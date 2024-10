L’Audi A6 électrique et ses 757 km d’autonomie se décline avec une version moins chère qui perd en autonomie

Présentée en version haut de gamme il y a quelques semaines, la nouvelle Audi A6 e-tron et ses 757 km d’autonomie nivèle par le bas et propose une nouvelle version avec une plus petite batterie et un seul moteur électrique de 286 ch. De quoi baisser les prix de quelques milliers d’euros. Mais attention, car l’autonomie en prend un coup aussi.

L’Audi A6 e-tron est certainement l’une des berlines électriques premium les plus abouties, notamment grâce à sa nouvelle plateforme PPE (la même que le Porsche Macan) qui permet d’allier recharge rapide et performances de haute volée.

Avec une architecture 800 volts et une immense batterie de 100 kWh bruts, l’Audi A6 e-tron fait partie des meilleures élèves en matière d’autonomie dans son segment.

Une gamme déjà bien garnie

À son lancement en France, l’Audi A6 e-tron est disponible en deux versions : la première propose 367 ch et 580 Nm grâce à un moteur installé sur l’essieu arrière, tandis que la seconde, l’Audi S6 e-tron quattro, développe 503 ch, et même 550 ch avec un second moteur électrique sur le train avant qui fait office de boost au démarrage.

La berline reçoit une immense batterie de 94,9 kWh (nets) et elle peut parcourir jusqu’à 757 km dans sa version berline Performance, soit environ 170 km de plus que la BMW i5 ! De son côté, le break peut atteindre 721 km avec une charge.

Les Audi S6 e-tron et S6 e-tron break sont annoncées respectivement à 676 et 648 km. Grâce à une architecture 800 volts, la voiture accepte une capacité de charge maximale de 270 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80 % en 21 min.

Les performances sont corrélées aux prix, et l’A6 e-tron débute à 77 170 euros pour la berline Sportback et 78 670 euros pour le break Avant. Pour toucher davantage de client, Audi vient de présenter une version d’entrée de gamme, mais aux prestations toutefois bien premium.

Une recharge toujours aussi rapide et une autonomie déjà intéressante

Au programme donc, un unique moteur électrique sur l’essieu arrière qui développe 286 ch (326 ch avec le boost en launch control), et qui tire son énergie d’une batterie un peu plus petite, d’une capacité de 83 kWh (75,8 kWh nets).

L’autonomie est loin d’être ridicule, car la marque annonce 624 km en Sportback et 595 km en break selon la norme WLTP. La capacité de charge rapide en courant continu est de 225 kW, de sorte que 21 minutes suffisent pour porter la capacité de la batterie de 10 à 80 %, comme la plus grosse batterie. Les accélérations restent intéressantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 6 secondes.

Les prix pour le marché français n’ont pas été annoncés, mais l’auto devrait démarrer autour de 65 000 euros.