Meta veut aller chasser les sportifs avec des nouvelles lunettes connectées Oakley

Non content d’être l’un des leaders dans le secteur des lunettes connectées avec ses Ray-Ban Meta, la firme de Mark Zuckerberg veut asseoir sa domination avec un nouveau partenariat à destination des sportifs.

Les Oakley Sphaera pour illustration // Crédit : Oakley

Si vous êtes du genre à vouloir enregistrer vos exploits sportifs pour en faire des films maison ensuite, Meta a une très bonne nouvelle pour vous. La firme devrait en effet lancer un nouveau modèle de lunettes connectées en partenariat avec la célèbre marque Oakley.

L’annonce, relayée par Android Central, ne laisse que peu de place au doute, puisqu’un compte Instagram dédié « oakleymeta » vient de voir le jour avec une seule publication annonçant des nouveautés pour le 20 juin prochain.

La connexion sportive

Cette collaboration devrait donner naissance à une paire de lunettes connectées façon Ray-Ban Meta, mais, dans le style des Oakley Sphaera, des lunettes monoverre su style résolument athlétique et racé. Une manière d’étendre le marché à celles et ceux qui aiment le principe des lunettes connectées Ray-Ban, mais qui ont besoin d’une paire plus adapté à la pratique sportive.

Les lunettes, comme le laissait entendre une fuite datée de janvier dernier, ne devraient pas révolutionner le genre. Point d’affichage en réalité augmentée comme sur les Engo 2, les Sphaera Meta embarqueraient juste un module photo/vidéo, une batterie, des haut-parleurs et un micro pour pouvoir parler à son assistant personnel favori. En somme, Meta reprendrait la recette des Ray-Ban pour l’appliquer à un autre modèle de lunettes, en toute simplicité.

Les lunettes Engo 2 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Seul petit changement, le capteur d’images pourrait se retrouver au niveau du nez plutôt que sur le cadre des verres (que les lunettes Sphaera n’ont de toute façon pas). À voir si Meta et Oakley parviennent à rendre ça esthétique, pratique, mais surtout confortable.

Le prix, grande inconnue

Le partenariat entre Oakley et Meta n’a rien de très surprenant, puisque la maison mère de la marque sportive n’est d’autres que Essilor qui commercialise aussi les Ray-Ban. La firme de Mark Zuckerberg n’est pas allée chercher bien loin pour ce nouveau partenariat.

On ne sait pas encore quel sera le prix de telles lunettes, mais les Ray-Ban Meta étant vendu à plus de 300 €, il y a fort à parier que les Sphaera connectées seront vendues à ce prix ou plus cher, puisque les modèles de base se monnayent déjà à 260 € et des brouettes.

Pour aller plus loin

Lunettes connectées : gadget ou révolution de 2025 ? Notre test comparatif

Pour en savoir plus sur ce produit, il faudra donc attendre le 20 juin prochain et, si vous souhaitez attendre des vraies lunettes avec afficheur intégré et réalité augmentée, il faudra prendre votre mal en patience puisque Meta ne risque pas de sortir ce genre de produit avant quelques longs mois.