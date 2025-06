Meta dévoile ses nouvelles lunettes connectées, conçues avec cette marque de sport très tendance

Après plusieurs mois de rumeurs, Meta vient d’annoncer ses nouvelles connectées, conçues cette fois en partenariat avec la marque de lunettes de sport Oakley.

Les Meta Oakley HSTN et Kylian Mbappe // Source : Meta

L’annonce était attendue depuis les premières rumeurs en janvier dernier. Après avoir commencé le teasing de son partenariat avec la marque d’équipements sportifs Oakley il y a quelques jours, Meta a finalement dévoilé ses lunettes connectées ce vendredi.

Ces nouvelles Oakley Meta HSTN viennent donc prolonger le partenariat et le groupe optique Luxottica, propriétaire des marques Ray-Ban et Oakley, en ajoutant un nouveau design de lunettes connectées en plus des Ray-Ban Meta. Ce nouveau design est logiquement basé sur les Oakley HSTN, avec un design nettement plus lifestyle que les lunettes de cyclisme Sphaera.

Des Ray-Ban Meta… avec un nouveau design

Si d’aucuns auraient pu espérer l’intégration de fonctionnalités spécialement dédiées au sport ou à la santé sur les nouvelles Oakley Meta HSTN, il n’en est rien. Pas d’analyse de la fréquence cardiaque, pas d’écran pour consulter ses données. Ici, les Oakley Meta HSTN reprennent en fait les mêmes fonctionnalités que les Ray-Ban Meta… mais avec un look différent.

Les Meta Oakley HSTN // Source : Meta

Concrètement, les Oakley Meta HSTN intègrent ainsi une caméra grand-angle de 12 mégapixels pour prendre des photos ou des vidéos en 3K, mais aussi demander à Meta AI des renseignements sur ce que l’on est en train de regarder. Les lunettes profitent également de cinq micros et de deux haut-parleurs pour communiquer avec l’IA ou écouter de la musique. Comme sur les modèles Ray-Ban, les Oakley Meta HSTN intègrent aussi une LED pour indiquer lorsque la caméra est utilisée.

Une autonomie doublée par rapport aux Ray-Ban

Quelques différences techniques subsistent entre les deux modèles, comme la définition 3K en vidéo pour les Oakley Meta HSTN contre Full HD pour les Ray-Ban. L’autonomie est aussi plus élevée sur le nouveau modèle, avec 8 heures d’utilisation annoncée, contre 4 heures pour les Ray-Ban Meta.

Par ailleurs, les Oakley Meta HSTN peuvent être achetées avec des verres spécifiques Prizm et Prizm Polarized, conçus spécifiquement contre les rayons UV.

Les lunettes Oakley Meta HSTN seront disponibles dès le mois prochain à partir de 439 euros. Néanmoins, Meta ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Comme le rapporte le site américain The Verge, le partenariat devrait se prolonger avec de nouveaux modèles. « C’est notre premier pas dans la catégorie performance. Il y aura davantage à venir », a ainsi indiqué le responsable des wearables chez Meta.