Nouveau style et production en Europe : BYD veut rendre cette voiture électrique bien plus attirante

Déjà vendu en France, le BYD Atto 3 s’offrira bientôt un restylage en Chine. La voiture électrique devrait ensuite débarquer chez nous, et bonne nouvelle, elle sera produite en Europe. De quoi potentiellement bénéficier du bonus écologique.

Crédit : Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)

Avec plus de 1,7 million de voitures électriques vendues en 2024, BYD talonne de Tesla de très près, mais ne double pas encore le numéro 1 mondial. La firme chinoise continue cependant son offensive, puisqu’elle compte bien finir par atteindre la première place du podium, qu’elle occupe déjà en Chine.

Une nouvelle version pour l’Atto 3

Et pour cela, le constructeur basé à Shenzhen ne lésine pas sur les moyens, alors qu’il emploie plus d’un million de salariés et qu’il dépose en moyenne 32 brevets par jour. En parallèle de ses technologies de pointe que nous avions pu découvrir, BYD ne cesse d’étoffer sa gamme. Nous avons ainsi pu approcher le nouvel Atto 2, tout juste présenté pendant le salon de Bruxelles. Ce n’est pas tout, car la marque travaille déjà sur une nouvelle auto, qui n’est toutefois pas totalement inédite.

Il s’agit en fait du restylage de l’Atto 3, dont le lancement remonte pour mémoire au début de l’année 2022. Il avait d’ailleurs fait ses premiers pas en Europe lors du Mondial de Paris la même année. Et voilà que le site spécialisé Car News China dévoile les premières images de cette nouvelle version, publiées par le Ministère chinois de l’industrie. On y voit que le SUV, qui fascine les ingénieurs japonais par sa simplicité de conception, s’offre une nouvelle face avant, ou tout du moins un bouclier redessiné. Car les optiques et la calandre ne changent pas.

Crédit : Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)

À l’arrière, le dessin reste là encore globalement le même, mais on note une petite évolution du côté du bouclier, qui gagne en caractère. Le spoiler de toit profite aussi d’un nouveau coup de crayon pour améliorer le dynamisme global de la voiture, tandis qu’un nouveau feu stop fait son arrivée. Les dimensions restent quant à elles inchangées, puisque le SUV compact mesure toujours 4,46 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Le profil n’a pas été modifié, hormis quelques légères retouches très discrètes sur le bas des flancs.

Le poste de conduite de cette nouvelle mouture n’a pas été montré, mais nul doute que les évolutions devraient rester assez discrètes. Pour mémoire, l’actuelle version commercialisée chez nous possède un grand écran tactile de 15 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 5 pouces. L’empattement de la version restylée est annoncé à 2,72 mètres, et le volume de coffre n’a pas été précisé. Il est affiché à 440 litres actuellement.

Une production en Europe

Ce restylage de mi-carrière ne concerne que le design de l’Atto 3, puisque la fiche technique reste quant à elle inchangée. Pour mémoire, ce rival des Renault Scénic E-Tech, Skoda Elroq et Kia Niro embarque un moteur électrique délivrant une puissance de 150 kW(envrion 203 chevaux), uniquement envoyés vers les roues avant.

En Chine, deux batteries sont disponibles, utilisant la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) chère à la marque. La capacité est annoncée à 49,92 et 60,48 kWh, permettant au SUV d’atteindre les 510 kilomètres. Un chiffre qui s’exprime selon le cycle chinois CLTC, moins réaliste que notre cycle européene WLTP.

En Europe, l’Atto 3 actuel se contente de la grande batterie, de quoi offrir une autonomie de 420 km WLTP, et qui se recharge de 10 à 80 % en 40 minutes à une puissance de 88 kW sur borne rapide. Des chiffres assez décevants face à la concurrence, qui se contente généralement de 25 à 30 minutes sur cet exercice.

Crédit : Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)

Le prix de cette nouvelle mouture n’a pas été annoncé, mais l’actuelle version démarre chez nous à partir de 36 990 euros. Et bonne nouvelle, si l’Atto 3 n’a pas le droit au bonus écologique, cela pourrait changer.

En effet, la prochaine version sera produite en Europe, au sein de la nouvelle usine située en Hongrie actuellement en construction. Ce qui permettra au SUV d’échapper en plus aux droits de douane élevés sur le Vieux Continent. Il sera assemblé aux côtés de la Dolphin, qui va elle aussi avoir le droit à un restylage de mi-carrière sous peu. La gamme sera également étoffée par la petite Seagull, qui a récemment été aperçue en train de se balader en France. Autant dire que BYD est bien décidé à se faire une place de choix sur notre territoire !