1000 km d’autonomie et une recharge éclair pour les voitures électriques grâce à ce châssis révolutionnaire

Le géant chinois de la batterie CATL vient de dévoiler un tout nouveau châssis destiné aux voitures électriques. Ce dernier devrait être compatible avec la Qilin CTP 3.0 et offrir une charge ultra-rapide ainsi qu'une autonomie tournant autour des 1 000 kilomètres. Mais ce n'est pas tout, bien au contraire.

Si le prix est l’un des chevaux de bataille des constructeurs automobiles, l’autonomie l’est aussi. Et pour cause, il s’agit actuellement des deux principaux points qui posent problème aux potentiels acheteurs de voitures électriques.

Un châssis innovant

C’est donc pour cela que les marques et les équipementiers continuent de travailler activement pour développer des solutions permettant d’accroitre l’autonomie. Même si cela passe souvent par une grosse batterie, ce qui n’est pas sans présenter quelques inconvénients, comme une consommation en hausse et un prix plus élevé.

C’est d’ailleurs pour cela que d’autres marques se tournent vers de plus petits accumulateurs, misant alors sur la charge rapide. En attendant la batterie solide, qui devrait résoudre de nombreux problèmes grâce à sa densité accrue et son coût de production réduit, les constructeurs développent d’autres solutions.

C’est par exemple le cas du géant chinois de la batterie CATL, qui a récemment dévoilé sa batterie Qilin CTP 3.0, qui équipera notamment la Zeekr 001, la famause voiture aux 1 000 km d’autonomie qui arrivera en Europe. Mais l’entreprise ne veut pas s’arrêter là. C’est ce que révèle le site chinois It Home, qui indique que cette dernière vient de lever le voile sur un tout nouveau châssis qui équipera de futures voitures électriques, dont une compacte de segment B, qui pourrait être la Neta S récemment dévoilée.

Si l’on en sait encore peu à son sujet, on apprend que cette dernière pourra parcourir plus de 1 000 kilomètres en une seule charge grâce à cette nouvelle base technique. Celle-ci ferait logiquement appel à la batterie Qilin, tandis que l’autonomie annoncée s’entend selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 850 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP.

De nombreux atouts

Ce n’est pas tout, car la consommation devrait également être très raisonnable, puisqu’elle tournerait autour des 10,5 kWh, contre 13,2 kWh/100 kilomètres pour la Tesla Model 3 Propulsion. Si la puissance de charge maximale n’a pas encore été confirmée, on sait qu’il sera possible de récupérer jusqu’à 300 kilomètres en seulement cinq minutes. Encore faudra-t-il trouver une borne compatible, mais peut-être celle de 500 kW développée par Nio fera l’affaire.

Ce châssis skateboard, qui porte le nom de CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) devrait également faire preuve d’une grande résistance en cas de choc, et vise les cinq étoiles au crash-test. À noter que celui-ci sera compatible avec plusieurs types et tailles de carrosserie, ce qui devrait permettre de réaliser d’importantes économies de développement.

Cette nouvelle base technique fait appel à l’architecture CTP, ce qui signifie que les cellules de la batterie sont intégrées directement dans le châssis. Ce qui permet là encore de réduire les coûts de production, mais qui pose un souci en cas d’accident. Il serait alors plus difficile de réparer l’accumulateur, ce qui conduirait le véhicule à la casse et ferait grimper le coût de l’assurance.

Ce nouveau châssis devrait débuter sa production en série dès la fin de l’année prochaine et pourrait équiper les voitures du constructeur vietnamien VinFast, et Neta, entre autres. En effet, ce dernier a signé un accord avec CATL pour le développement de cette nouvelle base technique.