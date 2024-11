BYD dévoile l’habitacle impressionnant de sa nouvelle voiture électrique : l’équivalent chinois du Range Rover

Denza est à BYD ce que Lexus est à Toyota. Il s’agit de la branche haut de gamme et pleine d’ambition du géant chinois. Avec sa nouvelle voiture électrique N9, Denza semble viser directement Range Rover, et l’intérieur est digne du luxe du tout-terrain britannique !

C’est dans une courte vidéo publiée sur Weibo (l’équivalent de Twitter en Chine) que Denza a présenté l’habitacle du Denza N9. Et le moins que l’on puisse dire, c’est : « WOUAH ! »

Trois immenses écrans !

La planche de bord est intéressante : elle comporte trois écrans. On y trouve un compteur numérique occupant tout l’espace derrière le volant, offrant certainement une grande diversité de personnalisations, un écran central d’infodivertissement aussi grand que la moyenne des téléviseurs d’il y a 10 ans, ou presque, et enfin un écran tactile devant le passager, permettant d’afficher des informations sur le véhicule ou de regarder du contenu divertissant.

Ce type d’écran pour le passager est déjà présent sur certaines voitures européennes, comme l’Audi Q6 e-tron, l’Audi A6 e-tron, la Mercedes EQS et sa déclinaison SUV, ou encore le Porsche Macan.

Mais maintenant qu’il y a trois écrans rien qu’à l’avant, les passagers arrière risquent d’être jaloux, vous ne pensez pas ? Denza a pensé à eux et a installé dans le pavillon un moniteur HD permettant de diffuser des films, comme dans un avion.

Un confort première classe

Installé au centre de l’habitacle, cet écran rétractable est visible par tous les passagers arrière, installés aussi confortablement qu’en première classe dans un avion.

Denza a fait le choix d’accueillir six personnes à bord, proposant ainsi des sièges individuels à l’arrière avec des accoudoirs, la possibilité de s’allonger et de profiter d’un repose-pieds. Ce SUV offre alors un confort digne des plus grandes berlines, telles que la BMW i7.

Comble du luxe, un petit réfrigérateur permettant de garder des bouteilles au frais est intégré dans l’accoudoir central entre les sièges avant, s’adressant directement aux deux passagers arrière.

Des équipements haut de gamme

On pourrait vous parler du toit panoramique, de la climatisation automatique à quatre zones, des inserts en bois, des deux chargeurs de téléphones par induction, ou encore des stores sur toutes les vitres arrière. Mais tous ces équipements sont déjà connus sur d’autres véhicules.

Nous, on préfère vous parler plus longuement du système audio installé dans le Denza N9. Il s’agit d’enceintes fournies par le fabricant français Devialet. Et comme l’origine française fait vendre en Chine – exception faite de la DS 9, apparemment – le nom de Devialet est fièrement porté par des grilles de haut-parleurs au design travaillé.

Plusieurs enceintes se trouvent dans la voiture. On en compte déjà trois dans le tableau de bord, et il doit également y en avoir deux par portière. On ne sait pas encore si ce système aura la puissance et la fidélité des enceintes Phantom Gold (haut de gamme du constructeur français), mais on sait désormais qu’il faut compter sur Devialet dans les habitacles automobiles.

Déjà présent sur l’Alpine A290 et les autres voitures Denza, Devialet rejoint la longue liste des fabricants de sonorisation que l’on peut retrouver dans une voiture, parmi lesquels Bose, Harman Kardon, Bang & Olufsen, Burmester, Focal, Dynaudio, Mark Levinson et tant d’autres, comme Beats ou encore JBL.

Un titan de 965 chevaux !

Tous ces équipements vont peser lourd, très lourd sur la balance. Il faut donc motoriser convenablement ce Denza N9 de 5,26 mètres.

Denza n’a pas plaisanté et prévoit de proposer, à terme, deux versions de son N9. Premièrement, une déclinaison hybride rechargeable développant 925 chevaux grâce à deux moteurs électriques et un moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo essence. Au vu de la puissance annoncée, le moteur thermique ne sera clairement pas la pièce centrale pour atteindre un tel chiffre, les 925 chevaux devraient provenir principalement des moteurs électriques. Pour rappel, avec un 2,0 litres, Mercedes-AMG plafonne actuellement à 421 chevaux en utilisant un turbo électrifié pour améliorer les performances. Pour cette motorisation hybride, une batterie de 47 kWh est embarquée, promettant environ 165 km d’autonomie selon le cycle CLTC.

La seconde version, 100 % électrique, est également au programme. Elle utilisera trois moteurs électriques pour une puissance totale de 965 chevaux ! On s’approche ainsi du niveau de puissance d’une Audi RS e-tron GT Performance, d’une Porsche Taycan Turbo GT ou encore d’une Tesla Model S Plaid !

Mais le prix ne serait qu’une fraction de ceux des modèles cités. En Chine, le Denza N9 débuterait à environ l’équivalent de 50 000 euros. Une bagatelle pour une telle voiture. Denza prévoit de lancer des véhicules en Europe ; si le N9 fait partie du lot, son prix sur le Vieux Continent sera largement supérieur. On peut tabler sur environ 100 000 euros.