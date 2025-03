On est montés à bord du Denza N9, l’impressionnant Range Rover électrique chinois signé BYD qui devrait bientôt arriver en Europe

Denza N9 // Source : BYD

Denza est la marque premium de BYD, située entre BYD et Yangwang, et dont la gamme actuelle comprend le crossover Denza N7, la berline Denza Z9, le break « Grand Tourer » Denza Z9 GT et le monospace Denza D9.

En 2024, la marque a écoulé 125 647 véhicules en Chine et accélère maintenant la cadence avec le lancement de son nouveau modèle phare, le SUV premium N9. Et si la marque DENZA est bien établie en Chine, notamment dans le secteur des monospaces, ou MPV en Anglais (Multi-Purpose vehicles), nous noterons qu’elle est en retard pour son développement à l’international.

Cette année 2025 va donc marquer un tournant pour la marque qui, à l’instar de ses rivaux Chinois, a prévu d’arriver en Europe par les pays Nordiques. Voici donc la nouvelle voiture dont vous entendrez certainement parler à partir d’avril, et dont le lancement en Chine est prévue ce 21 mars.

La genèse des SUV premium EREV

Les constructeurs Chinois sont à l’affût sur le marché des SUV premium 6 ou 7 places depuis que Li Auto a forgé cette catégorie en 2019. C’est un segment porteur sur lequel les volumes augmentent et les marges sont confortables. Les années 2021-2023 marquèrent la domination par Li Auto avec la Li 9, ci-dessous à droite, puis l’arrivée fracassante de la AITO M9 (groupe HIMA de Huawei) fin 2023, ci-dessous à gauche.

Li Auto reveals details of its flagship full-size SUV – Li L9 on June 21st, 2022

Malgré un prix plus élevé qu’une berline 5 places, ces véhicules à motorisation hybride ont réussi à séduire de nombreuses familles par leur confort et fonctionnalités inégalées, avec un look qui faisait jusque-là le succès des différents modèles de Range Rover pour une clientèle fortunée.

De nouveaux concurrents arrivent donc sur ce segment et pas des moindres puisque Zeekr, filiale du groupe Geely à qui l’on doit la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie, vient de publier les premières images de son 9X Grand. Ce segment de véhicules attire également une nouvelle cible de cadres qui souhaitent un véhicule professionnel spacieux et confortable.

Le Zeekr 9X Grand, futur SUV Premium de Zeekr // Source : Zeekr

On remarquera par ailleurs que la dénomination du modèle « 9 » chez les constructeurs Chinois s’associe aux modèles haut-de-gamme : L9, M9, N9, etc.

L’année 2025 s’annonce palpitante pour ces SUV hybrides premium qui fonctionnent tous, à leur lancement, avec une propulsion EREV (prolongateur d’autonomie en français), un système hybride sur lequel le moteur thermique est utilisé uniquement comme un générateur de batterie, et donc sans transmission directe au train roulant. Ce dernier étant uniquement relié à des moteurs électriques.

Le N9 est la candidate de BYD sur ce segment qui la positionne également face au BMW X7. L’AITO M9 a complètement dominé les ventes de SUV de grande taille depuis son lancement à la fin 2023 avec en moyenne 15 000 véhicules vendus par mois, devant la Li L9 avec 6 500 ventes et la BMW X7 qui attendrait difficilement la moyenne de 1 000 ventes mensuelles.

Une vue globale de la cabine du nouveau N9 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Et pour comprendre cet engouement, il faut comprendre la différence de tarif entre ces SUV premium de marques Chinoise se vendant dans une moyenne de 65 000 euros alors que la BMW X7 peut dépasser les 200 000 euros… Nous vous présentons ici la Denza N9, la grande sœur de la N7 lancée en Chine en 2023.

Présentation de la Denza N9

La Denza N9 fut sa première apparition publique au salon de l’automobile de Guangzhou 2024. Le véhicule mesure 5,258 mm de long, 2,030 mm de large et 1,830 mm de haut, avec un empattement de 3,125 mm.

Des dimensions légèrement supérieures à l’AITO M9 et au Li L9, ce SUV est 5mm plus long que le Range Rover Long L460 et 9cm plus court qu’une Rolls Royce Cullinan. Le Denza N9 est monté sur des jantes R21 ou R22, adopte six sièges avec une disposition 2+2+2 et une console centrale avec trois écrans.

