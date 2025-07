Lancée en 2021, la Kia EV6 passe enfin par la case restylage. La voiture électrique profite d’une autonomie en hausse, tandis que son prix baisse. On vous dit tout ci-dessous !

Crédit : Kia

Kia fait partie de ces constructeurs qui ont lancé une vaste offensive sur la voiture électrique au cours des dernières années. Logique, quand on sait que cette motorisation sera bientôt la seule à être autorisée à la vente en Europe. Mais une chose est sûre, la firme coréenne ne chôme pas et elle enchaîne les nouveautés à un rythme fou.

Une nouvelle version retravaillée

On pense notamment à l’EV3 que nous avions vu lors du dernier Mondial de l’auto de Paris ainsi qu’à l’EV4. Sans oublier le nouvel EV5 qui vient tout juste d’être officialisé dans sa version européenne. En parallèle, la firme travaille sur son futur EV2, déjà vu sous forme de concept, tandis qu’il se murmure qu’une citadine serait aussi en préparation. Mais le constructeur basé à Séoul n’oublie pas non plus ses modèles plus anciens. Et notamment son EV6, lancée en 2021.

Crédit : Kia

Cette dernière s’est offert de nombreuses améliorations au cours des dernières années, et voici que le constructeur en annonce une nouvelle dans son communiqué. En fait, le restylage avait déjà été dévoilé quelques mois plus tôt, mais il est déjà disponible à la commande en France. Ce dernier se traduit notamment par une face avant revue, avec une nouvelle signature lumineuse. La silhouette globale de la voiture ne change quant à elle pas, tout comme les dimensions. La voiture mesure toujours 4,70 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut.

À bord, la présentation ne change pas beaucoup et la présentation est inchangée. En revanche, le constructeur précise que le crossover électrique a le droit à un système d’infodivertissement de nouvelle génération. L’écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto est reconduit et a le droit aux mises à jour OTA à distance. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de même taille et à un affichage tête haute selon la finition. À noter que la nouvelle Kia EV6 restylée est désormais dotée d’un système d’authentification avec l’empreinte digitale.

Crédit : Kia

La voiture enrichit également sa dotation d’une caméra embarquée et d’un volant réglable électriquement. Des améliorations qui ont également disponibles sur la version GT, comme le précise un autre communiqué. Mais là où l’EV6 devient surtout intéressante, c’est au niveau de sa fiche technique, et surtout son autonomie, qui a été revue à la hausse. Sur la version de base de 170 chevaux, la batterie devient plus grosse et passe de 58 à 63 kWh. De quoi parcourir jusqu’à 428 kilomètres selon le cycle WLTP en une seule charge.

Un tarif en baisse

Sur les autres versions, la batterie passe quant à elle de 77,4 à 84 kWh, ce qui permet d’atteindre une autonomie de 582 kilomètres sur la version de 235 chevaux. La variante GT de 650 chevaux peut quant à elle parcourir jusqu’à 450 kilomètres en une seule charge.

La grande batterie demande 15 minutes pour récupérer 343 kilomètres ou 18 minutes pour passer de 10 à 80 %, cela notamment grâce à l’architecture 800 volts et une puissance de charge maximale portée à 259 kW. À noter cependant que la pompe à chaleur est toujours uniquement disponible en option. Même chose pour la charge bidirectionnelle V2L, V2G et V2H.

Crédit : Kia

Mais bonne nouvelle toutefois, la nouvelle Kia EV6 est moins chère qu’avant. La gamme démarre désormais à partir de 43 950 euros dans sa version d’entrée de gamme Air. Une manière de compenser l’absence de bonus écologique pour le crossover électrique. Il faut compter 47 450 euros pour la variante de 229 chevaux avec la batterie de 84 kWh tandis que la version 4X4 de 325 chevaux démarre à 54 550 euros. Des tarifs qui lui permettent de mieux rivaliser avec la Tesla Model Y, entre autres.

Crédit : Kia

La dotation de série est en plus particulièrement généreuse. Elle inclut notamment l’aide à la conduite semi-autonome dans les embouteillages, les radars de stationnement avant et arrière ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. La climatisation automatique bizone, le volant chauffant et l’accès et démarrage mains libres sont aussi livrés dès le premier niveau de finition.

Enfin, la version GT est quant à elle affichée à partir de 70 550 euros, contre 74 690 euros jusqu’à présent. Les commandes sont déjà ouvertes mais on ne connaît pas encore la date des premières livraisons.