Tesla Superchargeur : bientôt une recharge plus rapide, sauf pour les voitures Tesla ?

Débutant tout juste leur déploiement, les nouveaux Superchargeurs V4 de Tesla déçoivent par leur puissance, qui ne bouge pas d'un iota par rapport aux V3 existants. Mais il se pourrait que cela change au cours des prochains mois, afin d'atteindre les 350 kW contre 250 kW actuellement. De quoi raccourcir la durée de charge de certaines voitures électriques.

Cela fait un petit bout de temps que l’on entent parler des nouveaux Superchargeurs V4 développés par Tesla. Et pour cause, en juillet dernier, une fuite nous permettait d’avoir un aperçu du design de ces nouvelles bornes de recharge rapide, qui viendront étoffer l’offre aux côtés des V2 et V3 déjà implantées partout dans le monde.

Au début du mois de mars dernier, plusieurs propriétaires de Tesla découvraient que les premiers exemplaires commençaient tout doucement à s’implanter en Europe. Plusieurs bornes ont en effet été vues dans la ville de Harderwijk, située aux Pays-Bas. L’inauguration a eu lieu, et la station est désormais ouverte à toutes les voitures électriques, Tesla ou non comme on peut le lire sur Twitter.

L’occasion d’en savoir un peu plus sur les spécificités techniques de ces Superchargeurs, et notamment de connaître leur puissance. Et ce fut la douche froide, car celle-ci n’a pas évolué d’un iota, étant toujours plafonnée à 250 kW. Une belle déception pour les usagers, alors que Tesla est désormais très à la traîne dans le domaine de la charge rapide, face à Ionity (350 KW) mais également à Lidl (360 kW) ou encore à Fastned et Circontrol (400 kW).

Got some "new" information about V4 confirmed yesterday:

1- As speculated, the CCS adapter will be built into the charger frame

2- V4 will be capable of a 350kW output per stall in ~ 1 year

— MarcoRP (@MarcoRPTesla) April 4, 2023