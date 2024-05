Recharge express, autonomie en hausse et prix inchangé : la Kia EV6 électrique s’améliore

Seulement quelques jours après la présentation des premières images "teaser" Kia dévoile son EV6 mise à jour. La voiture électrique coréenne se fait une toilette, augmente son autonomie et ses équipements, mais reste au même prix... du moins en Corée du Sud. Voici tous les changements.

L’actualité de Kia sur la voiture électrique est foisonnante. La marque coréenne va présenter dans quelques jours son EV3, un SUV compact, mais lui grille la priorité en dévoilant aujourd’hui les premières informations sur le restylage de l’EV6, la voiture électrique familiale de la gamme.

Quelques jours seulement après avoir présenté les premières images « teaser », Kia officialise donc son EV6 mise à jour via un communiqué. Au programme : une plus grande batterie, de nouveaux équipements et un style remis au goût du jour.

Un style plus moderne, des équipements inédits

Ces premières photos confirment les nouvelles optiques à l’avant de cette EV6 phase 2, dans la veine des dernières Kia électriques (EV9 et le prochain EV3 en tête). Un bandeau lumineux fait également son apparition, de même que de nouvelles jantes et des boucliers subtilement revus (aussi bien sur les versions « normales » que GT-Line, visuellement plus agressive).

C’est plus discret dans l’habitacle, où seul le volant fait sa mue. Petite curiosité : ce dernier se dote d’un lecteur d’empreinte digitale, capable de faire démarrer la voiture… Ah, et l’écran central (toujours incurvé) reçoit un système d’infodivertissement de nouvelle génération.

Pour le reste, Kia annonce avoir approfondi les capacités des mises à jour à distance (OTA), pouvant dorénavant améliorer les commandes de la voiture (et pourquoi pas améliorer la recharge ou la consommation des moteurs, un peu à la manière de Tesla).

Plus d’autonomie…

Côté technique, cette Kia EV6 suit la trace de sa sœur technique, la Hyundai Ioniq 5, qui a profité de son récent dépoussiérage pour s’offrir une batterie de plus grande capacité.

L’EV6 troque donc sa batterie de 77,4 kWh pour un pack de 84 kWh. L’autonomie, calculée selon le sévère cycle sud-coréen, passe de 475 à 494 km – une augmentation de 4%. En France, l’EV6 actuel peut parcourir jusqu’à 528 km sur le cycle WLTP, ce qui nous laisse espérer une nouvelle autonomie d’environ 550 km.

On pourra donc aller plus loin dans un confort accru, puisque Kia annonce avoir retravaillé les suspensions et la rigidité de la caisse. L’isolation phonique est également améliorée.

Bonne nouvelle : la puissance maximale de recharge a suivi la hausse de la capacité de la batterie, passant de 270 à 350 kW – on remercie ici l’architecture 800 volts de la plateforme E-GMP Kia/Hyundai. De fait, les temps de charge n’évoluent pas, avec un 10-80 % en 18 minutes, un excellent score.

… pour le même prix (en Corée du Sud)

Enfin, cerise sur le gâteau : le communiqué annonce que, malgré les améliorations, cet EV6 « 2.0 » ne gonflerait pas ses tarifs… en Corée du Sud, où elle s’échangera à partir de 55.4 millions de wons (environ 37 500 euros).

Si Kia France a la bonne idée de copier son homologue sud-coréen, alors cette nouvelle EV6 continuerait de débuter à 53 690 euros avec cette nouvelle batterie. Notons qu’aucune information n’a filtré sur une éventuelle mise à jour de la version d’accès de gamme de 58 kWh ou, au contraire, de la surpuissante GT de 585 ch.

Si Kia débutera la commercialisation de l’EV6 en juin en Corée du Sud, il faudra a priori attendre la rentrée pour en profiter en France. Nous y connaîtrons alors la tarification et la gamme complète française.

