La Kia EV6 électrique va avoir droit à une mise à jour imminente : voici nos prédictions sur les nouveautés à venir

Après trois ans de commercialisation, Kia va bientôt mettre à jour son EV6. Cette voiture électrique, concurrente des Tesla Model Y et Renault Scenic E-Tech, annonce (entre autres) des mises à jour esthétiques pour relancer sa carrière. Voici les premiers détails.

La Kia EV6 fut une voiture électrique importante pour la marque, puisqu’il s’agissait de son premier modèle 100 % électrique basé sur une plateforme spécifique, la E-GMP – tout comme sa cousine, la Hyundai Ioniq 5.

Une voiture qui fut lancée en 2021, et qui voit l’heure de son restylage arriver. Pour preuve, la marque a partagé deux premières images sur son compte X (ex-Twitter), annonciateurs des changements esthétiques à venir.

Une harmonisation visuelle avec la nouvelle gamme

Les deux photos « teaser » remplissent bien leurs rôles… puisqu’on ne voit pas grand chose. Les optiques avant et arrière sont illustrées, l’occasion de s’apercevoir que la face avant semble bien évoluer, avec des phares au dessin beaucoup plus sophistiqué.

Un dessin qui rappelle les dernières nouveautés, comme la Kia EV5, un petit SUV lancé en Chine et qui arrivera en France dans les années à venir.

L’arrière semble bien moins évoluer, avec une simple petite modification du jonc lumineux qui parcourt la largeur de la malle. Aucune indication non plus sur d’éventuelles nouveautés dans l’habitacle.

Des améliorations techniques ?

Pas d’information non plus quant à d’éventuelles modifications techniques. On peut en revanche aller voir du côté de sa cousine, la Hyundai Ioniq 5 dont on parlait plus haut, et qui vient elle aussi de s’offrir un petit rafraîchissement.

Au programme : une batterie légèrement revue à la hausse, passant de 77,4 à 84 kWh – synonyme, donc, de quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires. Rappelons que la Kia EV6 « actuelle » propose jusqu’à 528 km d’autonomie selon le cycle WLTP.

Chose qui ne changera certainement pas : son architecture 800 V, permettant de se recharger de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. Un sacré avantage dans le domaine extrêmement concurrentiel des SUV/crossovers familiaux, où les Tesla Model Y, Renault Scenic E-Tech, Volkswagen ID.4 ou autres Peugeot E-3008 l’attendent de pied ferme.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour découvrir les derniers détails de ce Kia EV6 mis à jour, où nous connaitrons entre autres ses tarifs.