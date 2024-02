MG va dévoiler une nouvelle voiture électrique avec 800 km d’autonomie : voici l’IM L6

La maison mère de MG, SAIC, dévoilera au salon de Genève une nouvelle voiture électrique destinée à l'Europe. Son nom : IM L6. On connaît déjà une partie de ses caractéristiques techniques, donc son autonomie : 800 km grâce à une batterie semi-solide.

MG est une marque de voiture électrique anglaise… mais détenue par le groupe chinois SAIC. Parmi les différentes marques, on peut citer IM pour Intelligent Mobility. Pour le moment, ce constructeur automobile vend ses voitures électriques (LS6, LS7 et L7) uniquement en Chine. Mais cela va bientôt changer, puisqu’IM va faire son arrivée officielle en Europe dans quelques mois.

IM L6 : une voiture électrique avec 800 km d’autonomie

C’est lors du salon de Genève que la marque chinoise lèvera le voile sur sa nouvelle voiture, la IM L6 que l’on connaît déjà un peu. Une berline, qui vient accompagner le SUV LS6 dans la gamme. C’est un signal fort qu’envoie la marque chinoise : elle profitera d’un salon européen pour dévoiler cette nouvelle voiture électrique.

Officiellement, on ne sait pas grand-chose de cette voiture, si ce n’est qu’elle sera une « une berline 100% électrique haut de gamme innovante, équipée de technologies de pointe » comme l’annonce le communiqué de presse. Autre information : l’autonomie en cycle européen WLTP atteindre 800 km avec une batterie semi-solide et 600 km avec une version plus classique lithium-ion. Le 0 à 100 km/h pourra être abattu en moins de 3 secondes.

Les informations officieuses

MG accompagne le communiqué de presse par une photo de la L7, l’autre berline de la marque. La raison : la L6 n’est pas officialisée, et nous ne sommes pas censés savoir à quoi elle ressemble. Mais c’était sans compter sur le Ministère de l’information Chinois, qui a publié il y a quelques semaines les photos d’homologation de cette nouvelle voiture. Ainsi que différentes informations techniques.

On sait donc qu’elle mesurera quand même 4,93 mètres de long et 1,96 mètre de large. On aurait le droit à différentes versions en termes de motorisation, avec a priori une version à deux roues motrices et une version à transmission intégrale. La puissance irait de 340 à 787 chevaux.

Pour la batterie, différentes capacités seraient à l’ordre du jour, à savoir 70, 91 ou 100 kWh que l’on retrouve déjà sur le SUV LS6. Mais on peut imaginer une capacité encore supérieure, grâce à la batterie semi-solide. Celle-ci devrait permettre d’augmenter la densité énergétique, et donc de stocker plus d’électricité dans un même volume. C’est une technologie déjà utilisée par Nio avec la batterie de 150 kWh.

La recharge promet aussi d’être ultra-rapide, puisqu’il est question d’une puissance d’environ 400 kW sur le SUV LS6, avec 500 km d’autonomie récupérée en 15 minutes seulement.

Prix et disponibilité

Pour le prix, il faut s’attendre à un tarif plus élevé que les voitures MG. La marque IM est plutôt positionnée haut de gamme. À titre de comparaison, la LS6 démarre en Chine à partir de 229 900 yuans (environ 31 480 euros). À comparer avec les 258 900 yuans de la Tesla Model Y (environ 33 200 euros en conversion contre 42 990 euros en France). On peut donc s’attendre à un prix en euros autour de 45 000 euros.

IM lancera ses premières voitures électriques en Europe en 2025. La concurrence devrait être féroce, surtout avec une production chinoise qui lui empêchera d’avoir le droit à certaines aides nationales comme les bonus écologiques.