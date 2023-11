MSI dévoile six nouveaux écrans QD-OLED pour joueurs PC et console

Le constructeur MSI parie lui aussi sur la technologie QD-OLED avec six nouveaux écrans PC à venir en 2024.

2024 semble être l’année du QD-OLED pour les écrans de PC. Alors qu’Alienware a annoncé le premier moniteur 4K disposant du dalle QD-OLED au monde prévu pour 2024, MSI y va aussi de ses annonces en dévoilant pas moins de six nouveaux écrans à venir l’année prochaine.



Deux écrans ultra-wide et ultra-rapides

Le constructeur taiwanais met d’abord en avant deux nouveaux écrans larges embarquant une dalle QD-OLED.

Le premier, c’est le MSI MAG 341CQP, un écran 35 pouces en définition UWQHD (3440 x 1440) incurvé 1800R et proposant un taux de rafraîchissement de 175 Hz. Le second, le MPG 491CQP, est un modèle 49 pouces avec une définition de DQHD (5120 x 1440) incurvé 1800R.

Les deux modèles sont certifiés DisplayHDR True Black 400 pour une luminosité maximale allant jusqu’à 400 cd/m² en mode HDR (sur une fenêtre de 10%, la valeur descend à 250 cd/m² en plein écran).

Dalle OLED oblige ces écrans offre des temps de réponse quasi-instantanés, de l’ordre des 0,03ms en gris-à-gris, ce qui leur permet d’être certifiés VESA ClearMR 9000, le plus haut niveau de sa catégorie en termes de clarté de mouvement.

Ces deux écrans sont attendus pour le 6 janvier 2024 dans le commerce à des tarifs encore inconnus.

Quatre écrans plats 4K et 2K

MSI n’en oublie pas les joueurs désirant jouer sur des écrans plats avec quatre nouveaux écrans, plus précisément deux nouveaux écrans déclinés en version MAG (sa gamme plus « fonctionnelle ») et MPG (sa gamme « lifestyle »).

Vous aurez ainsi le droit à un écran 4K 240 Hz, le MSI MAG 321UPX, et un écran 2K 360 Hz, le MSI MAG 271QPX. Chaque écran se destine à un public de joueurs différent, certains voulant simplement jouer à des jeux triple AAA, d’autres à des FPS compétitifs avec une clarté de mouvement exemplaire.

Ces six écrans sont aussi adaptés au jeu sur consoles PS5 et Xbox Series avec des ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies attendues : bande passante 48 Gb/s, raffraichissement variable jusqu’à 120 Hz et ALLM (Auto Low Latency Mode).

MSI promet d’annoncer plus de détails sur ces différents modèles lors du salon CES de Las Vegas se tenant du 9 au 12 janvier 2024.