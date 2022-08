XPeng G9 : le SUV électrique qu’il faut surveiller

Une des jeunes pousses chinoises vient de livrer de savoureux détails sur son futur SUV électrique nommé G9. XPeng en profite pour engendrer plus de 25 000 précommandes.

XPeng est une des marques chinoises à surveiller de très près. Ce constructeur auto n’est pas encore présent en France, mais c’est déjà le cas pour la Norvège avec ses P5 et P7. Et ici, nous nous intéressons à son nouveau SUV G9. Les premiers chiffres de précommandes, en Chine, sont tombés et le XPeng G9 a bien démarré avec 22 819 commandes durant les premières 24 heures.

Si les commandes continuent d’affluer à cette vitesse, le lancement de la G9 sera bouclé d’ici quelques heures. Les précommandes sont accompagnées d’un acompte de 2 000 RMB (environ 300 euros), mais il est entièrement remboursable. De plus, il faudra un certain temps pour voir combien d’entre elles se traduisent réellement en achats. Ce lancement reste, malgré tout, une énorme performance pour XPeng.

Une charge rapide

L’atout mis en avant par ce SUV est sa vitesse de charge. La plate-forme SiC 800V, sur laquelle le G9 est construit, offre les vitesses de charge les plus rapides parmi les voitures électriques actuelles. Cela se traduit par 200 km d’autonomie récupérée en cinq minutes. Pour permettre aux clients d’atteindre de telles performances, XPeng prévoit un réseau de recharge dédié qui commencera à fonctionner plus tard cette année à travers la Chine. Il sera capable de fournir 480 kW de puissance et il délivrera jusqu’à 670 A de courant.

La G9 a une autonomie CLTC de 702 km. La réalité sera probablement beaucoup plus faible, mais certainement suffisante pour des trajets même longs. XPeng a également évoqué la puissance moteur maximale de 405 kW (avant : 175 kW et arrière : 230 kW) et un couple maximal de 717 Nm. Il peut par ailleurs accélérer de 0 à 100 km/h en environ trois secondes. De quoi faire de l’ombre à la Tesla Model X Plaid.

31 capteurs LiDAR pour la conduite autonome

La dernière grande fonctionnalité promue sur le SUV G9 est son système avancé d’assistance à la conduite (ADAS). Ce dernier utilise 31 capteurs LiDAR, deux puces de conduite assistée intelligentes NVIDIA DRIVE Orin-X, une architecture de communication Gigabit Ethernet et jusqu’à 508 TOPS de puissance de calcul. Sur le tableau de bord, on retrouve un double écran équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8155, ainsi qu’un affichage tête haute (HUD) en réalité augmentée.

L’intérieur du G9 comportera également le système multimédia Xopera de XPeng, qui promet une expérience 5D :

Ce système simule l’isolation acoustique d’une salle de concert en utilisant un système audio Dynaudio Confidence contenant 28 haut-parleurs qui produisent une puissance totale de 2250 W. (…) Avec le Dolby Atmos, le matériel et les logiciels fonctionnent en tandem pour offrir une expérience 5D immersive. Les utilisateurs ressentiront des vibrations de siège, des changements d’éclairage ambiant, de la climatisation et des parfums dans la voiture (…)

Les premières livraisons en Chine sont prévues pour le quatrième trimestre. Il est également prévu de lancer le G9 sur les marchés européens, mais XPeng n’a pas encore ses plans à ce sujet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.