L’élégant coloris noir du PlayStation Portal est enfin de retour en promotion

Le PlayStation Portal en version Midnight Black est disponible depuis le 20 février dernier et on le retrouve enfin en promotion à 204,99 euros au lieu de 219 euros, grâce à un code promo sur Cdiscount. La version blanche est aussi à prix réduit.

Le PlayStation Portal est un périphérique de jeu pour la PlayStation 5 qui a reçu une mise à jour relançant tout son intérêt. De base, il permet de jouer de manière déportée à votre PS5. Il suffit d’avoir une connexion Internet et vous accédez au contenu de votre PlayStation 5 un peu partout, mais il permet maintenant bien plus. Jusque-là, le PS Portal n’existait qu’en blanc, couleur de base de la PS5, et en gris, pour les 30 ans de la première PlayStation. La nouvelle couleur Midnight Black profite actuellement d’une remise de 15 euros.

Ce qui rend le PlayStation Portal intéressant

L’écran de 8 pouces est grand et lumineux

On retrouve l’ergonomie de la DualSense

Une autonomie entre 5h et 8h selon le niveau de luminosité réglé

Le PlayStation Portal Midnight Black est normalement vendu un peu partout à 219,99 euros. Chez Cdiscount, il est aujourd’hui possible de l’obtenir pour 204,99 euros avec le code promo 15DES129. Le modèle blanc passe quant à lui à 201,99 euros avec le même code promo.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le PlayStation Portal. Le tableau s’actualise automatiquement.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Une manette scindée en deux avec un écran au milieu

Le look du PlayStation Portal est assez simple : vous prenez une manette DualSense, vous enlevez le pavé tactile du milieu, vous le remplacez par un écran LCD de 8 pouces qui peut afficher de la Full HD à 60 images par seconde. Alors oui, c’est moins que la 4K@120 fps qu’elle peut afficher sur un TV, mais ça aurait eu un impact sur les performances de la machine et son autonomie. Pour vous donner une idée, la qualité est supérieure à celle d’une Nintendo Switch.

Toutes les technologies qui ont fait le succès de la DualSense sont présentes sur le PlayStation Portal, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Ainsi, dès que vous le prenez en main, vous retrouvez des sensations connues. En plus, comme ce n’est pas à proprement parler une console, mais un lecteur à distance, il ne pèse que 540 grammes contre 700 grammes pour un Steam Deck, par exemple.

Il est maintenant possible de jouer en Cloud Gaming

Lorsqu’il est sorti, le PlayStation Portal servait uniquement à jouer en déporté à la PlayStation 5. Par exemple : vos enfants, votre compagnon ou compagne souhaite regarder la télévision sur le même écran que là où vous jouez ? Le PlayStation Portal sert à ça. Vous partez en vacances et ne souhaitez pas embarquer votre énorme PS5 ? Hop, le PlayStation Portal. Ça a quand même ses limitations : vous ne pouvez jouer qu’à vos jeux dématérialisés ou celui dont le disque est inséré.

Depuis la mise à jour de novembre 2024, il est désormais possible de lancer des jeux en Cloud Gaming. Ce qui permet d’accéder à tout un pan de nouvelles possibilités, même si là aussi, il y a une petite condition : disposer d’un abonnement PlayStation Plus Premium qui coûte tout de même 151,99 euros par an. Ensuite, à vous des titres comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima, Dave the Diver, Monster Hunter Rise ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart.

Pour en apprendre plus sur le PlayStation Portal, nous vous invitons à consulter notre test complet.

Vous pouvez aussi explorer l’univers des consoles portables et retrouver notre sélection dédiée dans laquelle se retrouvent la Switch ou encore le Steam Deck, pour ne citer qu’eux.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.