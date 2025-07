La maison-mère de TikTok voudrait aussi ses propres lunettes de réalité mixte, avec un atout de poids qui pourrait tout changer

Dans le sillage de Meta, ByteDance, maison mère de TikTok, travaillerait au développement de lunettes de réalité mixte. Ces dernières s’appuieraient sur un design pas tout à fait inconnu : potentiellement proche de celui des Bigscreen Beyond.

Les lunettes Bigscreen Beyond 2, pour illustration // Source : Bigscreen

Après Meta, Google ou encore Xiaomi, ByteDance souhaiterait lui aussi se faire une place sur le marché des lunettes de réalité mixte. Selon le très bien renseigné The Information, la maison-mère de TikTok développerait actuellement une paire de lunettes XR légères, qui s’appuierait notamment sur des puces conçues en interne pour réduire la latence entre les mouvements physiques de l’utilisateur, et ce qu’il voit une fois les lunettes enfilées.

Toujours selon les sources du média américain, ces lunettes seraient reliées à un dispositif de poche servant à la fois à l’alimentation et à la puissance de calcul allouée au dispositif.

ByteDance dans les pas de Meta ?

Sur le terrain de la réalité mixte, ByteDance marcherait donc — au moins à certains égards — dans les pas de Meta, leader actuel sur ce segment. La firme pourrait néanmoins s’inspirer également d’une entreprise moins connue : Bigscreen. À défaut d’avoir finalisé leur design, ByteDance miserait en effet sur des lunettes proches des Bigscreen Beyond 2 (visibles sur les illustrations ci-dessus et ci-dessous) en termes de conception et de format.

Source : Bigscreen

Pour contexte, les Bigscreen Beyond 2 sont présentées comme étant « le plus petit casque de réalité virtuelle du marché ». Ces lunettes ont effectivement l’avantage de ne peser que 107 grammes. Une petite prouesse que ByteDance pourrait donc chercher à égaler en s’aidant de sa filiale Pico et de sous-traitants chinois actuellement en cours d’embauche.

The Information rapporte enfin que Pico et ByteDance travaillaient auparavant sur un projet de casque de réalité mixte capable de rivaliser avec l’Apple Vision Pro, mais que ce chantier aurait été mis en pause pour basculer sur le développement de lunettes suffisamment abouties pour apporter saine concurrence aux dispositifs de Meta en la matière.