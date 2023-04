Mini Cooper SE 100 % électrique : son nouveau design officialisé à cause d’un curieux

Mini dévoile quelques images de la prochaine génération de sa Cooper électrique, après la fuite de photos volées lors d'un shooting. L'occasion de découvrir ses nouvelles lignes très épurées, qui ne manqueront pas de faire débat. En revanche, rien n'a encore été dit sur ses caractéristiques techniques.

Si Mini devra bientôt vendre uniquement des voitures électriques en Europe, conformément à la volonté de Bruxelles, la firme semble avoir un peu de retard pour le moment. Et pour cause, elle ne propose qu’un seul modèle sans moteur à combustion interne, à savoir la Cooper SE. Une citadine électrique déclinée depuis peu en version cabriolet, en série très limitée, qui commence à prendre un peu d’âge.

Une nouvelle génération en fuite

Et pour cause, cela fait depuis 2019 qu’elle est sur le marché, et il est donc enfin temps qu’elle se renouvelle. D’autant plus qu’elle subit de nombreuses critiques concernant son autonomie depuis son lancement, et ce malgré de bons chiffres de vente. Ce sont en effet 5 809 unités qui ont été immatriculées au cours de l’année 2022, la plaçant en 11ème place au classement des voitures les plus vendues en France.

Le constructeur britannique prépare justement une toute nouvelle génération, qui doit officiellement être dévoilée lors du prochain salon de Munich, du 5 au 10 septembre 2023. En attendant, rien ne doit fuiter pour garder la surprise. Sauf que les plans de Mini ont été chamboulés quand un paparazzi a immortalisé la citadine électrique lors d’un shooting et a publié les photos en ligne.

La firme a décidé de prendre le taureau par les cornes en dévoilant les images officielles de sa voiture, nous laissant donc entrevoir ses lignes définitives. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci sont plutôt surprenantes. En effet, le constructeur a voulu épurer ses traits au maximum, ce qui ne manquera pas de créer la polémique. On note l’arrivée d’une nouvelle signature lumineuse et d’une calandre inédite qui rappelle le concept Aceman.

On note également que l’entrée d’air factice sur le capot disparaît sur cette nouvelle mouture. À l’arrière, le changement est également radical, avec l’arrivée de nouveaux feux triangulaires reliés entre eux par une large bande noire. La forme du hayon a également été revue, de même que celle des rétroviseurs. On remarque que les poignées de portes sont quant à elles affleurante et peintes couleur carrosserie.

Une autonomie en hausse

Pour le moment, aucune image de l’intérieur n’a été montrée par la marque, mais nul doute que celui-ci devrait également évoluer en profondeur. Reste à savoir si l’écran rond sera reconduit, de même que les boutons inspirés de l’univers de l’aviation. Les journalistes de l’Argus évoquent l’arrivée d’un assistant virtuel embarqué prenant la forme d’un bulldog baptisé Spike et bien connu des amateurs de la marque anglaise détenue par BMW. D’ailleurs, un communiqué de presse officiel annonce la présentation de Spike pour le salon de l’auto à Shanghai.

Actuellement en cours de développement, la citadine électrique devrait surtout se distinguer par son autonomie en hausse. Car c’est le gros point faible de l’actuelle version, qui plafonne à 231 kilomètres selon le cycle WLTP avec sa batterie de 32,6 kWh. La nouvelle version devrait quant à elle pouvoir atteindre les 385 kilomètres en une seule charge, se rapprochant ainsi de la Peugeot e-208 avec ses 400 kilomètres.

Deux batteries devraient être proposées, avec une capacité de 40 et 54 kWh. Elles seront associées à des moteurs électriques de 184 et 218 chevaux, qui enverront toute la puissance vers les roues arrière uniquement. Une variante John Cooper Works plus sportive serait également dans les cartons. Celle-ci rivalisera frontalement avec la nouvelle Abarth 500e ainsi que la Smart #1 Brabus et devrait développer une puissance de 250 chevaux. Elle serait prévue pour 2025.

Seule la Mini Cooper trois portes devrait être proposée en électrique, tandis que la version thermique se déclinera aussi en cinq portes et en cabriolet. Sans surprise, le prix pourrait être revu à la hausse, tournant autour des 34 000 euros. Elle pourrait rivaliser avec la future BYD Dolphin qui prépare aussi son arrivée en Europe et elle serait éligible au bonus écologique.

