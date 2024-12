La future voiture électrique MG dépasse les 1 000 km d’autonomie avec sa batterie semi-solide

La voiture électrique IM L6 du groupe SAIC (MG), qui devrait arriver en Europe d’ici les prochains mois, aura le droit, en Chine, à une batterie semi-solide. Les premiers chiffres révélés laissent présager une autonomie intéressante et des prestations parmi les meilleures de son segment. Les 1 000 km d’autonomie seraient bien dépassés.

Cette année, nous avons pu découvrir à l’occasion du Salon de Genève (largement accaparé par les constructeurs chinois), une berline issue de chez MG. C’est une sorte de raccourci pour en réalité la présentation d’une nouvelle marque via MG : IM Motors.

Il s’agit d’un constructeur chinois haut de gamme de voitures électriques appartenant à SAIC. En Europe, même si ce n’est pas encore officiel, cette voiture devrait être badgée MG et son arrivée serait prévue dans le courant de l’année 2025 selon nos informations.

Une batterie « semi-révolutionnaire » ?

Cette berline est intéressante à plus d’un titre, car on savait qu’elle bénéficierait d’une batterie solide, ce qui ferait d’elle la première voiture électrique au monde à bénéficier de cette technologie révolutionnaire.

Toutefois, la voiture ne possède pas une batterie solide à part entière, mais une batterie « semi-solide » dans le sens où l’électrolyte n’est pas entièrement solide. Un électrolyte transporte des ions (les particules chargées) entre les deux électrodes de la batterie.

Elle ne sera donc pas si efficace qu’une batterie entièrement solide qui, pour rappel, permet, pour une même taille que les autres, de stocker plus d’énergie. Cela aura pour effet de réduire le poids de l’accumulateur, et donc la consommation globale de la voiture électrique qui en est équipée.

Cette technologie est aussi plus résistante. Le risque de surchauffe et d’explosion est considérablement réduit, puisque l’électrolyte résiste mieux aux très hautes températures.

Des chiffres à faire tourner la tête

Grâce au Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (via Car News China), nous en savons désormais un peu plus sur l’IM L6 dotées de sa batterie Lightyear semi-solide.

Celle-ci possède une capacité de 123,7 kWh et pèse 621 kg, offrant une autonomie de 1 002 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC, mais on ne sait pas encore sous quel protocole (urbain, mixte ou autoroutier). Sous le cycle WLTP européen, plus sévère, cela devrait se traduire par une autonomie comprise entre 750 et 800 km.

La batterie semi-solide utilisée dans l’IM L6 a été développée conjointement par SAIC et Suzhou Qingtao New Energy Technology (Qingtao Energy). Rappelons que fin 2023, SAIC avait investi environ l’équivalent de 388 millions d’euros dans Qingtao Energy, détenant ainsi 15,29 % des actions, ce qui en fait le principal actionnaire de l’entreprise.

L’IM L6 Light Year Edition vendue en Chine est équipée d’une transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques d’une puissance maximale de 190 / 350 kW (255 / 469 ch). Grâce à une architecture 900 volts, la voiture peut regagner 400 km d’autonomie en seulement 12 minutes.

Trop chère pour l’Europe ?

Le prix de départ en Chine est annoncé à 345 900 yuans, soit environ 45 000 euros. D’après nos sources, l’IM L6 arrivera bien en Europe d’ici les prochains mois, mais l’arrivée de la version avec la batterie semi-solide n’est pas encore certaine. Il y aurait un barrage : le prix.

En effet, au vu du tarif annoncé en Chine, ce modèle, une fois importé en Europe avec les taxes douanières et toutes les mises à niveau, pourrait dépasser les 100 000 euros.

Malgré tous les avantages que les clients pourraient tirer de cette nouvelle batterie, pas sûr que MG trouve son public avec une berline aussi haut de gamme soit-elle face à des berlines électriques premium au même prix, Mercedes EQE, BMW i5 et Audi A6 e-tron en tête et potentiellement au même prix, même si leur autonomie ne sera pas forcément meilleure que l’IM L6.