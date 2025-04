On connaît enfin le prix du break électrique chinois qui se recharge en 10 minutes et qui arrive bientôt en Europe

Les breaks ne sont plus vraiment à la mode. Le marché est tombé en désuétude avec l’avènement des SUV. Cependant, certains constructeurs continuent de fournir le marché en offres, parfois électriques. Un nouveau modèle de break électrique arrive en Europe : il s’agit du Zeekr 007 GT, dont voici les premières informations.

Zeekr 007 GT / 7GT // Source : Zeekr

Le break est la voiture par excellence des familles des années 80-90. La catégorie a ensuite été concurrencée un temps par les monospaces. Mais depuis l’arrivée des SUV, qui se sont généralisés dans les années 2010, la catégorie est carrément menacée d’extinction ! Heureusement pour les breaks, certains constructeurs proposent des offres électriques tournées vers l’avenir.

C’est le cas de Porsche avec le Taycan Turismo, de Volkswagen avec l’ID.7 Tourer et d’Audi avec l’A6 Avant e-tron ou encore du tout nouveau Denza Z9 GT par BYD. Mais ces modèles vont bientôt se voir concurrencés par un nouveau venu de Chine : la Zeekr 007 GT.

Un design presque futuriste

Il est vrai qu’avec la démocratisation des voitures électriques, nous sommes de plus en plus habitués à des modèles au look très moderne. Et la Zeekr 007 GT (aussi appelée Zeekr 7 GT) en fait partie. Dans des informations publiées par CarNewsChina, on apprend que son bandeau LED avant, baptisé Zeekr Stargate, est interactif et mesure 90 pouces. Une fonction qui devrait disparaître à l’arrivée en Europe comme sur la Zeekr 7X.

Le bas du pare-chocs intègre une prise d’air active, tandis que le toit accueille, à l’avant, un LiDAR.

Zeekr 007 GT / 7GT // Source : Zeekr

De profil, on remarque des poignées de portes affleurantes, des jantes en alliage de grand diamètre, ainsi qu’une ligne de toit fuyante suivant une pente de 21 degrés. À l’arrière, un autre bandeau lumineux est présent, tandis qu’on retrouve également un aileron sur le hayon, venant donner un peu plus de caractère à la Zeekr 007 GT.

Zeekr 007GT – 7GT // Source : Zeekr

Le style de la Zeekr 007 GT est moderne, presque futuriste, avec cette grande surface de LED à l’avant. Côté dimensions, on retrouve une longueur de 4,86 m, une largeur de 1,90 m et une hauteur de 1,44 m. L’empattement atteint 2,92 m, ce qui est très généreux et comparable à celui d’une DS 9, un modèle européen pensé pour le marché chinois.

La part belle aux écrans

L’habitacle est à l’image de l’extérieur : tout se passe, ou presque, via l’écran tactile de 15,4 pouces et le combiné numérique d’instrumentation de forme ovale. De plus, un affichage tête haute de 35,5 pouces vient compléter l’ensemble.

La voiture peut répondre aux questions grâce à un assistant vocal fonctionnant avec une intelligence artificielle. Le sélecteur de vitesse prend la forme d’un commodo sur la colonne de direction. On retrouve quelques commandes physiques sur la console centrale, mais surtout deux chargeurs sans fil de 50 W, permettant de recharger rapidement les smartphones.

Zeekr 007GT – 7GT // Source : Zeekr

Le ciel de toit peut être réalisé en microfibre noire en option, mais le plus intéressant reste le grand toit ouvrant panoramique, également proposé en option, un équipement devenu plutôt rare sur les voitures électriques. Zeekr annonce qu’il bloque 99,99 % des rayons UV.

Les passagers avant seront bien accueillis dans des sièges électriques à 14 réglages, avec fonctions chauffantes, climatisantes et massantes.

Côté habitabilité, Zeekr évoque 36 espaces de rangement dans l’habitacle. Le volume de coffre oscille entre 645 litres et 1 747 litres une fois la banquette rabattue. Un réfrigérateur de 10,2 litres peut prendre place sous le plancher du coffre, en option.

Plusieurs motorisations présentées en Chine

La Zeekr 007 GT devrait bientôt arriver en Europe, mais en Chine, le constructeur a déjà présenté la gamme de motorisations. En entrée de gamme, les clients ont droit à un moteur électrique situé sur le train arrière, développant 416 chevaux, faisant de cette version une propulsion.

Pour un peu plus d’adhérence et de puissance, une version à quatre roues motrices ajoute un moteur de 221 chevaux sur le train avant, portant la puissance totale à 637 chevaux. Les performances sont remarquables avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,95 secondes.

Le freinage de 100 à 0 km/h est réalisé en 34,4 mètres grâce à des freins Brembo équipés de disques de 379 mm, soit plus que ceux d’une Toyota GR Yaris, pourtant réputée pour ses qualités de freinage. Pour une conduite sûre et dynamique, la Zeekr 007 GT s’appuie sur un système de stabilisation dynamique VDC 2.0.

Zeekr 007 GT / 7GT // Source : Zeekr

Côté autonomie, deux batteries sont proposées : une LFP de 75 kWh et une batterie NMC ternaire de 100 kWh. Avec ces accumulateurs, l’autonomie en cycle CLTC varie de 585 à 825 km.

La recharge bénéficie de la plateforme 800 volts et adopte une technologie 5,5 C pour la batterie de 75 kWh, ce qui signifie que la batterie peut se charger avec une puissance de courant équivalente à 5,5 fois sa capacité : soit 412,5 kW.

Au plus rapide, la Zeekr 007 GT met seulement 10 minutes pour un 10 à 80 % sur la « petite » batterie et 15 minutes avec le pack de 100 kWh. Mais l’attraction principale concerne la capacité de charge bidirectionnelle : la Zeekr peut recharger d’autres véhicules à une puissance de 60 kW, une fonction de partage d’énergie semblable à celle introduite sur certains smartphones.

Zeekr 007 GT / 7GT // Source : Zeekr

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, on note la suspension pneumatique Magic Carpet, ainsi que le contrôle continu de l’amortissement (CCD), permettant d’allier performance et confort à ce break polyvalent.

Toujours dans le registre des technologies embarquées, la Zeekr 007 GT est équipée d’un système de conduite intelligente combinant 31 capteurs, un LiDAR, 11 caméras et 3 radars, le tout piloté par deux puces Nvidia Drive Orin-X offrant 508 TOPS de puissance de calcul.

Il prend en charge des fonctions autonomes telles que le freinage d’urgence, l’évitement automatique et la navigation sans carte. Lors des tests, il a su freiner seul dans un tunnel brumeux à 60 km/h et éviter des obstacles à 120 km/h.

Prix et lancement

Avec toute cette technologie embarquée, cette puissance et sa taille relativement imposante, on pourrait penser que le prix est délirant… Eh bien non, du moins en Chine. Le tarif débute à 202 900 yuans pour l’entrée de gamme, soit 24 469 euros, et grimpe à 232 900 yuans, soit 28 031 euros, pour la version haut de gamme. Les commandes sont déjà ouvertes en Chine.

La Zeekr 007 GT est attendue en Europe, mais son prix sur le Vieux Continent sera nettement plus élevé, du fait des taxes liées à l’importation et des frais logistiques.

À titre de comparaison, la Zeekr 001 est proposée en Chine à partir de 299 000 yuans, soit 36 061 euros, mais elle est commercialisée à 59 990 euros en Europe. Il faut donc s’attendre à voir débarquer la Zeekr 007 GT à un tarif avoisinant les 45 000 euros pour la version d’entrée de gamme.