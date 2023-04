Recharger en 12 minutes sa voiture électrique est possible avec ces nouvelles bornes

La startup chinoise Nio vient de débuter l'installation de ses bornes ultra-rapides, capables de recharger une voiture électrique en seulement 12 minutes. Si elles ne sont pour l'heure disponibles qu'en Chine, elles devraient aussi fleurir en Europe dans les mois à venir.

Si l’autonomie est encore un frein à l’achat pour de nombreux automobilistes, cela devrait être de moins en moins le cas. Et pour cause, le nombre de bornes de recharge ne cesse d’augmenter, alors que l’on se rapproche enfin de l’objectif des 100 000 promis par le gouvernement. En effet, à la fin du mois de mars, le pays en comptait un peu plus de 95 000, un chiffre qui grimpe continuellement. Et cela grâce à de nombreux opérateurs, comme Ionity, Fastned ou encore TotalEnergies.

Une recharge ultra-rapide

Certains constructeurs se sont également lancés dans la recharge rapide, comme Tesla avec ses Superchargeurs, mais pas seulement. On y pense un peu moins, mais c’est aussi le cas de Xpeng, qui a récemment dévoilé une borne de 480 kW conçue pour charger son nouveau G6, entre autres. Il y a aussi Nio, qui a présenté en juillet dernier une prise capable de délivrer une puissance encore plus élevée.

En effet, celle-ci peut atteindre les 500 kW, soit le double des Superchargeurs, qui se limitent actuellement à 250 kW. Ce qui pourrait toutefois changer avec la V4, qui commence tout juste à être déployée. Nio aussi commence enfin à rendre ses bornes opérationnelles, comme l’indique le site chinois It Home, qui nous donne de nouvelles informations à leur sujet.

Au total, ce ne sont déjà pas moins d’une quinzaine de bornes ultra-rapides qui auraient déjà été installées, uniquement en Chine pour le moment. Parmi les villes sélectionnées, citons notamment Shanghai, Pékin ou encore Zhengzhou. Les points de charge sont installés dans des lieux publics tels que le parking d’Ikea ainsi que celui de l’hôtel Shangri-La de Haikou.

Ces bornes délivrent une puissance de 500 kW (courant maximal de 660 ampères) et Nio annonce qu’elles sont donc en mesure de recharger une voiture électrique de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, à condition qu’elles soient équipées d’une architecture 800 volts. C’est notamment le cas des Porsche Taycan et autres Kia EV6, qui se limitent toutefois pour le moment à 270 kW pour la première et 230 kW pour la seconde.

Les véhicules 400 volts demandent quant à eux une vingtaine de minutes en situation idéale avec une puissance maximale de 260 kW, ce qui est très rapide également. Mais attention, il faut une batterie capable d’encaisser cette puissance sur une longue durée, ce qui n’existe tout simplement pas pour le moment. D’où l’importance d’avoir une bonne courbe de recharge sur sa voiture électrique.

Une utilisation simplifiée

Aucune voiture n’est capable d’encaisser une puissance aussi grande pour le moment. Seul le nouveau Xpeng G6 peut atteindre les 480 kW, tandis que la plupart des modèles électriques ne dépassent pas les 270 kW. Le développement de nouvelles batteries plus performantes, comme la Qilin CTP 3.0 de CATL devrait toutefois permettre une recharge plus rapide. Ce qui devrait permettre de ne pas avoir à installer un pack de grande capacité, qui n’est pas forcément avantageux.

En effet, il vaut mieux avoir une batterie plus petite et qui se charge plus vite, car celle-ci est plus légère et consomme moins. D’autant plus que l’expérience offerte par ces nouvelles bornes de recharge devrait séduire les conducteurs. Nio les a en effet équipé d’un câble deux fois plus léger que ceux habituellement proposés. Ce dernier peut ainsi être utilisé à une seule main.

Ces bornes adoptent un design très moderne et sont équipées d’un écran tactile de 15,6 pouces affichant diverses informations, comme la puissance délivrée. Elles sont également reliées à une application mobile et peuvent être déverrouillées à distance. Compatibles avec les mises à jour OTA (over-the-air), elles seront améliorées au fil du temps et pourront notamment être compatibles avec les cartes de charge utilisant la technologie NFC.

En parallèle, Nio continue à développer son réseau de stations d’échange de batteries que nous avons pu essayé, alors que 1 352 sont déjà accessibles. La firme a récemment dévoilé la dernière génération qui permet de repartir avec une voiture chargée en seulement 2 minutes et demie. Elle va également continuer ses implantations en Europe, soutenue par les pouvoirs publics.

