,1 % du mix électrique européen. Concrètement, il a produit 45,4 térawattheures (TWh) d’électricité, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année dernière au même mois.

D’autres sources d’énergie bas-carbone occupent les deuxième et troisième places du classement. Le nucléaire a généré 44,7 TWh d’électricité, soit une part de 21,8 %, tandis que l’éolien, avec 32,4 TWh, a atteint une part de 15,8 % — un record aussi pour ce segment pour un mois de juin.

Du côté du charbon, la production continue de diminuer en passant de 8,8 % en juin 2024, à 6,1 % en 2025. C’est la première fois que cette source atteint un niveau aussi bas. Et tout cela, grâce à la bonne performance des renouvelables. Bonne nouvelle donc pour l’UE qui vise la neutralité carbone en 2050. À ce jour, six pays européens ont définitivement abandonné le charbon, l’Irlande étant la dernière en date avec la fermeture récente de sa centrale. Neuf autres pays n’y ont d’ailleurs jamais eu recours.

Evolution de la production du charbon en UE. // Source : Ember

Une réponse efficace à la demande en hausse

Selon Ember, la croissance de la production solaire a également permis de répondre efficacement à l’augmentation de la demande électrique due aux vagues de chaleur intenses qui ont frappé l’Europe. Dans certaines régions, les températures ont grimpé jusqu’à 40 °C. Résultat, les climatiseurs ont été fortement sollicités, conduisant à une explosion de la demande quotidienne qui a augmenté de 14 % selon un autre rapport du groupe.

Cette hausse de la consommation est intervenue à un moment où les centrales thermiques et nucléaires étaient moins disponibles. Rien qu’en France, certaines centrales nucléaires ont dû réduire leur capacité, en raison d’opérations de maintenance programmées ou à cause des restrictions liées à la canicule. Rappelons que pour des raisons environnementales, à un certain seuil de température, l’eau des fleuves ne doit plus être utilisée dans le processus de refroidissement des centrales.