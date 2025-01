Voici la première voiture électrique de BYD fabriquée en Europe

BYD continue l’expansion de sa gamme en Europe. Avec déjà pas moins de 7 modèles commercialisés en France, le constructeur chinois présente au Salon de Bruxelles un huitième et sans doute le moins cher d’entre eux : l’Atto 2, une petite voiture électrique qui aura comme lourde tâche de concurrencer le Peugeot e-2008 et la Renault 4 E-Tech.

Si BYD est le numéro un dans le monde en termes de ventes de véhicules « à énergie nouvelle », c’est-à-dire en comprenant 100 % électriques et hybrides, Tesla reste encore devant d’une courte tête en 2025 en ce qui concerne uniquement les électriques.

Il faut dire que BYD a toutefois connu une ascension fulgurante ces dernières années, notamment en Chine où la marque est désormais largement numéro un. Sur les autres marchés, c’est un peu plus délicat. En France par exemple, malgré une belle gamme de 7 produits électriques et hybrides, les ventes sont encore très confidentielles avec seulement 5 415 voitures siglées BYD immatriculées l’an passé. À titre de comparaison, MG, son plus grand concurrent, en a immatriculé 5 fois plus, malgré une gamme qui s’est réduite comme peau de chagrin et un renouvellement massif à venir en 2025.

Toutefois, cela représente une augmentation de 941,35 % par rapport à 2023, où BYD avait vendu 520 voitures en France. Le réseau est actuellement en construction, et le constructeur propose mine de rien une gamme plutôt chère en comparaison de MG. Le modèle le moins cher est la Dolphin, disponible à partir de 28 990 euros. Pour une berline Seal, concurrente de la Tesla Model 3, le tarif s’envole à 46 990 euros, le tout sans bonus évidemment, les voitures étant fabriquées en Chine.

Pire encore, BYD est sanctionné d’une hausse des droits de douane d’environ 20 % depuis quelques mois depuis la mesure prise par la Commission européenne pour concurrence déloyale vis-à-vis des subventions reçues par les constructeurs chinois par le gouvernement local afin d’accélérer le développement des voitures électriques.

Enfin un vrai prix d’appel chez BYD ?

Malgré des produits de qualité que nous avons pu tester dans nos colonnes, il manque à BYD de vrais produits d’appel. Et le modèle présenté aujourd’hui, l’Atto 2, en est la première esquisse, avant l’arrivée potentielle de la Seagull, la fameuse voiture électrique promise entre 20 000 et 25 000 euros. L’Atto 2 est la petite sœur de l’Atto 3, déjà vendue en Chine sous le nom de Yuan Up. Son prix européen n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait se situer autour de 30 000 euros selon nos estimations, soit 6 990 euros moins chers que l’Atto 3.

En termes de dimensions, le BYD Atto 2 mesure 4,31 mètres de long, 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Son empattement relativement long de 2,62 mètres a été conçu pour augmenter l’espace dans l’habitacle et garantir des porte-à-faux avant et arrière courts.

À l’intérieur, comme souvent chez BYD, l’ensemble paraît de qualité. Le design de l’habitacle s’inspire de l’extérieur, avec une planche de bord aux lignes simples et épurées. L’habitacle multiplie des surfaces matelassées et intègre des poignées dans les portes avant et arrière, ainsi que dans la partie inférieure de la console centrale.

La voiture repose sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, ce qui lui octroie de ce fait un plancher entièrement plat, de sorte que les sièges arrière restent suffisamment pratiques pour une utilisation familiale.

BYD annonce 400 litres de coffre pour son Atto 2, et jusqu’à 1 340 litres lorsque la banquette arrière rabattable en deux parties est abaissée. Cela reste toutefois moins qu’un Peugeot e-2008 qui, avec 1 cm de moins en longueur, parvient à proposer 434 litres de coffre.

Une autonomie pour le moment trop juste pour l’Europe

Comme chaque nouveau modèle électrique de BYD, l’Atto 2 embarque une architecture Cell-to-Body qui permet d’intégrer complètement la batterie dans le châssis du véhicule, le couvercle supérieur de la batterie faisant office de plancher pour l’habitacle. La batterie en question, c’est bien évidemment la Blade que nous connaissons désormais plutôt bien, une batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) qui présente des niveaux de sécurité et de durabilité plus élevés que les batteries lithium-ion conventionnelles, tout en étant exempt à 100 % de cobalt et de nickel.

Deux batteries seront proposées sur l’Atto 2 : une de 45,1 kWh offrant 312 km d’autonomie WLTP, le tout associé à un moteur électrique de 177 ch positionné à l’avant. Le Peugeot e-2008 fait mieux avec une batterie de 54 kWh lui octroyant plus de 400 km d’autonomie WLTP. Il doit en revanche se contenter de 156 ch. Le SUV sochalien débute à 34 640 euros dans cette configuration (ou 32 780 euros dans sa version batterie de 50 kWh, 136 ch et 310 km d’autonomie), hors bonus écologique.

Dans les mois à venir, une nouvelle version de l’Atto 2 dotée d’une plus grande batterie arrivera, offrant une meilleure autonomie. La batterie en question devrait s’approcher des 60 kWh, de quoi offrir plus de 400 km WLTP et ainsi rejoindre la Peugeot e-2008 et la future R4 E-Tech. Toutefois, le prix devrait grimper aussi et se rapprocher de son grand frère, l’Atto 3.

Précisons également que l’Atto 2 sera être bientôt fabriquée au sein de la nouvelle usine BYD située en Hongrie, de quoi s’affranchir des droits de douane et de pouvoir être éligible au bonus écologique, et donc baisser les prix du modèle.