Les passagers de la deuxième rangée disposent d’un écran supplémentaire de 17,1 pouces monté au plafond. En outre, deux tablettes pliantes sont de série pour les passages de la deuxième rangée et confèrent une atmosphère « business class » qui séduira certainement des utilisateurs nomades et des parents souhaitant les devoirs complétés pendant le voyage des vacances.

Une autre caractéristique haut de gamme du Denza N9 est un rangement de 11,5 litres avec des fonctions de chauffage (four) et de refroidissement (frigo). Denza propose quatre couleurs extérieures pour le modèle – noir, argent, gris et vert – et deux couleurs intérieures – gris et beige.

Le Denza N9 est un grand SUV dont le style extérieur est clairement inspiré du Range Rover. Il adopte une posture forte et des touches minimalistes comme des poignées de porte rétractables, des piliers noircis et une fine bande de feux arrière. Les passagers de la troisième rangée disposent eux-aussi de leurs pare-soleils, leurs sièges massant, ventilés et chauffants ainsi que de leurs prises de charges qui inclue une de 220v.

Cette dernière rangée de sièges est d’ailleurs ajustable et rabattable électriquement pour disposer d’une capacité de chargement importante.

Caractéristiques techniques de la N9

Tout comme les nouveaux Denza Z9 et Z9 GT, la N9 est équipé de la plateforme e3 de BYD qui permet une motricité indépendante des deux moteurs aux roues arrière, du DiSus-A, un système de contrôle de la carrosserie avec suspension pneumatique lancé par BYD en avril 2023 ainsi que du système de conduite intelligent « God’s Eye B » basé sur le DiPilot 300 avec 2 LiDARs.

La variante EREV du SUV Denza N9 adopte un moteur électrique TZ210XYD de 200 kW sur l’essieu avant et un moteur électrique TZ220XYAM de 240 kW sur chacune des roues arrière, pour une puissance totale de 680 kW (912 ch).

Il est équipé d’une batterie LFP de 47 kWh pour une autonomie de 200 km en mode électrique (sur la norme chinoise CLTC). La vitesse maximale de la voiture est limitée à 230 km/h. Le moteur thermique de 2.0 litres qui recharge la batterie permettra une autonomie combinée de 1 300 kilometres avec la batterie chargée et un plein d’essence. La Denza N9 aura également une variante BEV (100 % électrique, sans moteur thermique) avec trois moteurs électriques d’une puissance de 710 kW (951 ch).

Notre premier avis

Après plusieurs années de croissance et un engouement qui continue de croitre sur ce segment des SUV premium, 2025 marque l’arrivée des deux poids lourds de l’industrie automobile chinois, Geely et BYD. C’est BYD qui dégaine le premier avec le lancement de la Denza N9 qui est présente en concession depuis la mi-février.

Les ventes viennent d’être lancées en Chine, un prix d’appel de 57 500 euros. Si le prix est supérieur à la L9 de Li Auto, il est positionné juste en dessous de la AITO M9 qui domina la catégorie en 2024 et dont le restylage est prevue pour le deuxième trimestre de 2025.

Nous observons ici la catégorie sur laquelle les constructeurs déploieront le plus d’effort pour sauver des profits alors qu’ils doivent rechigner leur marge sur d’autres segments de véhicules.

Ce modèle sera également vital pour la stratégie internationale de BYD puisqu’il fera – très certainement – parti de la flotte que Denza utilisera pour pénétrer le marché Européen sur lequel la marque se lance en avril 2025. Il permettra en outre de remplir les objectifs de de vente de 300 000 véhicules que Denza s’est fixé en 2025.

Compte tenu de tous ces éléments, le Denza N9 prévoit d’offrir plus en termes de taille et d’être moins cher que ses concurrents en fixant le prix du N9 à moins de 500 000 CNY, soit la moitié du coût d’une BMW X7 et dans la fourchette des prix de l’AITO M9 et du Li Auto L9. Le positionnement de BYD pour sa sous-marque haut de gamme est clair : Denza offre le luxe ultime à un prix abordable.

Précisons que lorsque le Denza N9 sera vendu en Europe, il faudra s’attendre à un tarif largement revu à la hausse, du fait des taxes d’importation et du coût de la création du réseau. On peut s’attendre à un premier prix autour de 100 000 euros.