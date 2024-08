Kia augmente largement l’autonomie de sa voiture électrique phare avec cette nouvelle batterie XXL

Présentée en Corée du Sud en mai 2024, la nouvelle Kia EV6 fait son arrivée en Europe. Avec ses batteries de nouvelle génération, cette voiture électrique titille désormais les 600 km d’autonomie, tout en conservant ses temps de charge express. Voici ses caractéristiques.

Kia EV6 // Source : Kia

Si l’actualité des voitures électriques semble être tiré par la Chine, n’oublions pas que les constructeurs coréens se débrouillent bien. Kia nous en fait une preuve supplémentaire en présentant la version « 2.0 » de son EV6.

Après un premier aperçu en Corée du Sud en mai 2024, Kia vient d’annoncer les spécifications des versions européennes via un communiqué de presse de sa filiale néerlandaise. L’occasion d’apprécier les évolutions en termes d’esthétique et d’autonomie.

Des évolutions esthétiques

Du point de vue de la carrosserie, la « nouvelle » Kia EV6 n’a évidemment pas changé depuis sa présentation coréenne. On retrouve donc cette face avant inédite, où les optiques reprennent l’air des dernières créations (EV9 et EV3, notamment). Les jantes s’offrent de nouveaux dessins et le bouclier arrière évolue en douceur.

Kia EV6 // Source : Kia

L’habitacle n’évolue que peu, et on retrouve cette planche de bord très horizontale. Notons tout de même un nouveau volant, un système d’infodivertissement de nouvelle génération ainsi que l’arrivée d’un capteur d’empreinte digitale pour démarrer la voiture sans clef.

Bref, l’EV6 ne fait qu’évoluer esthétiquement, même si Kia précise que la voiture est désormais plus confortable et plus silencieuse grâce à de nouveaux réglages.

Des batteries de nouvelle génération

La partie beaucoup plus intéressante de cette mise à jour concerne les batteries de cette Kia EV6. Si la version actuelle dispose de deux packs de 58 et 77,4 kWh, cette évolution les fait passer à respectivement 63 et 84 kWh.

Kia EV6 // Source : Kia

Si Kia reste discret sur l’autonomie de sa petite batterie, la marque annonce fièrement que son EV6 peut désormais parcourir 582 km en une charge selon la norme WLTP, contre 528 km WLTP auparavant. Mieux, cette quatrième génération de batterie a permis de gagner un kilo sur le poids de la batterie, malgré la capacité en hausse.

Certes, certaines voitures électriques font mieux (600 km WLTP avec le Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, 623 km WLTP avec le Renault Scénic E-Tech), mais l’autonomie de cette EV6 reste parmi les meilleures de sa catégorie.

Kia EV6 // Source : Kia

Mieux encore, ses recharges restent au meilleur niveau grâce à son architecture 800 volts. Malgré l’augmentation de la capacité, Kia continue de communiquer sur une recharge de 10 à 80 % effectuée en 18 minutes grâce à une puissance maximale en hausse (258 kW contre 239 kW précédemment). En d’autres termes, ce sont 343 km regagnés en 15 minutes.

Un prix encore inconnu

Reste à savoir à quel prix se monnaye cette EV6 revue et améliorée. Kia reste encore muet sur le sujet, se précisant que sa voiture électrique arrivera en concession « fin septembre ».

Kia EV6 // Source : Kia

Deux choses à savoir : en Corée du Sud, Kia annonçait ne pas avoir touché aux prix malgré les mises à jour ; en France, l’EV6 actuelle se monnaye à partir de 49 690 euros pour la petite batterie et 53 690 euros pour la grande.