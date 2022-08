Voitures électriques : Nio bat le record d’autonomie sur 1 000 km sans recharger (ou presque)

Le constructeur chinois Nio vient d'établir un nouveau record avec sa berline électrique ES8. Celle-ci a réussi à parcourir 1 000 km plus rapidement que n'importe quelle autre voiture électrique.

Le célèbre YouTubeur norvégien Bjørn Nyland vient de faire passer la Nio ES8 sur son fameux protocole de test. L’objectif : parcourir 1 000 km, en voiture électrique, le plus rapidement possible, sur autoroute, mais en respectant les limites de vitesse. Jusqu’à présent, c’était la Tesla Model 3 Performance qui détenait le record de la voiture électrique la plus rapide sur cet exercice, avec 9h15min. La Nio ES8 vient de battre ce record.

Aussi rapide qu’une voiture hybride rechargeable

En effet, avec seulement 9h pour boucler les 1 000 km, la berline électrique du constructeur chinois est la plus rapide de toutes les voitures électriques essayées par le YouTubeur. Mieux encore, elle est aussi rapide que la Kia Ceed hybride rechargeable qui ne nécessitait pas de recharge, mais un arrêt rapide pour faire le plein ainsi qu’un arrêt de 30 minutes pour déjeuner.

Mais comment Nio réussi cet exploit, avec l’ES8, un imposant SUV à la consommation élevée, l’autonomie pas révolutionnaire (500 km sur cycle WLTP) malgré sa grande batterie de 100 kWh, et une charge rapide qui laisse à désirer avec sa puissance de 120 kW ? La réponse est simple : c’est grâce à sa technologie de Battery Swap, ou échange de batterie en français. Le constructeur chinois a en effet implanté deux stations d’échange de batterie en Norvège. Et le YouTubeur en a profité, puisqu’il n’a jamais rechargé la batterie de l’ES8 mais a procédé à trois échanges de batterie le long des 1 000 km.

7 minutes par échange de batterie

Chaque échange de batterie a duré environ sept minutes, en prenant en compte les manœuvre pour se garer et sortir de la station. C’est donc plus rapide qu’une charge traditionnelle sur des superchargeurs. Le YouTubeur avait réalisé le même trajet avec l’ES8, il y a quelques mois, sans échange de batterie, et la durée totale du trajet était alors de 11h25min !

Est-ce vraiment la solution ?

Mais il faut toutefois nuancer cette belle performance de la voiture électrique chinoise. En effet, les échanges de batteries posent quelques problèmes pour le moment. Le premier, c’est en cas de forte demande dans la station d’échange, il faudra attendre son tour, et cela peut vite faire perdre du temps si l’opération prend approximativement 5 à 7 minutes par voiture. La seconde, c’est qu’il existe, pour le moment, seulement 2 stations d’échange de batteries en Norvège contre un peu plus de 1 000 en Chine.

Et puisque Nio souhaite conquérir l’Europe, il va falloir mettre les bouchées double pour ouvrir de nombreuses stations d’échange de batteries. Ce qui semble être le cas avec l’ouverture d’une usine de fabrication en Hongrie. Le constructeur chinois pourrait néanmoins les rentabiliser rapidement en les transformant en centrales électriques virtuelles comme nous l’avons récemment vu.

Des batteries qui se rechargent en 5 minutes ?

Les fabricants chinois de batteries ne pensent pas forcément que l’échange des batteries soit la meilleure solution. C’est notamment pour cette raison qu’ils travaillent sur des batteries se rechargeant bien plus rapidement. Actuellement, les Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et Porsche Taycan se rechargent de 10 à 80 % en 18 minutes grâce à leur architecture 800 volts. Le géant chinois CATL annonce la réalisation de ce même exercice en 10 minutes dès 2023 et potentiellement 5 minutes dans un futur proche. À condition que la puissance des bornes de recharge suivent également, mais c’est déjà prévu, notamment chez Xpeng.

De son côté, Nio vient de lancer la production de sa ET5, sa berline dotée d’une batterie jusqu’à 150 kWh de capacité pour parcourir 1 000 km sur le cycle chinois CLTC un peu trop optimiste. Elle devrait bientôt arriver en Europe, à commencer par l’Allemagne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.