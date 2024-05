Si vous voulez une Peugeot e-208 GTi, cette voiture électrique est pour vous

Si Lancia, mythique marque italienne, se lance dans la voiture électrique avec son Ypsilon, elle n'oublie pas son patrimoine sportif. Bienvenue à l'Ypsilon HF, dotée d'un moteur de 240 ch et d'un blason historique de la marque, qui reprend la base de la Peugeot e-208 GTi, un projet manifestement annulé. Voici les premières informations sur cette concurrente des Alpine A290 et autres Mini Cooper SE.

On en parlait ce matin : Lancia revient sur le marché français avec l’Ypsilon, une petite citadine chic disponible en version électrique, dont les tarifs viennent d’être dévoilés.

Cette annonce s’en double d’une autre : la présentation surprise d’une version sportive, l’Ypsilon HF, qui reprend le moteur de 240 ch des prochaines Abarth 600e et autres Alfa Romeo Junior Veloce. Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette voiture électrique performante, qui viendra jouer dans la cour des Alpine A290 et Mini Cooper SE.

Des performances et un style spécifique

Comme on vient de le dire, cette Lancia Ypsilon HF reprend la plateforme Perfo-eCMP déjà aperçue sur les versions performantes de la Fiat 600e et de l’Alfa Romeo Junior, et dont la Peugeot E-208 est manifestement privée.

Le moteur de 240 ch sera donc présent, de même que des liaisons au sol retravaillées. Les voies sont élargies, et un autobloquant mécanique, aidant à transmettre la puissance au sol, devrait également être de la partie.

Lancia annonce un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, un joli score, à comparer par exemple aux 6,7 secondes demandées par la Mini Cooper SE et ses 218 ch. Il sera intéressant de comparer avec l’Alpine A290, version sportive de la Renault 5 E-Tech, qui fera son apparition en juin 2024.

Ce sont les seules informations techniques annoncées par la marque. Cette Ypsilon HF devrait reprendre la batterie de 51 kWh de l’Ypsilon « normale », mais il faudra fatalement s’attendre à quelques kilomètres d’autonomie en moins – pour rappel, la petite Lancia électrique annonce jusqu’à 403 km selon le cycle WLTP.

La présentation de cette Ypsilon sportive se voit aussi modifiée, avec un style bien plus exubérant. Le bouclier avant est plus agressif et les jantes sont spécifiques, tandis que l’habitacle reçoit des sièges avant plus enveloppants, une sellerie inédite, et quelques détails de présentation pour se sentir dans l’ambiance.

Un sigle historique, avec un futur

Si cette Ypsilon électrique sportive s’appelle HF, ce n’est pas pour rien. Ce sigle ornait ainsi les voitures de compétition de la marque depuis les années 60, et le logo, présenté il y a quelques semaines dans une version modernisée, s’orne d’un petit éléphant censé porter chance.

Lancia Ypsilon HF // Source : Lancia Lancia Ypsilon HF // Source : Lancia Lancia Ypsilon HF // Source : Lancia

Une partie compétition qui fait d’ailleurs son retour, puisque Lancia revient au rallye dans la catégorie R4, mais avec une motorisation thermique de 212 ch.

Pour en revenir à la version « civile », il faudra encore attendre un peu pour conduire cette Ypsilon HF : elle n’arrivera pas avant juin 2025, à un tarif encore inconnu. Cette griffe sportive arrivera également sur les futures voitures électriques de Lancia : la Gamma, un SUV prévu pour 2026, suivie d’une compacte, la Delta, en 2028. De quoi faire parler de la marque, et espérer séduire de nouveaux clients ?