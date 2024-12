MG officialise l’arrivée des batteries semi-solides “abordables” sur ses voitures électriques dès l’an prochain

MG annonce le lancement de sa première voiture électrique dotée d’une batterie semi-solide dès 2025. Et le constructeur promet que cette dernière sera abordable. Mais que sait-on déjà à son sujet ?

MG4 XPower

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles se livrent une bataille acharnée sur de nombreux aspects, la concurrence devenant de plus en plus forte. Outre le prix, c’est aussi l’autonomie et plus globalement tout ce qui touche de près ou de loin à la batterie qui est aussi au cœur des préoccupations.

Une batterie solide en 2025 ?

Et ce alors que les automobilistes sont encore nombreux à avoir peur de se retrouver en panne sur le bord de la route avant d’avoir pu trouver une borne de recharge. Sans parler du coût d’achat, encore trop élevé. Et cela en partie à cause de cette fameuse, qui représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique. Même si cela est en train de changer tout doucement. On le doit en grande partie au développement de nouvelles technologies moins onéreuses.

Parmi elles, les batteries solides, qui devraient arriver sur les voitures de série d’ici à la fin de la décennie. Mais cela n’empêche pas les constructeurs de déjà travailler activement sur le sujet. C’est par exemple le cas de la marque chinoise MG, qui semble même déjà plutôt bien avancée. Le directeur général de la firme, Zhou Yan, a pris la parole à ce sujet sur son compte Weibo. Ce dernier affirme que « la première nouvelle voiture de la marque MG qui sera lancée l’année prochaine pourrait être équipée de batteries semi-solides ».

Une bonne nouvelle, car cette technologie possède de nombreux avantages. D’abord, elle offre une plus grande densité énergétique, ce qui signifie qu’elle peut stocker plus d’électricité pour une même taille, ce qui profite au poids, et donc à la consommation et à l’autonomie. De plus, sa production devrait coûter moins cher que pour une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) standard. C’est d’ailleurs ce que confirme le directeur de la marque, qui indique que « le prix [de la nouvelle batterie solide] sera abordable ».

Mais va-t-on réellement avoir le droit à une batterie solide sur une voiture de grande série dès 2025 ? En fait, pas si sûr. Car cette technologie n’est pas encore tout à fait prête. Et le directeur général adjoint du groupe SAIC, qui possède notamment MG s’était déjà exprimé à ce sujet un peu plus tôt dans l’année. Ce dernier avait aussi confirmé l’arrivée d’une batterie solide au 2ᵉ trimestre 2025. Mais il devrait plutôt s’agit d’une technologie semi-solide.

Pas avant 2026

Cette dernière existe déjà et est pour le moment moins complexe à industrialiser, même si elle ne possède pas tous les avantages de la batterie solide. En fait, la technologie vantée par le directeur général de MG pourrait tout simplement être la même que celle qui va équiper la nouvelle IM L6, une berline électrique conçue par le constructeur IM, qui fait partie du groupe SAIC également. La particularité de cette technologie est que son électrolyte n’est pas entièrement solide, ce qui réduit légèrement l’efficacité.

Cependant, le risque de surchauffe est largement réduit, améliorant la sécurité globale. Pour mémoire, l’accumulateur de la berline affiche une capacité de 123,7 kWh, de quoi promettre une autonomie de 1 002 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 800 kilomètres WLTP, notre cycle européen plus réaliste. Cette batterie pèse 621 kilos, et surtout, elle peut se recharger très rapidement, grâce à l’architecture 900 volts. Ainsi, seulement 12 minutes sont nécessaires pour récupérer 400 kilomètres. Des chiffres qui donnent une première idée des caractéristiques de la future MG, même si cette dernière devrait récupérer une batterie plus compacte, pour des raisons de coûts.

Batterie de l’IM L6 // Source : IM Motors

Mais alors, quand la « vraie » batterie solide sera-t-elle enfin disponible sur les voitures de la marque chinoise ? Et bien cela pourrait être prévu pour 2026. Cette dernière affichera une densité énergétique particulièrement élevée de 400 Wh/kg, pour une densité volumétrique de 820 Wh/l. Sa capacité est annoncée à 74 Ah tandis qu’elle pourrait résister à des températures de 200 degrés. Elle sera aussi conçue pour ne pas s’enflammer en cas de perforation, comme c’est le cas de la batterie Blade développée par le constructeur chinois BYD.