Cet écran PC gaming OLED de 49″, incurvé et 240 Hz par MSI, se laisse approcher avec 400 € de réduction

C’est un sacré écran PC gaming disponible à 999 euros au lieu de 1 399 euros chez Darty : le MSI MPG 491CQPX QD-OLED est une dalle OLED de 49″ rafraichie à 240 images par seconde pour sublimer tous vos jeux.

MPG 491CQP QD-OLED // Source : MSI

Dévoilé il y a un an aux côtés de cinq autres références, l’écran PC MSI MPG 491CQPX-OLED est un monstre de puissance pour accompagner vos sessions gaming. Des dimensions titanesques avec une diagonale de 49 pouces, comme un petit téléviseur, une fluidité impressionnante, une latence quasi inexistante et un design incurvé 1800R. Un sacré écran sur lequel une réduction de 400 euros chez Darty n’est pas de trop.

Les points forts du MSI MPG OLED de 49″

Une dalle OLED pour jouer c’est le confort absolu

Le taux de rafraîchissement pouvant monter à 240 Hz

Toute la personnalisation possible pour les jeux avec MSI Gaming Intelligence

Au lieu de coûter 1 399 euros comme il le devrait, l’écran PC gaming MSI MPG 491CQPX QD-OLED de 49 pouces est disponible à 999 euros sur Darty.

Un écran avec tout le confort moderne pour jouer

Le MSI MPG 491CQPX QD-OLED est une variante légèrement plus performante que le 491CQP (sans le X) présenté ici. Ce dernier a notamment une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz, là où la version « X » présentée ici peut monter jusqu’à 240 Hz. Le temps de latence, lui, est similaire, avec seulement 0,03 milliseconde. Des circonstances idéales pour lancer des jeux vidéo avec les taquets graphiques poussés au maximum si vous avez la configuration qui suit.

D’autant qu’il s’agit d’une dalle OLED, avec des couleurs plus vives et des contrastes plus profonds, permettant de mieux voir les détails. Un vrai plus surtout dans les jeux compétitifs où chaque avance que l’on peut prendre sur l’adversaire est vitale. Le tout étalé sur une surface de 49 pouces, soit 124 cm, avec un design incurvé pour le confort des yeux.

MSI met à disposition des options pour le gaming

Un tel écran se doit d’être accompagné d’une connectique solide. C’est pour ça que vous retrouvez deux ports HDMI 2.1 DQHD@240 Hz, un DisplayPort 1.4a, un port USB-C, deux ports USB-A 2.0 et un port USB-B 2.0. Avec une prise casque si besoin, même s’il vaudra mieux opter pour une installation audio plus complète pour accompagner l’écran.

Avec tout ça, vous jouez sur une définition de 5120 x 1440 pixels sur les jeux compatibles. Sans oublier qu’il est compatible HDR et G-Sync pour renforcer la fluidité de l’affichage. D’ailleurs, de nombreuses options sont disponibles via l’interface MSI Gaming Intelligence qui permet de personnaliser l’affichage dans les moindres détails et même ajouter des éléments à l’écran pour améliorer vos réflexes.

Si vous cherchez un écran PC spécialement orienté vers le gaming, vous pouvez consulter ceux présentés dans notre guide d’achat sur ce sujet.

