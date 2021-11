Ce SUV électrique récupère 200 kilomètres d’autonomie en 5 minutes de charge

En avance sur son temps, le Xpeng G9 promet jusqu'à 200 kilomètres d'autonomie en 5 minutes de charge.

XPeng Motors, si vous ne connaissez pas ce nom… retenez-le. Le constructeur chinois vient d’annoncer un nouveau SUV 100 % électrique nommé G9. Commercialisé en Chine au cours du second trimestre 2022, le XPeng G9 aura la lourde tâche de défier les concurrents chinois, comme NIO, Avatr… mais aussi internationaux comme les Tesla Model X, Mercedes EQC et EQE, Audi e-tron en attendant les Kia EV9 et Hyundai Ioniq 7. XPeng a des ambitions internationales, le G9 sera son second véhicule à franchir les frontières chinoises.

Un SUV très technologique

L’XPeng G9 est la quatrième voiture à la gamme Xpeng — après le SUV G3 et les berlines P7 et P5 — et il s’agit de son deuxième SUV. Comme NIO, XPeng a déjà commercialisé une berline en Norvège, la P7 en août 2021. Le pays scandinave s’y prête très bien, la voiture électrique est désormais majoritaire dans les ventes de véhicules neufs.

Nous n’avons pas tous les détails de ce SUV, mais nous avons quelques informations croustillantes après son annonce en Chine. Le G9 est équipé du XPilot 4.0, un système avancé d’aide à la conduite qui utilise deux puces Nvidia Orin-X pour le traitement des données. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, vous remarquerez peut-être les capteurs LiDAR intégrés dans les phares.

Via l’architecture X-EEA 3.0, le système assure des mises à jour OTA (Over-The-Air). Contrairement à Tesla, la voiture n’a pas besoin d’être à l’arrêt pour appliquer une mise à jour, elle sera mise à jour en 30 minutes, même si elle est en mouvement.

Cependant, la technologie remarquable est liée à la charge. Concrètement, ce SUV est capable de charger à 480 kW, ce qui offre théoriquement jusqu’à 200 kilomètres d’autonomie en seulement 5 minutes. Malheureusement, une telle vitesse de charge n’est pas encore possible en France, ni sur le réseau Ionity et encore moins sur le réseau Tesla (qui s’ouvrira prochainement aux autres marques). On peut dire que le XPeng G9 prend de l’avance sur ses concurrents dans ce domaine.

XPeng Motors reviendra avec tous les détails techniques sur son SUV 100 % électrique début 2022. Ils n’ont rien communiqué concernant sa puissance, sa conception ni ses tarifs attendus.

