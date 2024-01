Cette nouvelle marque chinoise de voitures électriques arrive en Europe et veut tout bousculer

La maison-mère de MG, le groupe SAIC s’apprête à lancer sa marque IM en Europe. Pas moins de deux voitures électriques sont alors prévues, à savoir le SUV LS6 ainsi que la berline L6, dont la commercialisation va bientôt débuter en Chine. De quoi donner des sueurs froides à Tesla ? Sans aucun doute…

Si Tesla était le leader du marché de la voiture électrique depuis plusieurs années, les spécialistes alertaient sur l’arrivée massive de la concurrence chinoise. Et ils ne s’étaient pas trompés, puisque la firme américaine a finalement été dépassée par BYD, devenu le numéro 1 mondial depuis le début de l’année. Et le constructeur américain ne sera pas ménagé, car d’autres marques sont également bien décidées à s’offrir une place de choix sur le Vieux continent.

Une arrivée imminente

Parmi eux, nous pouvons notamment citer le groupe chinois SAIC. Si vous pensez ne jamais en avoir entendu parler, il y a fort à parier que vous connaissez MG, qui lui appartient et qui cartonne avec sa MG4. Mais la firme possède également d’autres marques, qui devraient également bientôt s’inviter sur le marché européen. Outre Maxus, qui est déjà arrivé avec ses utilitaires, ce sera aussi le cas d’IM, acronyme d’Intelligent Motors. Cette dernière est en fait née en 2020 de l’association entre SAIC et le groupe Alibaba.

Encore méconnue dans nos contrées, le fabricant possède déjà une gamme assez complète, avec notamment les L7 et LS7, qui prennent la forme d’une berline et d’un SUV au positionnement haut de gamme. Mais ce n’est pas tout, car en juillet dernier, IM levait également le voile sur sa LS6, rivale de la Tesla Model Y ainsi que sur sa berline L6, qui chasse sur les terres de la Model 3. Et bonne nouvelle, ces deux dernières feront bientôt le chemin jusqu’en Europe.

C’est ce que laisse entendre le constructeur, qui souhaite désormais se développer en dehors de son marché natal. Comme l’indique le site Car News China, SAIC Motors prévoit de vendre pas moins de 1,35 million de voitures à travers le monde au cours de l’année 2024. Et il souhaite notamment mettre l’accent sur ses marques haut de gamme que sont IM et Feifan, aussi connue sous le nom de Rising Auto. Cette dernière dévoilait en septembre dernier son SUV électrique R7.

Dire que SAIC Motors ne compte pas se reposer sur ses lauriers est un bel euphémisme. Car le groupe prévoit par la suite d’exporter 1,5 million de voitures dans le monde en 2025, et va lancer 14 modèles NEV (hybrides et électriques) au cours des deux prochaines années comme l’indique CNEVPost. Pour l’heure, le nom de ces autos n’a pas été confirmé, mais il pourrait s’agit de véhicules existant déjà en Chine.

Une berline pour faire frémir Tesla

Il est tout à fait probable que l’IM L6 fasse partie du voyage, puisque la berline électrique a toutes les cartes en main sur le papier pour rencontrer un franc succès. Elle devrait directement concurrencer la Tesla Model 3, bien sûr, mais également des BYD Han EV et autres Xpeng P5, entre autres. D’autant plus qu’elle affiche un style épuré et plutôt désirable, inspiré du SUV LS6.

Cette nouvelle arrivante sur le marché mesure 4,93 m de long et 1,96 m de large, mais elle n’a pas encore dévoilé son Cx (coefficient de traînée). Ce dernier devrait cependant être inférieur aux 0,237 du SUV électrique, tandis que le poste de conduite devrait lui aussi rester très proche. Nous devrions retrouver une large dalle numérique qui prend place sur le haut de la planche de bord. Il faudra cependant attendre les photos officielles pour en avoir la confirmation.

Sans surprise, l’IM L6 reprendra la fiche technique du LS6, avec pas moins de deux versions, à deux ou quatre roues motrices. La première revendique 250 kW, soit 340 chevaux et la seconde atteint les 787 chevaux avec ses deux moteurs électriques. Si la capacité des batteries n’a pas été confirmée, les journalistes d’Automobile Propre tablent sur 71, 90 ou 100 kWh en fonction de la version pour une puissance de charge atteignant les 396 kW.

L’autonomie devrait tourner autour des 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 680 kilomètres avec l’homologation WLTP. Reste désormais à connaître son prix, tandis que le LS6 démarre à partir de 229 900 yuans, soit environ 31 480 euros. Un tarif qui devrait être nettement plus élevé lorsqu’il arrivera en Europe, d’autant plus qu’il ne sera pas éligible au bonus écologique. À noter qu’Audi a récemment noué un partenariat avec IM afin de concevoir ses futures voitures électriques.