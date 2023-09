Voici la nouvelle Mini Cooper électrique : une autonomie en forte hausse, et des technologies dignes d’un smartphone

Mini vient enfin de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique : la Mini Cooper E, aussi déclinée en version SE. Découvrez en détail la nouvelle Mini électrique qui fait ses début au salon de Munich 2023 avec son magnifique écran Oled rond sous Android. Design extérieur et intérieur, technologies embarquées, puissance, autonomie, recharge... On vous dit tout !

On l’attendait cette nouvelle génération de Mini. La voilà ! À seulement jours, quelques heures même de l’ouverture à la presse du salon de Munich 2023, Mini est l’un des premiers à dégainer ses nouveautés. À commencer donc par la nouvelle et cinquième génération de Mini trois portes, ou la quatrième depuis le rachat par BMW.

Il était temps ! La génération actuelle s’approche en effet dangereusement de la décennie puisqu’elle avait été révélée en novembre 2013, pour une arrivée sur les routes mi-2014. Évidemment pour l’aider dans cette longue carrière, la plus longue de Mini de l’ère BMW, elle avait subi plusieurs LCI, acronyme Life Cycle Impulse, que l’on traduit prosaïquement par « restylage ». Un en 2018. Un autre en 2022.

Mais finalement ce qui la rapprochait le plus de la petite dernière, c’est l’arrivée en 2020 de la Mini électrique. Car la nouvelle Mini est 100 % électrique, du moins… pour le moment !

Enfin une autonomie digne de ce nom !

Avant de nous intéresser en détail au physique de cette nouvelle Mini, déjà révélé plus ou moins par erreur et en partie en avril dernier, intéressons-nous sans plus attendre à la partie mécanique, celle pour laquelle Mini n’avait rien révélé, ou presque, jusqu’à maintenant.

Mini Cooper E Mini Cooper SE Autonomie 305 km 402 km Batterie 40,7 kWh 54,2 kWh Puissance 135 kW (184 ch) 160 kW (218 ch) Couple 290 Nm 330 Nm 0 à 100 km/h 7,3 sec 6,7 sec

La nouvelle Mini électrique se présente en deux versions, Cooper E et Cooper SE. Mini n’a pas encore révélé l’ensemble des données sur les modèles, mais on sait que la Cooper E embarque une batterie de 40,7 kWh, proposant 305 kilomètres d’autonomie (cycle d’homologation WLTP), largement suffisante pour le quotidien.

Côté puissance, on parle de 135 kW, ou 184 chevaux, et d’un couple instantané de 290 Nm. De quoi réaliser une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.

À titre de comparaison, la puissance et le 0 à 100 km/h sont identiques à la Mini électrique actuelle. En revanche, l’autonomie fait un bond en avant puisqu’elle n’était que de 234 km en cycle WLTP.

Plus puissante, la Mini Cooper SE embarque une batterie de 54,2 kWh, et annonce une autonomie tout juste au-dessus des 400 km d’autonomie. 402 km pour être précis (cycle WLTP). La puissance passe à 160 kW, ou 218 chevaux, et le couple à 330 Nm. De quoi atteindre 100 km/h en 6,7 secondes.

Rappelons qu’une autonomie de 400 km permet de traverser la France (voire l’Europe) facilement, comme nous l’avons déjà prouvé dans un précédent dossier, à condition de bénéficier de la recharge rapide.

Mais attention car la nouvelle Mini, bien que présentée pour le moment en électrique, sera également commercialisée chez nous en version thermique ultérieurement. Pour le moment, Mini ne communique pas dessus mais elle arrivera bel et bien, et originalité : sur une autre plateforme que la version zéro émission.

Recharge rapide : OK

Pour ce qui est de la recharge, la nouvelle Mini électrique, quelle que soit sa version, annonce une recharge en courant alternatif à 11 kW pour les bornes à la maison ou en ville.

La recharge rapide, en courant continue, n’excède pas 75 kW sur la Cooper E, et grimpe à 95 kW sur la Cooper SE grâce à sa batterie plus importante. Et la firme (germano-)britannique de préciser que cela permet de récupérer de 10 à 80 % de batterie en à peine moins de 30 minutes. La courbe de recharge semble donc être parfaitement maîtrisée !

À noter que grâce à la navigation embarquée et au planificateur d’itinéraire, la voiture fait en sorte de mettre la batterie de la voiture à la température idéale pour le moment de la recharge, ce qui permet d’optimiser le temps passer à remplir la batterie, par temps froid par exemple.

Aides à la conduite : la conduite semi-autonome

Pour ce qui est des aides à la conduite, Mini nous met l’eau à la bouche. En effet, la marque nous parle d’un assistant de stationnement Plus, en option, qui se base sur 12 capteurs à ultrasons autour de la voiture, et quatre caméras tout autour de la voiture. De quoi capter les places de stationnement vides et se garer de manière autonome dans les espaces les plus restreints : vous pouvez piloter votre Mini depuis votre smartphone !

Le smartphone fait d’ailleurs office de clé pour cette Mini et peut notamment être transférée facilement à d’autres utilisateurs si besoin, comme une clé numérique, pour l’autopartage par exemple.

Une application Mini permet elle notamment, en plus de déclencher la climatisation à distance par exemple, de visualiser en temps réel ce qui se passe autour ou dans la voiture quand elle est stationnée. Vous avez dit « comme Tesla » ? Cela ressemble en effet au mode sentinelle.

