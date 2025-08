Les taxis autonomes du géant chinois Baidu vont très bientôt débarquer en Europe, mais la France devra attendre

Le géant chinois de la tech Baidu s’associe au service de VTC Lyft pour proposer dès 2026 un service de taxis autonomes en Europe. Mais la France ne devrait pas être servie en premier.

Les constructeurs de voitures se livrent une bataille acharnée, qu’importe les domaines. On pense au prix, à l’autonomie ou encore à la vitesse de charge. Mais c’est aussi le cas de la technologie, et surtout de la conduite autonome. Cette dernière se développe à vitesse grand V, et se faire conduire sans regarder la route est déjà une réalité dans plusieurs pays.

Un service bientôt en Europe

Aux États-Unis par exemple, la société Waymo, filiale de Google propose déjà des courses en taxi 100 % autonome. De son côté, en Chine, le géant de la tech Baidu avait levé le voile en 2023 sur son premier van électrique sans conducteur. La firme avait alors devancé Elon Musk, qui a présenté son Cybercab en fin d’année 2024. Si ces véhicules sont très différents, ils possèdent un point commun : ils sont capables de transporter des passagers, sans intervention humaine.

Mais pour le moment, aucun n’est encore en service en Europe, où la réglementation limite la conduite autonome au niveau 3. De son côté, Baidu, désormais très bien implanté en Chine veut aller plus loin et conquérir le Vieux Continent. C’est ce qu’annonce le site spécialisé CNEVPost.

Ce dernier indique que le géant chinois, équivalent de Google dans l’Empire du Milieu, prévoit de faire son arrivée en Europe pour proposer des robotaxis autonomes dès l’année 2026. Bien sûr, il ne sera pas seul dans cette aventure, puisqu’il vient d’annoncer son partenariat avec l’entreprise de VTC Lyft. Cependant, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir rentrer chez vous en dormant. Car la France ne sera pas servie en premier.

Ce sera d’abord le cas de l’Allemagne ainsi que du Royaume-Uni, qui sont les deux premiers pays à avoir été choisis par Baidu. D’autres pourraient toutefois être annoncés un peu plus tard. Aucun calendrier précis n’a été communiqué, surtout en ce qui concerne le feu vert réglementaire. Car pour le moment, la conduite autonome n’est pas autorisée sur tous les types de voies, et surtout pas en ville. Contrairement à la Chine par exemple, où les robotaxis sont déjà en activité.

Un déploiement progressif

Baidu propose déjà son service Apollo Go dans certaines grandes villes du territoire, comme Wuhan, entre autres. De plus, la firme a aussi noué un partenariat avec Uber pour faire rouler ses taxis autonomes au Moyen-Orient ainsi que dans le reste de l’Asie. Pour le moment, on ne sait pas encore avec précision quel véhicule sera utilisé en Europe. Cependant, il est très probable qu’il s’agisse de l’Apollo RT6, qui avait été présenté en 2022.

Ce dernier est équipé de la conduite autonome de niveau 4 et embarque pas moins de huit capteurs LiDAR et une douzaine de caméras. Il prend la forme d’un grand monospace doté de portes coulissantes, mais ses dimensions n’ont pas encore été confirmées. Équipé d’un volant rétractable, il pourra aussi être équipé de sièges supplémentaires, qui pourront être remplacés par une console de jeu. En fait, le véhicule se veut modulable, afin de répondre à tous les besoins.

Il coûte environ 36 000 dollars et devrait finir par arriver sur nos routes. Mais Baidu veut y aller progressivement, et se développer pays par pays. Selon l’entreprise, la flotte devrait finir par compter plusieurs milliers de véhicules « dans les années à venir », sans plus de détails. Reste donc à savoir quand les premiers robotaxis arriveront en France, ce qui n’est vraisemblablement pas encore prévu pour tout de suite.