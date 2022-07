Tesla Superchargeurs V4 : une fuite nous dévoile un potentiel aperçu des futures bornes

Tesla travaille actuellement au développement de sa nouvelle génération de Superchargeurs : une fuite révélant des croquis a été publiée sur Twitter.

Déployé depuis 2012, d’abord aux États-Unis puis dans le monde entier, le réseau de Superchargeur n’a cessé de se développer au fil des années. Aujourd’hui, ce dernier compte plus de 35 000 bornes de charge rapide, réparties dans 800 stations à travers le monde. Un vrai tour de force de la part de la marque, qui multiplie les ouvertures.

Rien qu’en France, ce ne sont pas moins de 1 500 Superchargeurs qui sont actuellement implantés sur l’ensemble du territoire. Comme dans le reste du monde, il s’agit de bornes V2 ou V3, affichant des puissances respectives de 150 à 300 kW. Celle-ci pourrait toutefois grimper à 324 kW via une mise à jour qui serait d’abord effective aux États-Unis avant d’être disponible en Europe.

Une nouvelle génération en préparation

Mais ce n’est pas tout. En effet, et comme le soulignent nos confrères d’Electrek, la firme d’Elon Musk serait actuellement en train de travailler sur le développement d’une nouvelle génération de Superchargeur. Connue sous le nom de V4, celle-ci ne devrait pas arriver avant l’année prochaine, alors que Tesla n’a pas encore donné d’informations officielles à son sujet. On sait en revanche à quoi pourraient ressembler ces nouvelles bornes, alors qu’un plan destiné à une installation dans le Massachusetts a semble-t-il fuité sur le net, relayé par John Harris sur Twitter.

L’intéressé se décrit comme un professionnel des technologies de l’information, mais aussi et surtout comme un bêta-testeur du FSD (Full Self Driving), la capacité de conduite entièrement autonome disponible aux États-Unis. Dans tous les cas, il convient d’accueillir avec un minimum de prudence sa publication Twitter.

Tesla supercharger site plans for Danvers, MA appear to now include references to "Alternative Supercharger Posts" in addition to v3 posts. This is probably still a v3 build, but this suggests v4 sites are on the way 😍 Thank you @TeslaCharging pic.twitter.com/FoSB7ZnGpO — John Harris (@JH_bedford) July 19, 2022

Si l’on se base sur ces croquis, le design de cette nouvelle version serait bien différent des Superchargeurs que l’on connaît actuellement dans ses versions V2 et V3. Cette fois-ci, le style serait plus épuré, puisque le trou au centre du totem semble disparaître tandis que les lignes seraient plus anguleuses. La borne devrait également être plus fine et plus haute. Selon Electrek, ce nouveau chargeur ressemblerait fortement aux « Urban Supercharger » implantés dans certaines grandes villes.

Une puissance en hausse

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur les spécificités techniques de ces nouveaux Superchargeurs V4. Néanmoins, il semblerait que ceux-ci voient leur puissance augmenter – en toute logique – par rapport à la V3, passant alors à 350 kW. La marque aurait également évoqué sa volonté d’intégrer une prise CSS sur ses bornes aux États-Unis afin de les rendre accessibles à la plupart des modèles électriques. À noter que ce connecteur est déjà disponible en Europe.

À en croire les images, le câble serait quant à lui un peu plus long que sur les bornes actuellement en service. Cela devrait là encore faciliter l’accès aux modèles non Tesla, dont les prises sont parfois installées à l’avant. Il ne reste désormais plus qu’à patienter avant d’en savoir un peu plus, alors que Tesla ne devrait sans doute pas tarder à communiquer au sujet de ces nouveaux Superchargeurs.

