Voici la première voiture électrique au monde à se doter d’une batterie solide révolutionnaire

La nouvelle IM L6 de MG sera la première voiture électrique du marché à se doter d'une batterie solide. La berline électrique pourra ainsi parcourir plus de 800 kilomètres en une seule charge, tandis que la recharge sera aussi très rapide. Bonne nouvelle : elle est prévue pour arriver en Europe.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de la marque IM Motors, qui appartient à MG, cela ne devrait pas tarder à changer. Car la firme commence à prendre de plus en plus d’importance, et notamment en Europe, où elle a fait ses premiers pas récemment.

Une batterie révolutionnaire

En effet, nous avons pu découvrir les deux premières voitures électriques de la marque sur le Vieux Continent lors du dernier salon de Genève. Il s’agit des LS6 et L6, qui prennent la forme d’un SUV et d’une berline, chassant directement sur les terres de Tesla et de BYD, qui a récemment dépassé son rival américain en termes de vente. Mais alors, comment IM Motors peut-il tirer son épingle du jeu face à la concurrence ?

Et bien grâce à ses batteries. Et pour cause, la firme chinoise, qui fait partie du groupe SAIC comme MG a récemment annoncé qu’elle équiperait ses voitures avec un accumulateur innovant. Ce dernier utilise une architecture solide, qui se distingue notamment par un électrolyte solide. Et on sait désormais avec certitude quelle voiture sera la première à se doter de cette batterie aux nombreux avantages.

Cette information nous vient du site chinois AutoHome, qui nous indique que c’est la nouvelle IM L6 qui sera la première voiture du marché à recevoir ce pack. Ce dernier va bientôt démarrer sa production en série et fera de la marque une pionnière, puisque d’autres concurrents veulent aussi équiper leurs véhicules avec ce type de batterie.

Cette nouvelle batterie permettra à la berline électrique, qui rivalise frontalement avec la Tesla Model S et la BYD Seal, d’afficher une autonomie record grâce à une batterie de 130 kWh. Celle-ci atteindrait les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 850 kilomètres WLTP avec l’homologation européenne. De quoi rassurer les automobilistes les plus inquiets, qui demandent au moins 400 kilomètres.

Une charge très rapide

Par ailleurs, cette batterie solide offre une plus grande densité d’énergie que les packs LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse -cobalt). Ce qui signifie que pour une même taille, cette technologie permet de stocker plus d’énergie. Ce qui a pour effet de réduire le poids de l’accumulateur, et donc la consommation globale de la voiture électrique qui en est équipée. Mais ce n’est pas tout, car cette technologie est aussi plus résistante.

Le risque de surchauffe et d’explosion est considérablement réduit, puisque l’électrolyte résiste mieux aux très hautes températures. Par ailleurs, les voitures de la marque pourront aussi profiter d’une charge très rapide, grâce à son architecture 900 volts. Cette dernière permettra à la batterie d’encaisser une puissance plus élevée, qui devrait tourner autour des 400 kW. Il sera possible de récupérer environ 500 kilomètres en 15 minutes sur le LS6.

Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant de voir arriver cette nouvelle batterie innovante en Europe. Il se dit que IM Motors ne commencera à vendre ses voitures chez nous qu’à partir de 2025. Par ailleurs, on ne sait pas encore si ce pack semi-solide sera intégré à la berline électrique dès le début ou s’il arrivera un peu plus tard. C’est par exemple la stratégie choisie par Peugeot pour sa e-3008 avec la grande batterie offrant 700 kilomètres d’autonomie.

Précisons que la batterie solide va plus loin que la batterie semi-solide, comme celle présente chez Nio, et qui permet toutefois d’annoncer des autonomies de 1 000 km. Mais la recharge n’est pas aussi rapide.