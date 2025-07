On a pu approcher la nouvelle voiture électrique d’Opel : le Mokka GSE. Le SUV compact devient survolté sous son capot, avec une touche de sportivité discrète et des technologies éprouvées. Voici notre premier avis.

Opel a été le premier constructeur du groupe Stellantis à développer des voitures de rallye électrique pour courir sur un championnat dédié, l’ADAC Opel Electric Rally Cup, avec des Corsa de 156 chevaux.

Préparant l’arrivée de la nouvelle réglementation eRally5, le constructeur allemand a développé l’Opel Mokka GSe Rally, et une version de série en découle cette fois-ci, qui se nomme simplement Opel Mokka GSe.

Si Opel a fait simple en supprimant simplement l’appellation Rally pour dissocier le modèle de compétition de celui de série, vous verrez qu’il n’y a pas que sur le nom qu’Opel a choisi de faire simple.

Un style des plus discrets

L’Opel Mokka GSE est le cousin des Abarth 600e ou Alfa Romeo Junior Veloce, mais lorsque la partie italienne de sa famille joue la carte de la séduction avec des appendices sportifs clairement assumés, le Mokka GSE joue davantage la carte de la discrétion.

Dans ce gris anthracite, qui n’est pas une spécificité de cette version sportive GSE, le Mokka reste timide. La calandre Opel Vizor est toujours présente, donnant un regard noir à l’avant du SUV citadin, d’autant plus qu’elle est surmontée d’un capot lui aussi noir. Le logo Opel est également noir.

Le bouclier avant est spécifique, mais on ne peut pas dire qu’il est particulièrement expressif. Disons qu’il vient subtilement évoquer un trait de caractère plus affirmé sans crier « regardez-moi » comme peut le faire une Abarth 600e. À noter en revanche la petite inscription GSE, avec le E en jaune, sur le pare-chocs. Du jaune que l’on retrouvera à différents endroits.

De profil, on remarque des jantes de 18 pouces en alliage spécifiques avec des étriers de frein jaunes. Le bas de caisse comporte l’inscription réservée GSE. Enfin, à l’arrière, on retrouve là encore un petit (trop) badge spécifique avec une légère touche de jaune.

Clairement, l’Opel Mokka GSE se veut discret pour se fondre dans la circulation sans trop attirer les regards. Quand on a demandé à Mark Fetzer, responsable produit, pourquoi le Mokka GSE était timide en termes de style, la réponse était claire : les Allemands, principale cible de ce véhicule, apprécient cette retenue. Pas besoin de montrer à tous qu’il s’agit d’une version puissante, autant le prouver sur l’Autobahn.

Une version pensée pour les hautes vitesses

Vous n’êtes pas sans savoir que les vitesses sur autoroutes allemandes peuvent être illimitées. Opel a développé son Mokka GSE en fonction. La vitesse de pointe est de 200 km/h grâce au moteur M4 de 280 chevaux et 345 Nm que l’on connaît dans le groupe Stellantis, déjà essayé avec les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce et bientôt dans les Lancia Ypsilon HF et Peugeot E-208 GTI.

Alors, vous me direz : qu’est-ce qui rend ce Mokka GSE plus adapté aux hautes vitesses que le reste de sa famille ? La mise au point de son châssis.

Opel a adopté une géométrie pensée pour avoir un train arrière plus stable à haute vitesse. Il serait possible, selon la marque, de charger le train avant sur des freinages appuyés, que l’on peut rencontrer en sortant dynamiquement d’une bretelle d’autoroute, tout en évitant que le train arrière se dérobe. Pour le reste, la partie technique est déjà connue.

Pas de surprise sous le capot

Reposant sur la même plateforme que les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF et Peugeot E-208 GTI, il n’y a pas de surprise pour l’Opel Mokka GSE, sa fiche technique était déjà un peu connue d’avance.

On retrouve donc ce fameux moteur M4 de 280 chevaux et 345 Nm, qui est couplé à un différentiel à glissement limité de type Torsen provenant du fournisseur japonais JTEKT, unique sur le marché actuellement pour une traction électrique. Les réglages du différentiel sont les mêmes que pour les autres modèles déjà cités, ce qui promet un train avant vigoureux et à même de passer correctement la puissance. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,9 secondes.

