Le Range Rover chinois électrique signé BYD se rapproche un peu plus de l’Europe

Dans sa stratégie d’expansion, BYD prépare une gamme de véhicules premium sous la marque Denza. Le premier exemplaire du SUV Denza N9 vient ainsi de sortir de la chaîne de production, et compte bien concurrencer le Range Rover avec ses motorisations hybrides et électriques.

Ligne de production du Denza N9 // Source : Denza

BYD est plein d’ambition pour 2025. Le constructeur chinois, n°1 en Chine et au coude-à-coude avec Tesla dans la vente de voitures électriques en 2024, compte vendre 5 à 6 millions de véhicules dans le monde cette année.

Il y aura bien sûr des modèles plus abordables comme l’Atto 2, mais aussi des véhicules plus prestigieux comme le SUV Denza N9, un immense SUV ultra luxueux. La production de ce dernier vient ainsi d’être lancée, nous apprend la marque dans un post Weibo.

Un SUV de 1 000 chevaux

La production du Denza N9 débute avec la version hybride rechargeable (PHEV). Si elle utilise un moteur 2 litres turbo d’une puissance de 204 chevaux, la puissance totale du modèle dépasse les 1 000 chevaux. Comment ? En utilisant trois moteurs électriques développant ensemble 911 chevaux.

Cette puissance promet au SUV Denza N9 de belles performances malgré ses dimensions imposantes : 5,25 m de long, 2,03 m de large et 1,83 m de haut.

L’autonomie électrique devrait bien évidemment dépasser les 100 km. Denza annonce 165 km d’autonomie WLTP, puisqu’une batterie de 47 kWh est présente pour alimenter les trois moteurs électriques.

Une version 100 % électrique cumulant 951 chevaux par la combinaison de trois moteurs est elle aussi attendue. Elle entrera en production un peu plus tard, selon les informations de CarNewsChina. À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’information sur sa batterie ni sur son autonomie.

Pour 6 personnes

Avec de telles dimensions, l’habitacle du Denza N9 est suffisamment spacieux pour accueillir 6 personnes. La disposition des sièges est en 2+2+2, permettant d’assurer un bon niveau de confort à tous les passagers.

Trois écrans occupent la planche de bord : le combiné d’instruments et le moniteur face au passager mesurent 13,2 pouces, tandis que le système d’infodivertissement profite d’un grand écran de 17,3 pouces. Un quatrième écran est présent pour les passagers arrière de la deuxième et de la troisième rangée. Cet écran, accroché au plafond, mesure 17,1 pouces et sera certainement parfait pour diffuser des films et des séries.

Derrière les sièges avant, deux tablettes aviation peuvent supporter jusqu’à 10 kg. Enfin, on apprend qu’un compartiment de rangement, d’un volume de 11,5 litres, permet de ranger au chaud comme au frais boissons et snacks.

La suspension de ce SUV veut prendre soin de ses passagers. Il s’agit d’une suspension pneumatique.

Bientôt en Europe

Avec le lancement de la production du Denza N9, le constructeur chinois, propriété de BYD, fait un premier pas vers l’Europe. En effet, si le marché chinois sera le premier à en profiter dès mars, à un prix estimé à environ 500 000 yuans (environ 66 375 euros), l’Europe devrait bientôt voir arriver ce SUV dans sa version électrique.

Denza N9 // Source : Denza

Toutefois, le prix devrait être bien plus élevé sur le Vieux Continent en raison des taxes d’importation pour les voitures électriques fabriquées en Chine, ainsi que des nombreux coûts liés au transport du Denza N9 jusqu’aux contrées occidentales.