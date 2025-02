BYD lance sa nouvelle voiture électrique rivale de la Peugeot E-2008 : pourquoi on vous conseille d’attendre avant de l’acheter

BYD lève le voile sur sa dernière voiture électrique, le nouvel Atto 2. Déjà présenté quelques semaines plus tôt, le SUV nous donne désormais de nombreux détails supplémentaires à son sujet.

Crédit : BYD

À deux doigts de dépasser Tesla en ventes de voitures électriques en 2024, BYD démarre l’année 2025 sur les chapeaux de roues. Le constructeur, qui emploie plus d’un million de salariés, est en effet bien décidé à devenir le leader mondial dans ce domaine, et il ne lésine pas sur les moyens pour y arriver.

Un nouveau SUV compact

La firme, dont le siège se situe à Shenzhen, a ainsi levé le voile en fin d’année 2024 sur sa nouvelle Sealion 7 au Mondial de l’Auto de Paris. Mais ce n’est pas tout, car il a également profité du salon de Bruxelles début 2025 pour présenter son tout nouvel Atto 2, que nous avions d’ailleurs pu découvrir de près. Et voilà que ce dernier nous donne désormais de nouvelles informations plus détaillées à son sujet. Ce nouveau venu prend la forme d’un petit SUV compact, situé sous l’Atto 3, qui vient tout juste de passer par la case restylage.

Crédit : BYD

De ce fait, les dimensions sont plutôt compactes, puisque la voiture mesure 4,31 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,66 mètre de haut. De quoi chasser directement sur les terres de la nouvelle Renault 4 E-Tech, mais aussi du plus établi Peugeot e-2008, que nous avions déjà essayé. Le style est quant à lui déjà connu, puisque BYD avait déjà publié une série de photos officielles quelques semaines plus tôt. Nous retrouvons une face avant qui nous rappelle celle de son grand frère, avec des optiques à LED très allongées, reliées entre elles par un large bandeau noir.

Ce dernier arbore évidemment le nom de la marque en toutes lettres, tandis que la calandre est pleine afin d’optimiser l’aérodynamisme. Quoi qu’il en soit, son faciès ne manque pas de caractère, tout comme les flancs, qui ont été particulièrement travaillés. De profil, on remarque une ligne de toit très droite, qui favorise l’habitabilité à bord, de même qu’un petit becquet pour compléter le tout. Le style est complété par des jantes de 17 pouces.

Crédit : BYD

Plusieurs teintes de carrosserie sont proposées sur le SUV électrique, dont le nouveau Hiking Green des photos officielles, mais aussi le Skiing White et le Cosmos Black. La partie arrière vaut également le coup d’œil, et tout particulièrement la signature lumineuse à LED. Celle-ci affiche un joli motif qui nous rappelle un peu celui de l’infini, qui permet à la voiture de se distinguer, même de nuit. Le reste demeure quant à lui plus conventionnel mais il est plutôt réussi.

Un poste de conduite épuré

Le poste de conduite du nouveau BYD Atto 2, on le connaît déjà bien. Et pour cause, nous avions pu monter à bord quelques semaines plus tôt. Mais un petit rappel ne fait pas de mal. Nous retrouvons une présentation assez similaire à celle de l’Atto 3, particulièrement épurée. Mais contrairement à chez Tesla par exemple, le SUV a le droit à un combiné d’instrumentation de 8,8 pouces derrière le volant. Celui-ci est associé à un écran tactile, dont la diagonale oscille entre 10,1 et 12,8 pouces en fonction de la finition choisie.

Crédit : BYD

Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais également avec des applications telles que Spotify, YouTube ou encore Amazon Music. De plus, le système d’info-divertissement peut être mis à jour à distance. Le conducteur et son passager peuvent aussi profiter d’un chargeur pour smartphone à induction et de plusieurs prises USB-C allant jusqu’à 60 W. De plus, la voiture a aussi le droit à un système de commande vocale « Hi BYD », qui peut notamment gérer la climatisation ou encore l’ouverture des vitres.

Malgré son petit gabarit, le BYD Atto 2 offre une habitabilité qui s’annonce correcte, et ce grâce à son empattement de 2,62 mètres. Ainsi, cinq personnes peuvent prendre place à bord du véhicule, qui s’offre également un coffre dont le volume est compris entre 400 et 1 340 litres, une fois la banquette arrière rabattue. Le confort est donc de mise à bord du petit SUV, qui profite également de sièges et du volant chauffants sur la finition Boost haut de gamme.

Crédit : BYD

Et ce n’est pas tout, car comme de nombreux autres modèles de la gamme, l’Atto 2 a aussi le droit à une fonction karaoké, chère à la marque. Il est alors possible d’acheter un micro en option afin de chanter grâce aux paroles affichées directement sur l’écran, qui peut se mettre en position verticale ou horizontale. Enfin, l’accès et le démarrage de la voiture se fait sans clé, via un système NFC, mais il est aussi possible d’utiliser son smartphone grâce à une application.

Bientôt plus de 400 kilomètres d’autonomie

Le nouveau BYD Atto 2 ne propose qu’une seule motorisation au sein de son catalogue, ce qui devrait permettre de ne pas trop perdre les clients. Le petit SUV chinois embarque un moteur avant de 130 kW, soit environ 176 chevaux, pour un couple de 290 Nm. De quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes tandis que la vitesse maximale est annoncée à 160 km/h. Ce qui reste raisonnable pour une voiture visant surtout un usage urbain.

Crédit : BYD

Le véhicule hérite évidemment d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie développée en interne et utilisée sur l’ensemble de la gamme. Et même sur les marques ultraluxueuses Denza et Yangwang, dont l’incroyable U9 que nous avions pu découvrir en Chine. La capacité est annoncée à 45,12 kWh, ce qui permet à l’Atto 2 d’afficher une autonomie de 312 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP. Un chiffre qui atteint les 463 kilomètres en usage purement urbain.

Concernant la recharge, comptez 37 minutes pour passer de 10 à 80 %, à une puissance maximale de 65 kW en courant continu. Ce qui reste franchement moyen par rapport à la concurrence. Par exemple, il faut compter seulement 26 minutes au Jeep Avenger pour passer de 20 à 80 %, à 100 kW sur des bornes rapides. L’Atto 2 est livré de série avec un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif, qui permet de remplir la batterie en cinq heures et demi. À noter qu’il est aussi équipé d’une pompe à chaleur et de la charge bidirectionnelle V2L.

Si cette autonomie vous paraît trop juste, BYD a déjà prévu une version dotée d’une batterie de plus grande capacité, qui serait capable de parcourir « environ 420 km (cycle mixte) entre deux recharges » – de quoi imaginer une capacité autour des 50 kWh. Elle sera disponible un peu plus tard, courant 2025.

Crédit : BYD

Quoi qu’il en soit, les premières livraisons de la version « 312 km » vont démarrer au cours des prochaines semaines, mais les prix n’ont pas encore été annoncés pour le marché français. Il faudra sans doute compter autour des 30 000 euros environ. En Espagne, il est ainsi affiché à partir de 29 990 euros – avant la version « grande autonomie », estimée à 37 500 euros. Dans la moyenne du marché, donc.

Précisons enfin que le BYD Atto 2 devrait être produit en Europe, au sein de l’usine située en Hongrie, lorsque celle-ci sera opérationnelle fin 2025. Ce qui lui permettrait de prétendre au bonus écologique, tout en échappant aux droits de douane en hausse en Europe pour les voitures électriques fabriquées en Chine.