Test du MSI MPG 271QRX QD-OLED : un excellent écran Oled à la fluidité exemplaire

Les noirs profonds de l'Oled, un contraste infini, un HDR de qualité ET une fluidité toujours plus haute ? Tant d'arguments qui pourraient faire du MSI MPG 271QRX l'écran de jeu ultime. Nous l'avons testé sous toutes ses coutures pour voir ce qu'il en est.

Tout comme Alienware, MSI propose aussi un écran gaming QD-OLED en 27 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz, pour allier la qualité d’image de l’Oled à une fluidité encore améliorée par rapport à la génération précédente.

Bien plus que les modèles 34 pouces, ce sont bien les diagonales 27 pouces qui sont les plus demandés en ce moment alors que les joueurs sont en pleine transition du 1080p au 1440p pour leur setup gaming. De quoi passer en plus à l’Oled ?

Fiche technique du MSI MPG 271QRX QD-OLED

Modèle MSI MPG 271QRX QD-OLED Dimensions 61 cm x 24,2 cm Taille de l'écran 26,5 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 2560 x 1440 pixels Fréquence d'affichage 360 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 250 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Non USB Oui Poids 8,3 kg Fiche produit

L’écran a été prêté par MSI pour ce test.

Un design sobre et efficace

MSI ne bouscule pas les codes de design avec son écran 27 pouces qui arbore le même design que le reste de la gamme, avec sa fine dalle affublée d’un coffre à l’arrière qui héberge toute la partie électronique et système de refroidissement passif de l’écran. Les signes distinctifs de la marque sont présents sur ce boitier, avec une bande lumineuse MSI dans la partie centrale et le logo « gravé » dans le revêtement.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En façade, on retrouve la classique bande grise et son logo MSI au centre alors que le reste de la dalle est entourée d’une bordure noire de un centimètre sur les côtés et quelques millimètres en haut. Si le revêtement de la dalle reste brillant avec un traitement antireflet, on observe toujours un rehaussement des noirs lorsque la dalle est éclairée par une source de lumière directe. L’écran sera donc plus adapté à une utilisation nocturne, ou tout du moins exempte de lumière ambiante parasite.

Connectique

L’offre connectique de MSI reste complète sur ce modèle 27 pouces, avec deux ports HDMI 2.1 pour les consoles actuelles, un port DisplayPort 1.4a, 1 port USB-C pouvant servir pour la vidéo, mais aussi la charge PowerDelivery en 90W et deux ports USB-A. Un port USB-B servira à alimenter la partie HUB USB, mais aussi à mettre à jour le firmware via le programme Gaming Intelligence disponible sur le site de MSI.

La compatibilité avec la PS5 et Xbox Series X / S est ici assurée, avec une sortie HDMI pouvant monter jusqu’à 120 Hz avec le rafraîchissement variable (AMD FreeSync).

Support

S’agissant d’un modèle 27 pouces, MSI arbore le même support que l’année dernière, tout comme ses concurrents, avec un socle en plastique plutôt que les deux tiges en métal qu’on peut retrouver sur les modèles 34 pouces. Classique, mais prenant de la place sur le bureau, ce support sera à remplacer par un bras compatible VESA.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran peut être entièrement pivoté pour une utilisation verticale, peut-être incliné à un angle de 30 degrés vers l’avant et l’arrière, avec un réglage de hauteur confortable. Rien de surprenant donc.

Qualité de l’image

Le MSI MPG 271QRX est doté d’une dalle QD-Oled dernière génération de chez Samsung Display. Cette année, la version 27 pouces pousse son taux de rafraîchissement à 360 Hz, contre 240 Hz l’année précédente. Ce modèle est donc calibré pour le jeu compétitif, surtout au vu des avantages de l’Oled sur le terrain des temps de réponse.

Rappelons ici les avantages de l’Oled sur le rendu de l’image. Contrairement au LCD, cette technologie n’embarque pas de système de rétroéclairage, chaque pixel à la capacité de s’éteindre et de s’allumer en fonction du contenu affiché à l’écran. En plus d’un contraste infini, l’Oled est donc exempt de tout phénomène de blooming autour des éléments lumineux comme sur le LED et le Mini-LED et ses zones de gradations locales (local dimming).

