Kia Concept EV9 : voici le très gros SUV 100 % électrique aux lignes futuristes

Comme prévu, Kia a dévoilé le Concept EV9. Un très grand SUV 100 % électrique qui aiguise notre curiosité.

Comme attendu, Kia a dévoilé son concept de SUV géant nommé EV9. Le jour où nous avons publié notre essai de l’EV6. Comme tout concept, cet concept de l’EV9 ne ressemblera pas à la voiture en production, mais il préfigure de ce que l’on pourra voir en vrai l’année prochaine.

Un concept proche qui nous rappelle la Dacia Bigster

Kia est un des acteurs les plus ambitieux dans le 100 % électrique, comme on peut le voir avec les lignes du Concept EV9 qui sont cubiques. La garde au sol a été surélevée, le capot avant semble plat avec une face écrasée.

Kia assume le côté 100 électrique avec une calandre pleine. Quant à la signature lumineuse, elle nous rappelle celle de la Hyundai Ioniq 5. On dirait presque le Dacia Bigster, un concept de SUV qui avait faire réagir beaucoup de monde.

Si vous nous croyez pas, regardez la photo du Dacia Bigster ci-dessus. Le Concept EV9 est un très grand SUV avec 4,93 mètres de longueur, 2,05 mètres de largeur et 1,79 mètre de hauteur.

Nous n’avons pas de données précises concernant les performances que l’on pourrait attendre de cette voiture. On sait juste qu’il repose sur la plateforme e-GMP comme les modèles Kia et Hyundai. On s’attend à un peu moins de 500 kilomètres d’autonomie.

En tant que technophile, vous apprécierez certainement l’intérieur dominé par un écran tactile central de 27 pouces, tt le volant, façon Tesla Model S Plaid.

Kia ne confirme pas si l’EV9 entrera en production, mais cela semble très probable. Le constructeur sud-coréen s’est engagé à commercialiser 7 voitures électriques d’ici la fin de l’année 2027. On aura d’ici là tous les détails sur les performances, les tarifs et les spécificités de l’EV9.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.