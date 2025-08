Voilà un champ de bataille incurvé à moitié prix avec cet écran PC LG OLED de 39″ et 240 Hz

Un √©cran OLED de 39 pouces en 21:9 avec un taux de rafra√ģchissement de 240 Hz et une latence quasi nulle, √ßa existe. Et, en ce moment, LG balance deux grosses promotions pour son mod√®le 39GS95QE-B r√©unissant toutes ces caract√©ristiques, faisant passer le prix de 1 399 euros √† seulement 699 euros.

Vous √™tes en qu√™te du grand, du rapide et du pr√©cis ? Cet √©cran OLED 39 pouces de chez LG ne fait pas dans la demi-mesure. Sa d√©finition Ultra-WQHD (3440 x 1440 pixels) √©tal√©e sur un format 21:9 plonge litt√©ralement votre regard dans le cŇďur de l‚Äôaction. LG fait un peu de place dans ses entrep√īts et laisse une double de r√©duction de 700 euros pour ce moniteur.

Les atouts du LG 39GS95QE-B

Une dalle OLED incurvée 800R en Ultra-WQHD,

Un taux de rafra√ģchissement de 240 Hz

sRGB 98,5 %, HDR Display : des noirs profonds, des couleurs vives

Au lieu de 1 399 euros lors de son lancement, le LG 39GS95QE-B est actuellement affich√© en promotion √† 1 199 euros, mais un coupon de 500 euros fait automatiquement passer l’√©cran √† seulement 699 euros dans le panier.

Un rendu visuel à couper le souffle, pixel par pixel

L’OLED, c’est plus qu’une technologie, c’est une claque visuelle permanente. Chaque pixel est auto-émissif, donc pas de rétroéclairage, pas de fuites, pas de gris dans le noir. Ce qui donne un contraste infini, des couleurs éclatantes, et une profondeur d’image qui transforme même les cinématiques en expérience cinéma.

Avec une couverture sRGB de 98,5 %, l’écran ne fait pas que flatter la rétine, il restitue fidèlement les teintes, sans exagération ni dérive. Le support du DisplayHDR renforce encore les scènes à fort contraste, les jeux de lumière et les ambiances chargées.

Et gr√Ęce √† sa d√©finition Ultra-WQHD, chaque d√©tail compte. Les √©l√©ments de l‚Äôinterface trouvent naturellement leur place sur les c√īt√©s, le champ de vision est √©largi et tu gagnes en lisibilit√© sans forcer la vue. En jeu comme en montage vid√©o, √ßa fait toute la diff√©rence.

Design incurvé, compatibilité totale, confort prolongé

La courbure 800R n‚Äôest pas l√† pour faire joli, elle √©pouse la forme naturelle du regard. C‚Äôest plus confortable, plus immersif et beaucoup plus naturel √† l‚Äôusage, surtout sur 39 pouces. Vous pouvez rester des heures dessus sans avoir l‚Äôimpression de chercher l‚Äôinformation du coin de l‚ÄôŇďil.

Les compatibilit√©s G-SYNC et FreeSync Premium garantissent une fluidit√© sans accroc, quelle que soit ta carte graphique. Que ce soit sur NVIDIA ou AMD ? M√™me r√©sultat. Pas besoin de sacrifier la performance √† cause d‚Äôun logo mal assorti. Enfin, le taux de rafra√ģchissement √† 240 Hz combin√© √† la latence de 0,03 ms assure un affichage instantan√©, sans ghosting ni flou de mouvement.

Et bonne nouvelle : la connectique est √† la hauteur. Deux ports HDMI 2.1 pour la console ou le PC, un DisplayPort 1.4 (avec prise en charge DSC) pour monter en d√©finition et en fr√©quence sans perte, une sortie casque au format 4 p√īles (audio + micro) pour brancher un combo casque-micro facilement. Un port USB montant (USB-B vers USB-A) et deux ports USB 3.0 descendants pour brancher des p√©riph√©riques comme des disques durs externes. Tout est l√†, pr√™t √† l‚Äôemploi.