Niveau couverture des espaces colorimétriques, rien à dire, le DCI-P3 devient est largement couvert à 107% alors que le Rec.2020, l’espace privilégié des professionnels travaillant en ultra-haute définition, est lui couvert à 72%. Chez Alienware, ce dernier est à 81% alors que le DCI-P3 frôle les 99%, les chiffres peuvent donc varier selon les constructeurs.

Niveau justesse colorimétrique, on vous conseillera directement le mode sRGB de l’écran en mode SDR, bien meilleur que les autres sur la précision des couleurs. Nous avons mesuré un Delta E de 1,03 en sRGB et 1,21 en DCI-P3, avec pour ce dernier quelques déviations sur les tons jaunes, peau et bleus. Un très bon score qui montre à nouveau la précision de la technologie au-delà des forces inhérentes de l’Oled.

Attention, le mode HDR est un peu moins précis sur ces différents espaces de couleurs, avec un Delta-E autour des 2,3. Si on estime qu’en dessous de 3, il s’agit d’une valeur très bonne, nous préférons prévenir les utilisateurs les plus exigeants si jamais l’écran servira aussi à des travaux créatifs.

Le mode HDR, un peu moins précis Toujours une dalle qui vire vers les tons chauds d’usine

On regrette encore que la température des couleurs vire un peu trop vers le chaud à 6293K, en dessous du point blanc D65 conseillé pour des conditions de lumière ambiante standardes. On a cependant vu pire et il sera possible de calibrer tout ça manuellement si par chance vous avez une sonde.

Des performances HDR de haut niveau

Les avantages inhérents de la technologie sont au service des deux normes HDR supportées par la dalle, à savoir le HDR 400 True Black et le HDR 1000. Les larges plages dynamiques sont totalement adaptées à l’Oled, même si la luminosité globale de ces écrans les laisse un peu sur le carreau dans certains cas de figure.

L’avantage premier se situe au niveau de la luminosité. Celle-ci s’élève à 260 cd/m2 sur toutes les tailles de fenêtres en plage dynamique standard, mais grimpe lorsque les différents modes HDR sont activés. Ainsi, en HDR 400 nous avons observé un pic à 452 sur une fenêtre de 1%, cette valeur s’élevait à 991 sur le mode HDR 1000. Si ce dernier est plus lumineux sur le papier, l’expérience peut s’avérer bien différente en utilisation réelle.

En effet, il est observé que les dalles QD-Oled, dans le mode HDR1000, ne respectent pas la courbe PQ EOTF, qui détermine les niveaux de luminances selon le signal vidéo. Sans entrer dans les détails (nous le ferons dans un futur article sur le site), le spécialiste Simon Baker du site TFTCentral a ainsi découvert que plus la scène était lumineuse (un APL au-dessus des 25%), plus les nuances de gris proches du blanc perdaient en luminance.

Dans nos tests sur un jeu comme Ratchet & Clank : Rift Apart, certaines zones de l’image montraient une différence pouvant aller jusqu’à 80 cd/m2 sur les tons gris moyens dans le mode HDR1000. On vous conseillera donc de tester entre les deux modes selon les jeux, mais le mode True Black HDR 400 a notre préférence pour les plus scènes les plus lumineuses.

L’autre avantage du QD-Oled réside dans la luminance des couleurs y compris dans les hautes lumières, ce que nous avons observé aussi sur le Dell Alienware AW2725DF. Concrètement, cette luminance est légèrement plus basse que celle du blanc pur en HDR, mais reste proportionnelle à la quantité de lumière générée par une scène.

Un rendu du texte amélioré

C’est l’une des promesses de cette nouvelle génération de dalles QD-Oled : le rendu du texte est ici nettement amélioré. La structure triangulaire des sous-pixels a été sensiblement améliorée, si bien qu’on aperçoit plus les franges de couleurs disgracieuses autour des caractères, très visibles dans les paramètres de Windows notamment.

Nous n’atteignons pas encore la netteté d’une dalle LCD, mais on s’en rapproche. Et on imagine que les choses n’iront qu’en s’améliorant sur les futures générations.

