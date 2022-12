Cette borne ultra-rapide permet de recharger sa voiture en 12 minutes

Nio dévoile officiellement sa nouvelle borne ultra-rapide, capable de recharger une voiture électrique en seulement 10 minutes. Cette nouvelle technologie, affichant une puissance de 500 kW sera disponible dès le mois de mars 2023, sans doute en Chine d'abord avant d'arriver chez nous.

Alors que les voitures électriques se démocratisent, l’un des principaux challenges pour les constructeurs est maintenant d’améliorer l’autonomie mais également la recharge. Car si les marques se livraient jusqu’alors une bataille à celle qui proposerait la plus grosse batterie, le prix du kWh a incité les marques à revoir leurs plans.

D’autant plus qu’une énorme batterie est aussi synonyme de poids supérieur, et donc d’une consommation en hausse et d’une autonomie en baisse. En attendant le développement de la batterie solide, offrant une densité plus importante, les constructeurs se concentrent aujourd’hui sur la recharge.

Une technologie prometteuse

En effet, à défaut de proposer une autonomie battant tous les records, et en attendant la voiture à 1 000 kilomètres, les marques veulent réduire la durée passée à la borne. Parce qu’un temps de charge plus long a évidemment un impact sur la durée totale du trajet, comme l’a prouvé le youtubeur norvégien Bjørn Nyland lors de son test des 1 000 kilomètres.

Une marque brille particulièrement. Il s’agit de Nio, qui propose une technologie d’échange de batteries en seulement cinq minutes. La firme chinoise veut aller encore plus loin. En juillet dernier, celle-ci dévoilait une borne ultra rapide, capable de délivrer une puissance de 500 kW et 660 ampères et de recharger une voiture en seulement 12 minutes. Une technologie alors annoncée lors de son Power Day annuel.

Tandis que l’année s’achève, le constructeur asiatique nous donne à nouveau des nouvelles. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci sont plutôt bonnes ! En effet, et comme l’annonce le site chinois CNEVPost, la marque a profité du NIO Day 2022, qui s’est déroulé le 24 décembre dernier pour dévoiler de nouvelles informations. L’occasion de confirmer la puissance démentielle de cette borne, qui n’est toutefois pas la plus importante du marché. Notez que l’ES8 Prime a été annoncé lors de cet événement, un énorme SUV 100 % électrique.

Si elle met en effet une véritable raclée à Tesla, qui plafonne à 250 kW et qui atteindra les 350 kW avec ses Superchargeurs V4, la borne de Nio reste moins puissante que celle dévoilée par le groupe chinois Geely. Annoncée en septembre dernier, celle-ci peut en effet délivrer jusqu’à 600 kW. Destinée à alimenter les modèle Volvo, Zeekr ou encore Lynk & Co, celle-ci présente toutefois un intérêt limité à l’heure actuelle. Pour cause, aucune voiture électrique ne peut encaisser une telle puissance pour l’instant.

Un concentré de technologie

Comme l’annonce le Nio, il sera alors possible de recharger une auto de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, à condition que celle-ci soit dotée d’un système 800 volts, comme la Porsche Taycan, la Kia EV6 ou la Hyundai Ioniq 5. A titre de comparaison, ces dernières nécéssitent actuellement 18 minutes à une puissance de 239 kW. Les voitures 400 kW se contenteront de 20 minutes, ce qui est tout de même plus qu’honorable.

Une performance que l’on doit entre autres au câble spécifique conçu par Nio et refroidi par un liquide. Une solution qui nous rappelle celle développée par la NASA, permettant de recharger une voiture en cinq minutes. Comme l’explique le site It Home, ce câble est également plus léger et facile à prendre en mains et peut alors être utilisé avec une seule.

Ces nouvelles bornes s’offrent un design très moderne, intégrant notamment un grand écran de 15,6 pouces affichant diverses informations relatives à la recharge. S’il faudra encore patienter un peu avant de les voir arriver chez nous, celles-ci devraient entrer en service dès le mois de mars prochain, sans doute d’abord en Chine. Bonne nouvelle, toutes les marques pourront les utiliser.

Ainsi, Nio bat son rival Xpeng, qui a dévoilé en août dernier des bornes délivrant 480 kW. En France, c’est pour l’heure Lidl qui propose les points de charge les plus performants, avec une puissance de 360 kW. Néanmoins, Fastned vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec EVBox pour proposer des bornes de 400 kW. Rivalisant avec Circontrol, celles-ci seront d’abord implantées aux Pays-Pas.

Pour rappel, Nio est déjà présent sur le territoire européen, où il commercialise certains modèles en Norvège. Nio prévoit d’accélérer son déploiement, avec le lancement de nouveaux modèles dans l’ES8 Prime et l’EC7.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.