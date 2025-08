Xiaomi 15 : la version 512 Go de ce récent smartphone premium est en forte promotion chez Boulanger

Si l’achat d’un smartphone premium n’est pas Ă la portĂ©e de toutes les bourses, cette offre sur le Xiaomi 15 devrait vous plaire. Sa version 512 Go voit son prix chuter Ă 699 euros contre 1 103 euros Ă son lancement en dĂ©but d’annĂ©e.

Xiaomi 15 // Source : Frandroid

Xiaomi, connu surtout pour ses smartphones d’entrĂ©e et de milieu de gamme, commercialise Ă©galement des appareils plus premium qui ne laissent pas indiffĂ©rent. Le dernier en date est le Xiaomi 15, un flagship abordable qui ne fait pas de compromis sur les performances, l’écran ou l’autonomie. Si jusqu’ici son prix dĂ©passait les 1 000 euros en version 512 Go, on peut l’obtenir pour moins de 700 euros aujourd’hui.

Les points positifs du Xiaomi 15

Un design ergonomique avec un très bon écran

Des performances de haut vol et une bonne polyvalence photo

Une autonomie robuste

Disponible dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 1 103 euros, le Xiaomi 15 est aujourd’hui affichĂ© en promotion Ă 799 euros sur le site Boulanger. Et grâce Ă un bonus de reprise de 100 euros, il peut vous revenir Ă 699 euros.

Une ergonomie soignée et un écran très lumineux

La première chose qui nous a plu sur le Xiaomi, c’est son ergonomie. Avec ses petites dimensions, ses bords lĂ©gèrement incurvĂ©s et sa finition mate, c’est un plaisir Ă tenir en main malgrĂ© un module photo proĂ©minent.

À ce propos, la partie photo, signée Leica, se montre polyvalente. Le piqué est bon, la gestion des couleurs aussi. Il s’en sort globalement très bien grâce à ses trois capteurs : grand-angle de 50 mégapixels, téléobjectif de 50 mégapixels et ultra-grand angle toujours de 50 mégapixels.

Autre atout majeur de cet appareil, son écran. On a une dalle AMOLED de 6,36 pouces en définition Full HD (2 670 × 1 200 pixels), LTPO et très lumineuse (3 170 nits en HDR). On a une luminosité exceptionnelle, mais aussi une bonne fidélité colorimétrique.

Un smartphone solide côté performances et autonomie

En termes de puissance, le Xiaomi 15 utilise la puce e Snapdragon 8 Elite de chez Qualcomm, couplĂ© ici avec 12 Go de RAM. L’ensemble est fluide, les animations s’enchaĂ®nent sans aucune latence, tout s’exĂ©cute rapidement. Il parvient Ă faire tourner des jeux exigeant Ă un niveau de dĂ©tail graphique satisfaisant mĂŞme si le smartphone chauffe un peu lors d’usages intensifs prolongĂ©s.

Côté logiciel, cet appareil fonctionne avec HyperOS 2 basé sur Android 15. Un OS fluide, personnalisable et doté de fonctionnalités intelligentes comme le dock latéral et la gestion intuitive des gestes. Sur la longévité logicielle, Xiaomi s’engage à offrir quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité en bonus.

Pour tenir la cadence, le Xiaomi 15 possède une batterie de 5 240 mAh qui permet de tenir largement deux jours en usage modéré, sans trop solliciter les jeux ou le streaming. Enfin, une fois qu’il tombe en rade, vous pouvez compter sur sa charge très rapide (jusqu’à 77 W mesurés) qui a permis de récupérer en 30 minutes 67 % de la batterie.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Xiaomi 15.

