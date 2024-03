Les voitures électriques avec 1000 km d’autonomie seront bientôt plus abordables

Le leader des batteries, le géant chinois CATL, vient d'annoncer une très bonne nouvelle pour les voitures électriques. Grâce à sa nouvelle technologie, les modèles dotées de 1 000 km d'autonomie et qui se rechargent en 10 minutes seront bientôt plus abordables. Et devraient bientôt arriver sur les routes.

Actuellement, plusieurs voitures électriques peuvent se targuer d’avoir une autonomie théorique de plus de 1000 km. Les Nio (comme par exemple l’ET5), avec leur immense batterie de 150 kWh, ou la Zeekr 001 avec sa batterie spéciale d’une capacité de 140 kWh. On peut aussi citer l’étonnante Neta S, qui parvient à annoncer 1 075 km d’autonomie avec sa plus petite batterie de 117 kWh.

Bien entendu, c’est une autonomie théorique, issue du cycle d’homologation chinois CLTC. Ce qui donnerait environ 930 km d’autonomie théorique sur le cycle européen WLTP.

1000 km dès la fin de l’année

Quoi qu’il en soit, ce type d’autonomie va se multiplier dans les années à venir grâce à CATL, le plus grand fabricant de batteries pour voitures électriques au monde. Le site chinois IT Home nous apprend en effet que CATL a donné quelques nouvelles sur son châssis skateboard révolutionnaire que la firme avait officialisé en fin d’année 2023. Celui-ci est désormais prévu pour être produit en volume dès le deuxième semestre 2024.

Pour rappel, il s’agit d’un châssis de voiture prêt à l’emploi, pour permettre aux constructeurs automobile de créer leur propre voiture électrique, rapidement et en réduisant les coûts. CATL annonce qu’il est possible de développer une voiture électrique en 18 mois contre 36 à 48 mois dans le meilleur des cas actuellement.

Une recharge ultra-rapide

Mais ce n’est pas tout, car techniquement, ce châssis est un petit bijou de technologies. CATL propose en effet d’intégrer différentes technologies de batterie avec différentes capacités. C’est ce qui permet au groupe chinois d’annoncer des autonomies de 1 000 km et une recharge ultra-rapide : de 30 à 80 % en 10 minutes seulement. Soit environ 15 minutes pour recharger de 10 à 80 % grâce à une architecture 800 volts.

La consommation est aussi optimisée, puisque CATL annonce seulement 11 kWh d’électricité pour parcourir 100 km. Avec la norme CLTC. C’est peu, et c’est au niveau des meilleures voitures électriques du moment.

Pour le côté prix, CATL propose d’intégrer des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt. Ce qui permettrait de tirer les prix vers le bas, mais potentiellement de réduire les performances des moteurs ou de la recharge par rapport à une batterie NMC plus classique.

Pour le moment, on sait que CATL a noué un partenariat avec l’entreprise vietnamienne VinFast pour intégrer ce châssis à de futures voitures électriques. On trouve aussi, dans la liste des partenaires, l’entreprise chinoise Neta