On est montés à bord de la BYD Yangwang U7, la voiture électrique chinoise qui pourrait bien ringardiser l’Europe

On est montés à bord du nouveau vaisseau amiral de BYD, le plus grand concurrent de Tesla, qui confirme la place de leader du constructeur Chinois dans les nouvelles technologies automobiles. Voici notre avis sur la Yangwang U7.

BYD Yangwang U7

Si le constructeur chinois BYD continue de faire parler de lui en France, et à travers le monde, avec ses véhicules électriques abordables, il joue également sur un autre tableau en Chine. Si la révolution est à l’électrification, les batailles se gagnent avec les technologies embarquées.

Yangwang U7 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Et sur ce front, les armes secrètes de BYD se dévoilent sous ses marques premium: Denza et Yangwang. Si nous avions été agréablement surpris par les automobiles de la marque Denza lors de notre dernier voyage en Chine, BYD va encore plus loin avec sa nouvelle berline luxe mise en avant au salon de Canton: la Yangwang U7 qui est tout simplement sans rivale tant ses technologies sont en avance.

Yangwang est une marque annoncée par BYD en janvier 2023 pour cibler le marché du luxe, ou de “l’ultra-luxe” d’après BYD. La marque a déjà lancé un SUV (véhicule utilitaire sport) tout-terrain XXL : le Yangwang U8, ainsi que la supercar électrique: la Yangwang U9. Vient donc le tour de la Yangwang U7: une berline quatre places propulsée par quatre moteurs synchrones à aimant permanent, chacun ayant une puissance de pointe de 240 kW ou 326 chevaux. Soit un total de 1 304 ch.

Jusqu’à 1 000 km d’autonomie (mais attention aux petites lignes)

Le U7 est le premier véhicule équipé du système de contrôle intelligent DiSus-Z qui combine les amortisseurs hydrauliques avec des moteurs électriques et permet au véhicule d’offrir – d’après le constructeur – un meilleur confort de conduite. Yangwang propose la U7 en motorisation électrique (BEV) ou en motorisation hybride essence-électrique rechargeable (PHEV).

La Yangwang U7 BEV est alimentée par un bloc batterie d’une capacité de 135,5 kWh annonçant une autonomie mixte sur le cycle chinois CLTC de 720 kilomètres (environ 640km WLTP).

La Yangwang U7 PHEV est alimentée par un bloc batterie d’une capacité de 52,4 kWh probablement couplé à un moteur turbo essence de 2.0 litres. BYD n’ayant pas encore confirmé les spécifications de ce bloc moteur, nous mettrons cet article à jour ultérieurement. La variante hybride a une autonomie combinée allant jusqu’à 1 000 kilomètres CLTC (environ 890km WLTP) avec un plein de carburant et une charge complète.

Design : la nouvelle berline championne du coefficient aérodynamique

Visuellement, la U7 partage des éléments de design avec la supercar Yangwang U9, notamment un groupe de phares en forme de C exagéré avec une bande LED et des lignes nervurées sur le capot. Toutes les spécifications ne sont pas encore dévoilées par le constructeur. Les modèles exposés au salon ont des optiques sensiblement différentes des illustrations officielles, avec des bandeaux lumineux du meilleur effet sur le modèle BEV.

Les inserts en fibre de carbone que nous avions pu découvrir chez BYD sur la Denza N7 Sport soulignent le côté sportif, ou du moins exclusif, de la U7. Au lancement, la teinte extérieure sera disponible en quatre coloris : blanc, gris, bleu métal et noir. L’intérieur étant proposé en rouge/gris ou blanc/violet, des nuances bi-couleurs qui nous paraissent harmonieuses.

Le modèle BEV mesure 5265 mm de long, 1998 mm de large et 1517 mm de haut, avec un empattement de 3160 mm. Le modèle PHEV mesure 5360 mm de long, 2000 mm de large et 1515 mm de haut, avec un empattement de 3200 mm. C’est assez étonnant de voir des mesures différentes pour les 2 versions, mais qui les classent toutes 2 dans la catégorie des grandes berlines du segment D en Chine, mais segment E en Europe.

Le design aérodynamique et une calandre inférieure plus plate contribuent à son faible coefficient de traînée mesuré à 0,195 Cd. Une performance qui lui permet de détrôner la reine des berlines électriques, la Mercedes EQS, avec un coefficient de 0.20 Cd.

Dimensions et phares spécifiques des U7 BEV et U7 PHEV // Source : YANGWANG

À l’intérieur, l’U7 offre une atmosphère luxueuse et futuriste, des décorations chromées et un cockpit enveloppant en forme de T. Il comprend un tableau de bord entièrement numérique, un grand écran de contrôle central et un écran de divertissement pour le passager avant.

Nous avons également pu confirmer la présence de 2 frigidaires / fours à l’avant et arrière du véhicule et qui sont implémentés de la même façon que ceux de la Denza Z9.

Le profil latéral de l’U7 présente une nette échancrure en forme de A qui s’effile en lignes au niveau du pilier C, tandis que les hanches arrière sont plus hautes, ce qui lui confère une allure sportive.

Le hayon comprend une lumière traversante interrompue par le logo Yangwang et un spoiler réglable électriquement. En plus d’un toit panoramique, la U7 est présentée avec des rétroviseurs latéraux classiques et à caméra, ce qui laisse penser que l’option à caméra pourrait être réservée aux versions plus haut de gamme. Les 4 portes sont à ouvertures et fermetures électriques telles que celles installées par Zeekr sur leur 001.