La suspension sport abaisse la voiture de 10 mm, les jantes de 20 pouces abritent des disques de frein de 380 mm (plus gros qu’une Toyota GR Yaris), avec des étriers de frein Alcon à 4 pistons (à l’avant). Les pneus sont des Michelin Pilot Sport EV, offrant un compromis entre grip latéral et faible résistance au roulement pour l’autonomie.

Une autonomie en baisse

Pas de miracle, malheureusement, en ce qui concerne l’autonomie : l’Opel Mokka GSE embarque le même moteur, onduleur et batterie que la version de rallye. Mais malheureusement, la batterie de 54 kWh n’est pas assez grosse pour conserver l’autonomie WLTP d’un Mokka de 156 chevaux (402 km). Cette version dotée d’un moteur plus puissant et de pneus plus énergivores peut parcourir 336 km d’autonomie (donnée en attente d’homologation).

C’est tout juste l’autonomie de la version 136 du Mokka phase 1, équipée du moteur de 136 chevaux et de la batterie de 51 kWh. Ce Mokka GSE sera avant tout une voiture plaisir, à l’aise en ville et sur de petites balades dynamiques.

Au moment de charger la batterie, il faudra compter sur une puissance maximale de 100 kW. Là aussi, pas de miracle : on estime le temps de passage de 10 à 80 % à 30 minutes, comme pour les versions 136 ou 156 chevaux du Mokka électrique.

Un habitacle moins radical

Lorsque nous avions essayé les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, on a été saisis par le choix d’installer des sièges baquets à coque rigide Sabelt dans un SUV citadin. Opel n’a pas choisi la même voie. Ici, les sièges sont identiques à ceux que l’on trouve dans une Opel Corsa GS.

Ce choix, certes moins sexy que les sièges Sabelt, a été fait pour deux raisons : préserver le confort des passagers avant, plus faciles pour s’installer et sortir, mais aussi moins fermes, ce qui devrait rendre le Mokka GSE un peu plus confortable. La seconde motivation est de conserver de l’espace aux places arrière. La coque rigide est plus imposante et vient obstruer le champ de vision.

Pour le reste, les changements à bord sont minimes. On note la présence d’un affichage spécifique GSE sur l’écran d’infodivertissement, avec compteur de force G, chronomètre lors d’un 0 à 100 km/h ou encore gestion de la batterie. On remarque aussi des affichages spéciaux dans le compteur, un volant sport aplati en haut et en bas, et un pédalier en alliage.

L’habitacle du Mokka GSE est fidèle au reste du SUV sportif électrique : une définitive sobriété sous tous ses aspects.

Notre avis : de la sobriété !

L’Opel Mokka GSE ne sera pas le choix coup de cœur au sein des sportives électriques du groupe Stellantis. Le trio italien est plus sensuel et démonstratif, la e-208 GTI fait davantage jouer la nostalgie. Mais il constitue le choix de la sobriété. Sans en faire des tonnes pour montrer son ADN sportif, le Mokka GSE peut séduire une clientèle avide de sensations sans vouloir être dans la démonstration face à ses voisins. Une philosophie plutôt allemande, donc.

En revanche, on se demande encore pourquoi Opel n’a pas fait le choix de proposer cette version sportive sur la base d’une Corsa, ce qui est techniquement possible et aurait eu un peu plus de sens selon nous. Il est plus facile de partir d’une base de citadine que d’un SUV pour faire un véhicule véritablement sportif, et la Corsa s’est illustrée par plusieurs versions sportives tout au long de sa carrière.

Mais le Mokka GSE est un « brand shaper » selon Opel : le modèle sert à façonner l’image de marque. Il est aussi un véhicule de conquête. Selon le discours d’Opel, le Mokka est un véhicule de conquête, avec des acheteurs ayant eu des véhicules premium.

Proposer une version sportive tend à rapprocher le Mokka de la catégorie premium. Mini Cooper S et JCW, Alpine A290, Lancia Ypsilon ou encore l’Audi S1 : ces versions sportives ont contribué à donner des lettres de noblesse aux modèles de base. Et on pense qu’Opel espère obtenir le même effet avec son Mokka GSE.

La première mondiale de l’Opel Mokka GSE se fera lors du salon IAA de Munich du 9 au 14 septembre 2025. Les premiers modèles devraient arriver sur les routes d’ici la fin d’année. En revanche le prix n’est pas encore annoncé. On l’estime proche de l’Alfa Romeo Junior Veloce proposé à partir de 46 900 euros.