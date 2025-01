Cette voiture électrique qui se recharge en 10 minutes pourrait bientôt arriver en Europe

Dans un message posté sur X (ex Twitter), Zeekr Europe évoque la nouvelle 007 GT, ici renommée 7 GT. Une manière subtile de confirmer l’arrivée prochaine de la voiture électrique sur le Vieux Continent ? Sans doute, mais ce ne sera pas le cas de la version berline.

Zeekr 007 GT / 7 GT // Source : Zeekr

Les constructeurs chinois poursuivent leur offensive en Europe. On pense évidemment à BYD, qui talonne Tesla et pourrait bientôt finir par dépasser la marque américaine, mais pas seulement. Une autre marque veut aussi se faire une place de choix sur le Vieux Continent. Il s’agit de Zeekr, qui appartient au groupe Geely.

Bientôt en Europe ?

La firme fondée en 2021 co-existe aux côtés de Volvo et Polestar, qui va arriver en France au cours des prochains mois. Et si elle est déjà présente dans certains pays scandinaves, elle n’est pas encore commercialisée dans l’Hexagone pour le moment. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre son développement sur le territoire, alors qu’elle commercialise déjà sa 001 et sa Zeekr X. Sans parler du lancement encore plus récent du SUV 7X, qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y.

Ce n’est pas fini : un autre modèle pourrait bientôt faire son arrivée en Europe. Il s’agit de la nouvelle Zeekr 007 GT, qui prend la forme d’un break dévoilé il y a quelques jours seulement. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), la division européenne du constructeur poste une photo de cette nouvelle auto, la décrivant comme un partenaire de voyage idéal. Une manière de confirmer son arrivée sur notre territoire ? Tout laisse penser que c’est effectivement le cas.

Elevate your adventure with the perfect travel partner #Zeekr7GT. pic.twitter.com/LrRedZnzbx — Zeekr (@ZeekrGlobal) January 20, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix



De plus, on note que le constructeur, dont le siège est situé à Hangzhou, en Chine, utilise ici l’appellation 7 GT et non pas 007 GT. Ce qui laisse penser à un changement de nom pour le marché européen, et non à une simple erreur de frappe. Ce serait évidemment trop gros. Cependant, Zeekr reste très peu loquace sur le sujet, et ne confirme rien pour le moment. En revanche, il répond à la question d’un internaute, confirmant qu’il n’y a « actuellement aucun plan pour commercialiser la Zeekr 007 sur le marché européen » – à ne pas confondre avec la 7 GT.

Pour rappel, la 007 est une grande berline électrique rivale des Tesla Model 3 et Xiaomi SU7, sur laquelle le break 007 GT/7 GT est basé. Elle embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) utilisant la technologie Golden Brick développée en interne, affichant une capacité de 75 kWh et offrant une autonomie de 585 kilomètres selon le cycle WLTP. Une seconde alternative est aussi disponible, avec une batterie Qilin de 100 kW conçue par CATL qui permet de rouler jusqu’à 740 kilomètres.

Un break très intéressant

Cette dernière, que l’on retrouve également sur le break électrique opte pour une chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui offre une densité énergétique plus élevée. Mais là où elle fait très fort, c’est surtout ce qui concerne la recharge, puisque celle-ci s’effectue de 10 à 80 % en seulement 15 minutes, grâce notamment à une architecture 800 volts. À noter que la nouvelle Zeekr 007, tout comme la version GT a aussi le droit à la conduite autonome, grâce à la présence d’un capteur LiDAR sur le toit.

Selon le constructeur, cette technologie est capable de gérer « 1000 nouveaux scénarios de circulation » et de prédire les comportements des piétons et des automobilistes jusqu’à 1,2 seconde à l’avance ». La berline électrique affiche une puissance comprise entre 421 et 645 chevaux, des chiffres qui devraient être peu ou prou identiques sur le break, qui pourrait donc arriver en Europe. Mais pour le moment, aucune date n’a été annoncée par le constructeur chinois, qui reste encore très mystérieux sur ses plans.

Zeekr 007 GT / 7 GT // Source : Zeekr

Pour rappel, ce dernier affiche un prix tournant autour des 209 900 yuans en Chine, ce qui équivaut à 27 800 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui sera cependant revu fortement à la hausse à son arrivée sur le Vieux Continent, en raison des droits de douane plus élevés. De plus, la voiture n’aura pas le droit au bonus écologique en France, puisqu’elle est fabriquée en Chine. Cependant, il se pourrait qu’un jour Zeekr utilise l’usine de Volvo en Belgique pour y produire ses autos, mais rien n’a été annoncé à ce sujet.