Un design 100 % Mini : une face avant dans la tradition…

Ça fait déjà un certain temps que Mini entretient le suspense sur cette Mini Cooper Electric, autrement appelée Mini Cooper E. Une attente ponctuée depuis des mois, voire des années, de photos volées et de prototypes camouflés. Avant que la marque ne cède à la dure loi des internets et révèle les premières photos du modèle en avril dernier.

Parmi les marqueurs, on retrouve évidemment les grands yeux ronds, des optiques cerclées de LED, le toit flottant de couleur différente de la carrosserie, la ceinture de caisse haute qui tranche avec la surface vitrée à 360° qui paraît réduite. L’imposante calandre octogonale que dessine la baguette à l’avant fait écho au dernier restylage de la Mini actuelle qui arborait déjà ce dessin.

… et un arrière modernisé

Mais cette nouvelle Mini Cooper E se distingue aussi par de nombreux éléments, qu’il s’agisse des poignées de portes désormais affleurantes, de la disparition des ouïes latérales ou de capot (même sur la S), et des surfaces à la fois plus lisses et plus marquées, comme ces deux arêtes qui vont du pare-brise au bout du capot, jusqu’à la calandre. Le design s’en trouve plus épuré. Les bas de portes sont davantage sculptés comme pour accentuer le dessin des ailes arrière.

Et puisqu’il est question de la poupe, c’est là que la nouvelle Mini Cooper E se distingue le plus avec des feux triangulaires. Avec leur technologie Matrix LED, ils disposent de trois réglages différents, comme les phares avant, pour faire varier la signature lumineuse de la voiture.

Tesla à la sauce Mini : un intérieur minimaliste

À l’intérieur aussi on retrouve cette touche British propre à Mini. Mais au milieu de cet habitacle minimaliste, aux matériaux premium et que la marque a souhaité respectueux de l’environnement (textiles faits à partir de matériaux recyclés), c’est l’écran central qui capte immédiatement l’attention. Et pour cause : cet écran OLED à haute définition a un diamètre de 24 cm fonctionnant sous le nouveau système d’exploitation Mini OS 9. Dont on rappelle qu’il se base sur Android Open Source Project (AOSP). Découvrez-le en détail et en vidéo ici.

La navigation dans les menus promet d’être simple avec un menu d’accueil, et des widgets qui s’affichent sous forme de vignette à gauche et à droite du menu en cours. Pour les sélectionner, il suffit de swiper horizontalement. Quant aux fonctions Navigation, Média, Téléphone et Climat, elles restent affichées dans la partie inférieure de l’écran OLED et restent accessibles à tout moment.

Et justement, cet écran OLED est le clou du spectacle : parfaitement rond et sans bordure réllement visibile, il semble être tout simplement somptueux. Il faut dire que les écrans OLED sont réputés dans le domaine des nouvelles technologies pour distiller un affichage de très grande qualité. Il fera tourner une toute nouvelle version du système d’exploitation, sous Android.

Si le client peut opter pour un affichage tête haute d’instrumentation en option derrière le volant, Mini s’inspire ici une fois de plus clairement de Tesla et fait disparaître tout écran face au conducteur. Comme dans les Model 3 et Model Y de la firme d’Elon Musk, toutes les infos s’affichent sur l’écran central dans cette nouvelle Cooper E.

Intérieur Mini Cooper SE

Si le nombre de boutons a également réduit à sa plus simple expression, avec seulement cinq contacteurs sous l’écran pour les fonctions de conduite, il est possible de s’appuyer sur le nouvel assistant personnel intelligent de Mini (sous forme d’un Bulldog anglais !) pour activer les fonctions voulues. La formule magique ? « Hey Mini ! ».

Au centre, le levier de vitesse a disparu, permettant de créer un rangement en plus dans lequel a été placé une zone de recharge par induction pour les appareils mobiles.

Un mot rapide sur l’habitabilité qui promet d’être légèrement en hausse, notamment grâce à un coffre supplémentaire sous le plancher du coffre. Pratique pour ranger les câbles de recharge. La banquette arrière se rabat en deux parties 60/40, le coffre propose de 200 litres de volume de chargement, jusqu’à 800 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Une gamme complète

Mini annonce dès le début une gamme complète de versions pour sa nouvelle citadine 100 % électrique. Et toutes adoptent le nom de Cooper, qui n’est plus relié à la notion de motorisation. La carrosserie se décline à la fois en 3 et 5 portes. Mais aussi bientôt en cabriolet, le « concept » de 2022 n’était donc pas juste un coup d’épée dans l’eau.

À ces différentes carrosseries, il faut ajouter les différentes versions, à savoir Cooper E et Cooper SE, avec des niveaux de puissance et de performances différents.

Et Mini nous parle également déjà des différentes finitions qui seront proposées et qui répondent aux doux noms de Essential, Classic et Favoured. Sans oublier évidemment l’acronyme préféré des fans de la marque, les lettres JCW pour John Cooper Works, aux accents sportifs.

Reste maintenant à savoir quand ces Mini Cooper E et Cooper SE arriveront sur les routes. On a déjà une petite idée du prix avec le tarif de base en Allemagne : à partir de 32900 € pour la Cooper E.

Les Cooper E et Cooper SE seront rapidement suivies par le Countryman E également présenté officiellement à Munich. Puis un plus petit SUV baptisé Aceman, présenté lui en avril 2024.