Gaming

Quels sont les bénéfices de l’Oled pour le jeu vidéo ? Le contraste quasi infini avec ses noirs profonds permet une expérience HDR bien supérieure à ses homologues en LCD. Des jeux comme Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, No Rest For The Wicked et Rachet & Clank : Rift Apart semblent calibrés pour l’Oled avec cette sensation de profondeur des les zones sombres et des couleurs qui ne semble jamais défaillir. Côte à côte avec une dalle IPS MSI, elle aussi « Quantum Dot », la différence se fait directement sentir, avec cette impression de voir le jeu comme il a été pensé à l’origine.

Avec sa diagonale de 27 pouces et sa fréquence de rafraîchissement de 360 Hz, le MSI 271QRX est clairement un écran axé sur les jeux nerveux et compétitif. Nous l’avons donc mis à rude épreuve sur des titres comme Valorant, Overwatch 2 et Rocket League. Ici, les temps de réponse sont quasi instantanés, oscillant entre 0,07 ms et 0,1 ms selon les transitions entre valeurs de gris.

Résultat : la sensation de fluidité nous semble d’une part nettement améliorée à fréquence égale avec le LCD, tout comme la clarté de mouvement, critère primordial dans les jeux les plus rapides. L’avantage de l’Oled réside notamment dans le fait qu’à 360 Hz, la fluidité perçue nous semble plus proche des 480 à 500 Hz en LCD, tout comme le mode 240 Hz qui, de notre expérience subjective et comparative, est tout à faire similaire à un 360 Hz en LCD.

Cependant, comme beaucoup d’écrans Oled de sa catégorie, il n’existe pas de fonctionnalité de Black Frame Insertion (BFI) sur les dalles QD-Oled, qui aurait notamment aidé à réduire le flou de mouvement perçu sur les éléments les plus mouvants. Il ne nous viendrait pas à l’idée de comparer cette clarté de mouvement à un écran LCD à 540 Hz disposant d’un « backlight strobing » inspiré des écrans CRT, juxtaposant des images noires entre chaque échantillon pour éviter toute persistance visuelle et réduire ainsi le flou.

On ne lui en voudra pas, mais si vous cherchez la clarté de mouvement ultime et que vous êtes un joueur compétitif, alors les dalles WOLED chez Asus pourront sans doute avoir votre préférence. Mais il s’agit là d’un besoin très spécifique pour les joueurs les plus exigeants et même si vous vous adonnez à Valorant depuis 4 ans sans discontinuer, il y a fort à parier que vous n’ayez pas besoin de telles fonctionnalités.

Au début de notre test, nous avions remarqué deux soucis sur l’écran : une latence anormalement élevée dans les modes 120 Hz et 60 Hz ainsi qu’un scintillement prononcé une fois l’option rafraîchissement variable activée (VRR). Dans les deux cas, ils ont été globalement résolus grâce à la dernière mise à jour du firmware proposée par MSI (FW.010). Le scintillement peut rester présent lorsque la fréquence d’images fluctue grandement dans les zones sombres, mais il est nettement réduit.

Prix et disponibilité

L’écran MSI MPG 271QRX QD-OLED est proposé au tarif de 1 099 euros, soit le même prix que pour le modèle 34 pouces ultra-wide. Mais ce dernier est en propose une fréquence de rafraîchissement deux fois moins rapide, 175 Hz contre 360 Hz pour le 271QRX.



au meilleur prix ? Où acheter Le MSI MPG 271QRX QD-OLED au meilleur prix ?

Le 360 Hz reste encore très onéreux, y compris en LCD : Asus propose encore son PG27AQN autour des 1300 euros, mais celui-ci intègre un module G-Sync qui fait forcément grimper la facture. Le 271QRX peut sembler une « bonne affaire », mais c’est sans compter Alienware qui, avec son excellent AW2725DF, QD-Oled et 360 Hz, reste sous la barre des 900 euros.

Le positionnement tarifaire de MSI nous semble alors difficile à justifier, les deux écrans restant très similaires. On serait même tenté de vous rediriger vers le 34 pouces si les 360 Hz ne sont pas