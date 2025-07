Les voitures Kia deviennent bien plus intéressantes grâce à l’intégration de webOS par LG. Ce qui permet d’avoir de nombreuses applications sur les voitures compatibles.

LG webOS dans une Genesis, pour illustration

Regarder Netflix dans sa voiture ? C’est une réalité qui débarque en Europe, et elle ne vient pas de Tesla. Chez Kia, c’est possible grâce à l’intégration de webOS de LG dans plusieurs de ses modèles électriques et hybrides comme le mentionne ce communiqué de presse.

La Kia EV3 inaugure cette nouveauté, suivie des Kia EV4, Kia EV5 et du Sportage restylé. L’objectif ? Offrir un accès direct à des services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, YouTube ou encore LG Channels, via l’interface maison développée par LG.

La plateforme automobile de LG

Concrètement, il ne s’agit pas d’un simple prolongement du smartphone ou d’une interface simplifiée, mais bien d’une véritable plateforme embarquée, baptisée ACP (Automotive Content Platform), issue de l’expérience acquise par LG dans le domaine des Smart TV.

L’interface a été adaptée aux contraintes de l’automobile : usage tactile, navigation fluide, suggestions de contenu, tout en conservant une identité visuelle proche de celle des téléviseurs webOS. Pour l’instant, la lecture de vidéos est réservée aux phases d’arrêt du véhicule (notamment pendant les recharges), ce qui limite les usages mais reste pertinent dans le contexte des voitures électriques.

Du côté de l’offre, LG annonce un catalogue amené à s’élargir avec Rakuten TV, Joyn (pour l’Allemagne) ou encore Napster. Une connexion Internet est bien sûr indispensable, tout comme les abonnements aux services utilisés.

Certains modèles disposeront d’une eSIM intégrée pour faciliter la connectivité. Kia précise que, pour la France, l’accès à ces services passe par le Kia Connect Store, avec plusieurs formules d’abonnement au choix. L’EV3 dispose déjà de ces fonctions, les autres modèles suivront dans les prochains mois.

D’autres applications à venir

D’autres évolutions sont attendues, comme des jeux de type arcade ou des thèmes personnalisés, qui arriveront par mises à jour OTA (over-the-air, à distance). L’initiative s’inscrit plus largement dans la stratégie de LG autour du véhicule défini par logiciel (SDV), un segment dans lequel le groupe coréen entend peser face aux solutions de Google (Android Automotive), Apple (avec le nouveau CarPlay) ou encore les systèmes propriétaires de Tesla, Nio ou BYD.

Pour Kia, l’intégration de webOS est un levier de différenciation pertinent, en particulier sur des modèles qui visent un public connecté, habitué aux codes des interfaces TV et mobiles. Là où Android Automotive propose déjà YouTube dans certaines configurations ainsi que la présence d’un app store pour télécharger d’autres applications, l’ajout de Netflix et Disney+ vient renforcer l’intérêt de la solution LG.

Il reste cependant à vérifier la tenue dans le temps de cette plateforme logicielle : fréquence des mises à jour, qualité de l’expérience utilisateur, stabilité et suivi des services. Et bien entendu, l’encadrement réglementaire pourrait influer sur les fonctionnalités selon les pays. On espère aussi que LG porte l’intégralité du catalogue webOS sur les voitures, pour avoir accès à de nombreuses applications.