Le luxe est dans les détails et nous en voulons pour preuve les boucles de ceinture éclairées ainsi que les finitions de la trappe de charge et des embouts cache-prises. Nous sommes également assez fan des bas carbones. Le carbone qui semble devenir un matériel propre à Yangwang pour le groupe BYD, qui possède maintenant une usine dédiée aux pièces en carbone.

Technologies : c’est ici que tout se joue.

La Yangwang U7, construite sur la même plateforme e4 que la supercar Yangwang U9 est équipée du nouveau système de suspension DiSus-Z. Ce système offre une conduite plus douce et des capacités de récupération d’énergie, permettant des ajustements de la suspension en seulement dix millisecondes.

En outre, la U7 est équipée de la solution de conduite intelligente TianShen, qui comprend trois lidars, dont un monté sur le toit, cinq radars à longueur d’onde millimétrique et 13 caméras ainsi qu’un système informatique d’une puissance de 508 TOPS (trillion d’opérations par secondes). Ce chiffre correspond à la puissance de calcul combinée de deux puces Nvidia Orin X, la puce la plus utilisée dans le monde des véhicules intelligents.

BYD ne communique pas sur cette information donc nous ne savons pas si c’est bien la solution de Nvidia qui alimente la U7. Il nous restera à tester si cette nouvelle solution permettra à BYD de prendre un avantage sur les systèmes ADAS de Huawei notamment pour la navigation urbaine et autoroutière NOA (Navigation on Autopilot).

Si Yangwang reste discret sur ces caractéristiques techniques, c’est aussi que les technologies deviennent le nerf de la guerre sur ces nouveaux véhicules électriques connectées. Et principalement, à la base de ces véhicules, c’est bien le bloc batterie qui nous a intéressé sur la U7.

Un éminent blogueur automobile Chinois a affirmé que le Yangwang U7 serait équipé par la deuxième génération de batteries à lames de BYD – BLade 2 – avec un multiplicateur de charge de plus de 5,5 C et un multiplicateur de décharge de plus de 14 C. En d’autres termes, avec la batterie de 135,5 kWh, la puissance maximale de charge pourrait atteindre plus de 700 kW.

Cela explique peut-être que le modèle BEV supporte la charge simultanée avec deux pistolets (comme sur la Denza N7) mais cette fois-ci sur une puissance maximale crête de 500 kW. Donc capable de passer de 30 % à 80 % en 20 minutes sur une batterie LFP de 135,5kWh. Soit environ 10 à 80 % en 30 minutes. C’est largement mieux que les anciennes voitures du constructeurs, mais encore loin des ténors du marché, comme Zeekr ou Li Auto qui réalisent le 10 à 80 % en 10,5 minutes.

Enfin il faut apprécier l’ouverture du coffre mains-libres en plaçant le pied sur le spot lumineux projeté au sol

Performances : quatre moteurs

L’U7 est donc propulsée par quatre moteurs électriques de 326 chevaux chacun, soit une puissance totale combinée de 1306 chevaux. Grâce aux quatre roues directrices, le diamètre de braquage de la Yangwang U7 n’est que de 9,7 mètres. C’est mieux que les 9,9 mètres du BYD Seagull, pourtant largement plus petite (3,78 mètres).

Les disques de freins en céramique étaient présentés sur le stand, reste à savoir s’ ils seront de série sur le modèle haut de gamme ou optionnels. En attendant l’essai routier, les performances que nous vous avions communiqué dans un précédent article sont maintenues par BYD : un 0 à 100 km/h qui serait abattu en seulement 2,9 secondes et une vitesse maximale de 270 km/h. Nous avons hâte de prendre le volant donc.

Prix et disponibilité

Si BYD continue d’avoir une politique de prix agressive sur leurs voitures destinées au large public, ils ont une approche assez opposée sur la marque Yangwag. D’ailleurs les commerciaux de la marque aiment parler d’une gamme de véhicules “au million de yuan” (environ 130 000 euros) pour souligner le fait que le seuil d’entrée dans le club des propriétaires de Yangwang doit inclure un chèque à 7 chiffres.

La Yangwang U7 de BYD est donc présentée comme une « berline phare à énergie nouvelle à un million de yuans ». Un million de yuans équivaut à environ 127 500 euros. Restera à voir la liste d’options que nous vous partagerons lorsqu’elle sera disponible. Les préventes ont commencé au salon de Canton mais Yangwang ne communique pas pour l’instant sur les tarifs public. Nous vous tiendrons informé.

Mais attention, car si cette voiture était un jour vendue en Europe, il faudrait au moins multiplier par deux son tarifs, à cause des frais d’importation (logistique, taxes, etc.). Exactement comme la plupart des autres voitures électriques chinoises vendues en Europe.

Notre avis sur la Yangwang U7

Cette berline 4 moteurs x 4 roues motrices x 4 places fera certainement parler d’elle tant par les chiffres de sa fiche technique, mais surtout par ces technologies avant-gardistes dont la suspension Disuz-Z, le (très probable) bloc batterie Blade 2 et la nouvelle solution de conduite intelligente TianShen.

Si le constructeur NIO tient le record avec 4 processeurs Orin X installés sur certains de leurs véhicules, nous étions agréablement surpris des prestations en auto-pilot de la Denza N7 qui n’est équipé que d’une seule puce Orin X limitant la puissance de calcul qui est primordial en environnement urbain notamment.

La U7 a tous les avantages et les équipements pour s’imposer comme la nouvelle référence des berlines à motorisation électrique et connectée. Reste à savoir si les utilisateurs seront convaincus de son prix qui permettrait par exemple d’acheter une Denza Z9GT et une Zeekr 001. Nous pensons que la stratégie commerciale de Yangwang sera aussi importante pour le succès de ce véhicule.