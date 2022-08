Xpeng devance Tesla avec cette nouvelle borne de recharge ultra-rapide

Le constructeur chinois Xpeng dévoile de nouvelles bornes de recharge rapides pouvant atteindre une puissance maximale de 480 kW. Pratiquement deux fois plus puissantes que les Superchargeur de Tesla !

Il est aujourd’hui de plus en plus facile de recharger rapidement sa voiture électrique. Et pour cause, les acteurs de cette industrie travaillent activement au développement de solutions innovantes et de bornes encore plus performantes. Mais si Tesla possédait jusqu’alors une certaine avance, voilà que la jeune marque chinoise Xpeng est bien décidée à ne pas se laisser faire.

Une grande puissance, mais pas une première

En effet, la firme vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle solution de recharge, à l’occasion de son évènement « Supercharging Media Day » ce lundi 15 août. Lors de cette journée, Xpeng a officialisé ses bornes S4, qui possèdent la particularité de délivrer une puissance de 480 kW avec 670 A pour des voitures disposant d’une architecture 800 volts. Autant dire qu’il s’agit là d’une belle avancée dans le domaine, alors que les bornes Ionity et Fastned plafonnent actuellement à 350 kW en 800 volts avec 500 A maximum. Le constructeur chinois donne aussi une raclée à Tesla, dont les Superchargeurs affichent seulement 250 kW sur les architectures 400 volts. Même si leur puissance pourrait passer à 350 kW dans leur version V4.

Today, we held our Supercharging Media Day in Guangzhou, which included a speech from He Xiaopeng.

⚡️Our S4 supercharger delivers 200 km of charge to G9 in just five mins

🚗EVs and supercharging networks are the future, not hybrid EVs

🌏We've built 1000 charging stations in China pic.twitter.com/U1dOGSTK57 — XPENG (@XPengMotors) August 15, 2022

Néanmoins, il faut mesurer cette prouesse. Et pour cause, Xpeng n’est pas la première marque à proposer une puissance aussi haute. Son rival GAC a également lancé des bornes de 480 kW l’année dernière et prévoit désormais de proposer une solution de charge allant jusqu’à 600 kW dans le futur. De son côté, Nio a révélé en juillet dernier des bornes pouvant atteindre les 500 kW, permettant de charger une voiture en seulement 10 minutes.

200 kilomètres en seulement deux minutes

Selon le communiqué de la marque, la première borne S4 est déjà fonctionnelle et est installée au Sunac Mall à Guangzhou, dans la 1 000ème station de recharge implantée par le constructeur en Chine. Un premier test a été réalisé avec le nouveau Xpeng G9, qui peut alors récupérer 200 km d’autonomie sur cycle CLTC en seulement cinq minutes avec ce type de chargeur. Pour rappel, celui-ci est équipé d’une batterie de 96 kWh et fonctionne avec une architecture 800 volts, comme les Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6. Rival de la Tesla Model Y et du Nio ES6, il revendique une puissance de 543 chevaux pour un couple maximal de 717 Nm.

Au cours des prochains mois, Xpeng prévoit d’installer des bornes S4 dans pas moins de dix stations réparties dans les plus grandes villes de Chine, dont Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. À l’horizon 2025, la marque prévoit d’ouvrir pas moins de 200 stations de charge rapide à travers le pays. En revanche, elle n’a encore rien annoncé pour l’Europe, alors qu’elle est déjà commercialisée en Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et sûrement bientôt en France.

